Das war wichtig: Im Nachholspiel der Fußball-Landesliga haben die A-Junioren der JSG Mörsen-Twistringen einen 3:1 (2:0)-Triumph beim SV Alfeld eingefahren. Damit vergrößerte das Team des Trainerduos Timo Rathkamp und Thomas Rasche den Abstand zum Vorletzten auf komfortable acht Punkte.

„Es wurde auch Zeit“, atmete Rasche nach dem bedeutsamen Erfolg, der eine Serie von vier Niederlagen in Folge beendete, erleichtert auf. „Wir haben gleich engagiert angefangen und sind gut draufgegangen“, schilderte Rasche, dessen Elf bereits nach vier Minuten das erste Mal jubeln durfte. Einen Freistoß von Lasse Diedrichs aus halblinker Position köpfte Marvin Schwenker, der am langen Pfosten lauerte, ein. „Auch nach dem 1:0 haben wir weiter Druck gemacht und den Ball gut laufen lassen, hatten das Heft in der Hand“, beobachtete Rasche. Tom Thiedes Torschuss ließ Alfelds Schlussmann Eik Sackmann zunächst abklatschen, doch Aaron Noah Djulic staubte schließlich erfolgreich ab (22.). Till Eric Thiede versäumte es danach, den Sack frühzeitig zuzumachen. Er schoss aus aussichtsreicher Position Sackmann an (35.). In die Karten spielte den Gästen zudem, dass sie gleich nach dem Seitenwechsel durch Till Eric Thiede weiter davonziehen konnten (46.). Auch der Gegentreffer durch Robert Bathel änderte nichts mehr am verdienten JSG-Auswärtssieg (68.). „Wir haben endlich mal unsere Chancen genutzt, was ja vorher unser Manko war“, lobte Rasche die Effizienz seines Teams.