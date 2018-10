Ihre gemeinsame Leidenschaft ist der Korbball: Frauke und Jörg Spalkhaver trainieren den SV Heiligenfelde II. (Braunschädel)

Heiligenfelde. Wenn es im Trainerteam der Korbballerinnen des SV Heiligenfelde II etwas zu besprechen gibt, dann ist der Dienstweg kurz. Sehr kurz sogar. Dann muss Frauke Spalkhaver nämlich nicht etwa auf die nächste Einheit warten oder zum Handy greifen, sondern nur einen Blick zur Seite werfen – auf ihren Mann Jörg. Beide bilden ein sportlich und privat unzertrennliches Gespann, das viel mehr verbindet als nur Fachwissen.

Der Sport hat im Leben von Frauke und Jörg Spalkhaver immer eine große Rolle gespielt. Nicht zuletzt haben sie sich durch ihn kennen und lieben gelernt. Sie ist Korbballerin durch und durch, „als kleines Mädchen habe ich schon angefangen“, sagt sie. Er kommt vom Fußball, damals wie heute Volkssport Nummer eins. Über Syke, wo er auch im Badminton aktiv war, fand er den Weg nach Heiligenfelde. Während Frauke in der Halle groß wurde, wuchs Jörg auf den Sportplätzen der Region auf. Zwei unterschiedliche Welten, und doch haben sie die beiden zusammengeführt. „Im Winter“, erinnert sich Jörg, „wenn man draußen nicht mehr Fußballspielen konnte, waren wir oft in der Halle. Dann haben wir auch mal gegen die Mädels Korbball gespielt. Das war für uns eine willkommene Abwechslung.“ Und dann? Jörg grinst: „Dann kam es irgendwann so.“ Beide verguckten sich ineinander, fieberten bei den Spielen des anderen mit, wurden ein Paar. Seit 28 Jahren sind sie nun zusammen und seit 23 verheiratet. „Und immer noch glücklich“, freuen sich beide.

Jede gemeinsame Minute ein Genuss

Frauke und Jörg Spalkhaver wissen es zu schätzen, dass sie mit dem Sport eine gemeinsame Leidenschaft haben. „Das gibt uns als Paar sehr viel. Diese gemeinsame Zeit ist einfach schön“, weiß Frauke, die als Arzthelferin in der Chirurgie Weyhe arbeitet und jahrelang auch als Betreuerin die Blessuren der Heiligenfelder Fußballer versorgte. Sie ist beruflich stark eingespannt. Genau wie Jörg, der als Busfahrer bei der Bremer Straßenbahn AG im Schichtdienst arbeitet. „Ohne den Sport würden wir uns nicht so viel sehen, wie es jetzt der Fall ist“, sagt sie. Beide genießen jede gemeinsame Minute als Trainerteam. Sie sind nicht nur im Korbball sehr aktiv, sondern auch im Schützenverein Heiligenfelde. Frauke und Jörg Spalkhaver teilen viele Interessen, das verstärkt die Bindung zwischen beiden zusätzlich. „Wir sind beide sportverrückt“, weiß Jörg und Frauke fügt an: „Für uns beide geht es nicht ohne.“ Wobei die aktive Zeit mittlerweile vorbei ist. „Wir sind jetzt im Alter, in dem wir andere laufen lassen“, lacht Jörg.

Das tun die Spalkhavers im Korbball nun bereits seit sechs Jahren gemeinsam. Frauke trainierte die Heiligenfelderinnen zuvor schon zehn Jahre lang. Einige Jahre nach ihrer ersten Amtszeit kam der SVH wieder auf sie zu, um sie – dieses Mal im Verbund mit Jörg – zurück an die Seitenlinie zu lotsen. Sofort zugesagt haben beide nicht. „Als die Frage kam, ob wir es machen wollen, sind wir Essen gegangen und jeder hat für sich auf einer Serviette aufgeschrieben, welche Spielerinnen wir in der ersten und in der zweiten Mannschaft sehen“, erzählt Jörg. Das erstaunliche Ergebnis: Bis auf eine einzige Akteurin waren die Listen komplett deckungsgleich. Es war der untrügerische Beweis: Die Spalkhavers funken absolut auf einer Wellenlänge. Die Besprechungen zwischen der Trainerin Frauke Spalkhaver und dem Trainer Jörg Spalkhaver dauern dementsprechend meist nicht lange. „Wir reden kurz darüber und sind uns dann schnell einig. Wir haben meist die gleichen Gedanken“, sagt Jörg.

Das Duo führte die erste Mannschaft in die Korbball-Bundesliga. Später übernahm es auch das zweite Team. „Irgendwann wurde es zu zeitintensiv“, erklärt Frauke, warum sie und Jörg sich nun ausschließlich um die Belange der Zweiten kümmern. In der vergangenen Saison haben sie mit ihrem Team den Aufstieg in die Niedersachsenliga gefeiert. Beide haben ihre Spielerinnen fit gemacht und auch spielerisch weiterentwickelt, halten darüber hinaus den Spaß innerhalb des Teams hoch. Aber das ist nicht das größte Erfolgsgeheimnis. „Erfolge schafft man nur durch eine unglaubliche Kameradschaft“, betonen beide. Sie müssen es wissen, denn kaum jemand lebt das so gut vor wie Frauke und Jörg Spalkhaver – sowohl im Privaten als auch im Sportlichen.