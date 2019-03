Stuhr-Brinkum. Spiele gegen das abgeschlagene Schlusslicht der Tabelle sind bei vielen Teams nicht wirklich beliebt. Die HSG Stuhr aber wurde in der Landesliga Bremen ihrer Favoritenrolle gegen den Tabellenletzten TV Sottrum schlussendlich gerecht. Mit 31:25 (16:14) gingen die Punkte an die Sieben von Trainer Sven Engelmann, die durch den zweiten Sieg in Folge Platz fünf behauptete.

Obwohl es eher ein Erfolg aus der Kategorie Pflichtsieg war, zeigte sich Engelmann zufrieden mit seinen Mannen: „Im ersten Durchgang hatten wir den einen oder anderen Fehler zu viel in unserem Spiel. Nach dem Wechsel hat die Mannschaft dann disziplinierter agiert und am Ende noch einen souveränen Sieg herausgespielt.“ Nach dem 2:1 (3.) durch Fabian Stapper hatten die Gastgeber zunächst einige Probleme mit dem Gegner aus dem Kreis Rotenburg. In seiner stärksten Phase lag der TV Sottrum sogar mit zwei Toren vorne – 13:11 (21.). Durch einfache Ballverluste sei Sottrum zu leichten Treffern gekommen, schilderte Engelmann.

In der Folge spielte die HSG Stuhr ihre Angriffe dann disziplinierter zu Ende. Der Lohn war eine Zwei-Tore-Führung zur Pause. Nach dem Wechsel nutzten die Gastgeber eine fünfminütige Torflaute der Gäste zum 20:15 (35.). Für Sottrums Trainer Rolf Karnick waren die Minuten nach der Halbzeit die entscheidenden. „Es war mehr drin. Aber meine Spieler halten sich nicht an die Vorgaben – Stuhr spielt uns dann innerhalb weniger Minuten auseinander.“ Beim 30:24 (56.) durch Jan Burgdorf war das Match entschieden.

Durch den Heimsieg hat die HSG Stuhr die Punkte Nummer 24 und 25 eingesammelt. Geht es nach Engelmann, dann sollen noch einige folgen. Am kommenden Sonnabend, 16. März, steht seiner Sieben der schwere Gang zum amtierenden Meister VfL Fredenbeck III bevor.