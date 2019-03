Kevin Nienstermann trat gleich zwei Mal als Torschütze für seinen TSV Melchiorshausen in Erscheinung. (Shirin Abedi)

Dank eines Treffers von Marvin Nienstermann fünf Minuten vor dem Spielende haben die Landesligafußballer des TSV Melchiorshausen einen verdienten 3:2 (0:2)-Auswärtssieg beim TV Bremen-Walle 1875 eingefahren. TSV-Trainer Lars Behrens atmete nach dem Erfolg tief durch: „Wir haben uns zu Beginn sehr schwer getan und sind nur langsam in Fahrt gekommen. Großen Anteil an der Wende hatten die Einwechselspieler, die ordentlich Schwung gebracht haben.“ Behrens spielte dabei vor allem auf Jan-Phillip Brünings und Marvin Nienstermann an. Brünings war nach seiner frühen Einwechslung an vielen guten Szenen beteiligt. Nienstermann trat gleich zwei Mal als Torschütze in Erscheinung.

Zunächst aber jubelten nur die Gastgeber. Einen sehenswerten Angriff schloss TV-Mittelstürmer Aziz Karlidag schon früh mit dem 1:0 ab (9.). Nur sieben Minuten später war erneut Karlidag Nutznießer eines kapitalen Aussetzers in der Hintermannschaft der Gäste (16.). „Das zweite Gegentor darf so niemals passieren. Zu Beginn hat Walle es aber wirklich gut gemacht und uns kaum Räume gelassen. Erst nach und nach kamen wir ins Rollen. Mit der zweiten Halbzeit kann ich dann sehr zufrieden sein“, merkte Lars Behrens an.

Der schnelle Anschluss

Er sah seine Mannschaft schon zum Ende der ersten Hälfte im Vorwärtsgang. Lohn war dann ein schneller Anschlusstreffer in der zweiten Halbzeit, als Chris Plate ein Zuspiel vom Ruslan Arify trocken abschloss (46.). Kurz darauf glückte Marvin Nienstermann per Kopf der Ausgleich (53.). Die Gäste waren nun klar überlegen und legten einen großen Siegeswillen an den Tag. Der Siegtreffer gelang in Spielminute 85, als Marvin Nienstermann eine tolle Vorarbeit von Jan-Phillip Brünings mit dem Tor zum 2:3 abschloss. Die Co-Produktion der Joker ließ die Melchiorshauser über den vierten Sieg im fünften Punktspiel des Jahres jubeln.