Zufrieden mit seinem Team: HSG-Trainer Christoph Schweitzer. (Jonas Kako)

Bassum/Syke/Twistringen. Die erste etwas ruhigere Phase der Saison neigt sich für die Handballerinnen der HSG Phoenix dem Ende entgegen. Die kurze Ferienpause konnte der Landesligist um Trainer Christoph Schweitzer dabei durchaus genießen, denn der Neustart ist ihm aus Sicht des Coaches durchaus gelungen. „Das Gefühl ist eindeutig positiv“, sagt Schweitzer.

Dabei sieht die Bilanz mit einem Sieg und zwei Niederlagen aus drei Liga-Begegnungen auf den ersten Blick gar nicht so positiv aus. Doch – und das ist der entscheidende Punkt – die drei Phoenix-Gegner VfL Horneburg, HSG Bützfleth/Drochtersen und VfL Stade II zählen allesamt zu den Spitzenmannschaften der Landesliga. „Deshalb war mir schon vorher klar, dass es gegen diese Gegner schwer wird, Punkte zu holen“, erklärt Schweitzer, dass die Erwartungen an seine Mannschaft gar nicht so groß waren, wie man es bei einem Absteiger in der Regel vermuten würde. Etwas mitzunehmen aus diesen Partien war das große Phoenix-Ziel. Nach dem dritten Spieltag durfte die HSG erstmals jubeln. Der 20:17-Erfolg über die Staderinnen Ende September war das wichtige Erfolgserlebnis für die HSG – nicht nur für das Punktekonto, sondern auch für den Kopf: „Der Sieg nimmt uns natürlich auch etwas Druck. Wenn man drei Spiele verliert, besteht schon die Gefahr, dass vielleicht doch jemand zu zweifeln anfängt“, weiß Schweitzer.

Er selbst und Co-Trainer Stefan Honscha waren von Zweifeln weit entfernt. Beide sind vom Weg überzeugt, den sie mit der HSG eingeschlagen haben. Die Mannschaft, die sich nach dem großen Umbruch nun aus Spielerinnen der Seniorinnen-Formationen der vergangenen Saison, der A-Jugend sowie den Neuzugängen zusammensetzt, auf ein sehr gutes Landesliga-Level zu heben, braucht Zeit. Das ist bei der HSG allen bewusst. „Aber wir sind auf einem guten Weg“, zieht Schweitzer ein erstes kleines Fazit seiner ersten Monate auf der Phoenix-Trainerbank. Die bisherigen Schritte, die er mit seinem Team unternommen hat, greifen bereits: War die Defensive im Vorjahr eines der größten Probleme mit fast 32 Gegentoren im Schnitt, steht sie nun stabiler. In den ersten drei Partien musste die HSG durchschnittlich 24 Treffer hinnehmen. Die starke Abwehrleistung gegen Stade ist nun die Messlatte für die kommenden Auftritte. „Wir haben mehr Ballsicherheit und machen weniger technische Fehler“, nennt Schweitzer zwei Gründe für die neue Stabilität seiner Mannschaft, die dank Honschas Arbeit athletisch und mental auf der Höhe ist.

Natürlich gebe es auch noch einiges zu verbessern, fügt der Coach an. Die Tempogegenstöße zum Beispiel. „Damit sind wir von der Grundlage her schon zufrieden, aber wir könnten diese Situation noch etwas besser ausspielen.“ Allerdings sei es auch schwer, einen Trainer zu 100 Prozent zufrieden zu stellen, stellt Schweitzer schmunzelnd fest. Generell erkennt er jedoch eine positive Entwicklung, die auch durch die Bereitschaft der Spielerinnen getragen wird. „Die Mädels nehmen sehr viel auf und sehr viel an und versuchen es umzusetzen“, hat Schweitzer in den vergangenen Monaten ihren großen Trainingseifer registriert. Der Rest komme dann über die Spiele selbst, „gerade bei denen, die vorher noch nicht auf einem Niveau wie in der Landesliga gespielt haben“. Generell gewinne die Mannschaft von Woche zu Woche mehr Sicherheit, die Abläufe funktionierten immer besser. „Es ist so, dass da immer mehr ein Team zusammenwächst“, freut sich Schweitzer. Das sorgt letztlich für eine positive Grundstimmung, die die HSG am Sonntag mit ins Pokal-Heimspiel gegen die HSG Osnabrück, den Spitzenreiter der Landesliga Weser-Ems, nehmen will. Denn auch wenn die Punktspielrunde oberste Priorität genießt, ist jede Partie wichtig für die Entwicklung des neuen Phoenix-Teams.