Zehnfacher HSG-Torschütze: Malte Hamsch. (Michael Braunschädel)

Brinkum. Genau so hatten sich die Verantwortlichen der HSG Stuhr das letzte Heimspiel der Saison in der Handball-Landesliga vorgestellt: Mit einem 35:25 (15:9)-Sieg über den TV Gut Heil Spaden verabschiedeten sich die Mannen von Trainer Sven Engelmann von ihrem Anhang, festigten den fünften Tabellenplatz und rückten drei Spiele vor Serienende bis auf einen Zähler an die HSG Bützfleth/Drochtersen auf Rang vier heran. „Es war ein gutes Spiel von uns“, freute sich Engelmann über den neunten Erfolg in heimischer Halle. Nur zwei Partien verlor die HSG daheim, dazu kommen noch zwei Unentschieden.

„Den Grundstein für den Sieg haben wir in der Verteidigung gelegt“, registrierte Engelmann die gute Abwehrarbeit seiner Sieben sehr zufrieden. Der Coach schickte seine Mannschaft nicht mit einer 6:0-Abwehr aufs Feld, sondern mit einer defensiven 3:2:1-Deckung. „Das war eine Lehre aus den vergangenen Spielen gegen Spaden. Das ist eine äußerst robuste Mannschaft mit guten Shootern, die aber Probleme im gebundenen Spiel bekommt, wenn sie sich kleinen, schnellen Spielern gegenübersieht. Das wollten wir ausnutzen, und das hat gut funktioniert“, erklärte der Trainer. Seine Mannschaft gewann viele Bälle und nutzte diese in der ersten, aber auch in der zweiten Welle für zahlreiche Torerfolge.

Lediglich zweimal mussten die Stuhrer einem Rückstand hinterherlaufen. Björn Gercken mit dem Tor zum 6:7 (18.) und Malte Bruns mit dem Treffer zum 7:8 (19.) ließen Spaden auf einen Auswärtssieg hoffen. Doch insgesamt war die gastgebende HSG das dominantere und vor allem spielstärkere Team. Schnell rückte sie das Ergebnis wieder zurecht. Mit einem 8:0-Lauf zwischen der 23. und der 33. Minute zur 18:9-Führung katapultierten sich die Stuhrer auf die Siegerstraße, die sie in der Folge nicht mehr verließen. Nach einem der insgesamt zehn Treffer von Malte Hamsch führten die Gastgeber erstmals mit zehn Toren Vorsprung (20:10, 37.). Engelmann nutzte die Überlegenheit seiner Mannschaft, um allen Akteuren Spielzeit zu verschaffen. Auch Oliver Link und Marvin Rauer, die ihr letztes Heimspiel für die HSG bestritten, trugen sich in die Torschützenliste ein.