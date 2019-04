Stuhrs Trainer Sven Engelmann sah in Bützfleth eine Niederlage seines Teams. (Michael Braunschädel)

Bützfleth/Stuhr. In der ersten von drei Partien in der Fremde bis zum Saisonende hat Handball-Landesligist HSG Stuhr bei der HSG Bützfleth/Drochtersen eine Niederlage kassiert: Nachdem die Gastgeber bereits im Hinspiel mit 39:30 triumphiert hatten, setzte sich der Verbandsliga-Absteiger nun mit 33:27 (17:15) durch. Durch die Niederlage haben die Stuhrer um Trainer Sven Engelmann in der Tabelle einen Platz eingebüßt. Die Kreisdiepholzer gehen als Sechster in die letzten beiden Spiele bei der SVGO Bremen und beim TuS Sulingen.

In einigen Phasen habe seine Sieben sich nicht an die Absprachen gehalten, bemängelte Engelmann. „Wir wollten gegen die offensive Deckung der HSG viel mit Einläufern spielen. Leider sind wir dann aber doch oft von der Marschroute abgewichen“, schilderte der Coach der Gäste. Zunächst hatte Bützfleth/Drochtersen leichtes Spiel und führte nach nicht einmal fünf Minuten mit 3:0. Nach dem 3:1 durch den einzigen Treffer von Stefan Pfüller kämpfte sich die Engelmann-Crew dann aber ins Spiel. Eine offene Partie war es spätestens ab dem 12:12 (22.) – Jan Burgdorf hatte für Stuhr ausgeglichen. „Wir sind dann bis zum 23:22 dran und schlagen uns schlussendlich selber“, erläuterte Sven Engelmann. Zu viele einfache Fehler hätten sich seine Akteure in der Schlussviertelstunde geleistet. Entschieden war das Match sieben Minuten vor dem Ende. 28:24 stand es zu diesem Zeitpunkt für die Gastgeber.

Beide Trainer konnten am drittletzten Spieltag nur elf Spieler aufbieten. Aufseiten der HSG Stuhr fehlten unter anderem mit Christian Schwarze, Florian Peters und Oliver Link gleich drei Leistungsträger. Eine gute Leistung attestierte Engelmann seinem Torwart Stefan Germanus. Dieser war nach einer Viertelstunde für Aschkan Sadeghi gekommen. „Stefan hat alles gehalten, was in seine Ecke gekommen ist“, lobte Engelmann. Schlussendlich sei es eine ärgerliche Niederlage gewesen. „Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft – es war mehr drin.“

Weitere Informationen

HSG Bützfleth/Drochtersen - HSG Stuhr 33:27 (17:15)

HSG Stuhr:Sadeghi, Germanus - Hamsch (6/4), Blume (5), Gums (5), Burgdorf (4), Stapper (2), Schneider (2), Beckmann (2), Pfüller (1), Oswianowski

Siebenmeter: HSG Bützfleth/Drochtersen 4/4, HSG Stuhr 4/4

Zeitstrafen: HSG Bützfleth/Drochtersen 4, HSG Stuhr 3 PRÜ