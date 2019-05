Stefanie Gerding (Jonas Kako)

Die Handballerinnen der HSG Phoenix sind in die Landesklasse abgestiegen: Ein Erfolg in den vier Spielen des Relegationsturniers in Hannoversch Münden reichte nicht, um einen der ersten beiden Plätze zu belegen. „Natürlich sind wir enttäuscht, aber uns allen war klar, dass das passieren konnte“, trug Trainer Christoph Schweitzer den zweiten Abstieg in Folge mit Fassung. Dass die HSG, die extra einen Tag zuvor angereist war, um sich einstimmen zu können auf die vier Endspiele um den Verbleib in der Landesliga, den bitteren Gang in die Landesklasse antreten muss, zeichnete sich am Sonntag frühzeitig ab. Sie verlor die ersten drei Begegnungen allesamt und war damit vor der abschließenden Partie nicht mehr zu retten.

Es lief die zweite Hälfte des Spiels gegen den Hannoverschen SC II, als Phoenix erst so richtig im Turnier ankam. Da war es nach den Niederlagen gegen den SV SW Osterfeine (13:16) und den Gastgeber SV Schedetal Volkmarshausen (10:15) zu spät. Gegen die Landeshauptstädterinnen startete die HSG mit einer 5:12-Hypothek in den zweiten Durchgang. Mit der dritten Niederlage, das war allen klar, war die Rettung nicht mehr möglich. „Der Druck war weg“, erkannte Schweitzer, der auch sah, dass eine Last von seinen Spielerinnen abfiel. „Dann haben wir angefangen, Handball zu spielen, unsere Spielzüge bis zum Schluss auszuspielen. Das Lächeln kam zurück.“ 9:8 gewann Phoenix die zweite Hälfte gegen Hannover, das stärkste Team der Relegationsrunde, und bezwang zum Abschluss dann den MTV Ashausen/Gehrden mit 13:11. „Das haben wir souverän runtergespielt. Da sieht man, dass das Potenzial für die Landesliga durchaus vorhanden ist“, sagte Schweitzer.

Er hatte aber auch gesehen, dass die junge Mannschaft unter Druck dieses Potenzial nicht immer und schon gar nicht konstant abrufen kann. „Wir haben uns in den ersten beiden Spielen und der ersten Halbzeit gegen Hannover zu viele Fehler erlaubt, zu viele Bälle weggeworfen, falsche Entscheidungen getroffen oder einfach nur schlecht gefangen. Das kannst du in so einer kurzen Zeit nicht mehr ausgleichen“, machte sich Phoenix laut Schweitzer das Leben selbst schwer. Der verpatzte Start gegen Osterfeine schmerzte besonders. „Dadurch wächst der Druck noch einmal. Danach war es gegen den Gastgeber, der die Zuschauer im Rücken hatte, ganz schwer. Aber bis auf Hannover war jetzt keine Mannschaft großartig über unserem Niveau“, haderte Schweitzer, der den Blick bereits nach vorn richtete: „Wir müssen jetzt schauen, dass wir für die Landesklasse eine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen und uns wieder Leichtigkeit und Selbstvertrauen erspielen.“

Weitere Informationen

SV Sch. Volkmarshausen - Hannoverscher SC II 10:15

HSG Phoenix - SV SW Osterfeine 13:16

HSG Phoenix: L. Hoffmann, Hannekum – Kunze (6/2), Sprick, Kriegel, Berger (1), Beckmann, Ebken, Sänger, Horstmann (3), Abeln (1), Gerding (1/1), Labbus (1), A. Hoffmann

Siebenmeter: HSG Phoenix 6/3, SV SW Osterfeine 2/1

Zeitstrafen: HSG Phoenix 1, SV SW Osterfeine 2

MTV Ashausen/Gehrden - Hannoverscher SC II 7:15

SV Schedetal Volkmarshausen - HSG Phoenix 15:10

HSG Phoenix: L. Hoffmann, Hannekum – Kunze (2/1), Sprick (1), Kriegel (1), Berger (1), Beckmann (1), Ebken, Sänger, Horstmann, Abeln, Gerding, Labbus, A. Hoffmann (4/3)

Siebenmeter: SV Schedetal Volkmarshausen 2/0, HSG Phoenix 4/4

Zeitstrafen: SV Schedetal Volkmarshausen 1, HSG Phoenix 5

SV SW Osterfeine - MTV Ashausen/Gehrden 10:16

Hannoverscher SC II - HSG Phoenix 20:14

HSG Phoenix: L. Hoffmann, Hannekum – Kunze (3/1), Sprick (1), Kriegel, Berger, Beckmann, Ebken, Sänger (3), Horstmann (2), Abeln (1), Gerding (1/1), Labbus, A. Hoffmann (3/2)

Siebenmeter: Hannoverscher SC II 1/1, HSG Phoenix 6/4

Zeitstrafen: Hannoverscher SC II 1, HSG Phoenix 0

MTV Ashausen/Gehrden - SV S. Volkmarshausen 9:16

Hannoverscher SC II - SV SW Osterfeine 17:12

HSG Phoenix - MTV Ashausen/Gehrden 13:11

HSG Phoenix: L. Hoffmann, Hannekum – Kunze (3/1), Sprick (1), Horstmann (2), Sänger, Labbus, Berger (3), Beckmann, Ebken (1), Kriegel (1), Abeln, Gerding, A. Hoffmann (2)

Siebenmeter: HSG Phoenix 2/1, MTV Ashausen/Gehrden 6/4

Zeitstrafen: HSG Phoenix 1, MTV Ashausen/Gehrden 2

SV SW Osterfeine - SV Sch. Volkmarshausen 12:20

Endstand

1. Hannoverscher SC II 4 67:43 8:0

2. SV Schedetal Volkmarshausen 4 61:46 6:2

3. MTV Ashausen/Gehrden 4 43:54 2:6

4. HSG Phoenix 4 50:62 2:6

5. SV SW Osterfeine 4 50:66 2:6