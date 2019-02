Wird in der Rückrunde nicht mehr für den TSV Bramstedt an der Seitenlinie stehen: Sascha Feldt. (Jonas Kako)

Seit November 2016 hat Sascha Feldt die Geschicke beim Fußball-Kreisligisten TSV Bramstedt geleitet. Doch damit ist seit dieser Woche Schluss: Wie Daniel Zimmermann, Fußball-Spartenleiter des TSV, mitteilte, gehen der Verein und Feldt ab sofort getrennte Wege (wir berichteten). „Viele aus der Mannschaft wollten, dass etwas passiert. Für uns war das die beste Lösung“, erklärt Zimmermann. Auch Sascha Feldt zeigt sich versöhnlich: „Die Entscheidung war für alle die richtige.“

Die Hinrunde lief trotz der guten Vorbereitung zuvor nicht nach Wunsch für die Bramstedter. Oft blieben sie nicht nur hinter den Erwartungen, sondern auch hinter den Mindestanforderungen zurück. „Unsere Zielsetzung war das obere Drittel der Tabelle. Leider ist es ganz anders gekommen“, bedauert Zimmermann die Entwicklung. Trotz zahlreicher Zugänge aus höheren Ligen wollte es beim TSV nicht klappen. Die Defensivleistung mit durchschnittlich dreieinhalb Gegentoren pro Spiel war eine Katastrophe. Und offensiv wurden zu viele Chancen vergeben. Irgendwann machte sich Unmut bei den Spielern breit. „Es wurde unruhig. Viele Spieler waren mit dem Trainer nicht mehr zufrieden, außerdem wurde die Trainingsbeteiligung immer weniger. Das waren die ersten Anzeichen“, erzählt der TSV-Spartenleiter.

Dazu hatten die Bramstedter zahlreiche Ausfälle zu beklagen. „Zur Hälfte der Hinrunde fehlten mir 14 Spieler. Das konnten wir nur schwer kompensieren“, erklärt Sascha Feldt, der die Verletztenmisere aber nicht als Ausrede gelten lassen will. „Irgendwie war einfach der Wurm drin“, sagt der nun ehemalige TSV-Coach. Etliche Gespräche mit den Spielern blieben erfolglos. „Ich habe nichts unversucht gelassen. Man hat aber gemerkt, dass die Jungs einfach nicht mehr reden wollten“, betont Feldt. Auch Zimmermann suchte das Gespräch mit der Mannschaft: Es folgten drei interne Sitzungen ohne Feldt. „Zu diesem Zeitpunkt hat sich der Großteil für Sascha ausgesprochen, trotz der zahlreichen Unstimmigkeiten.“ Aber die Unruhe sollte nicht aufhören. Immer weniger Spieler fanden den Weg zum Trainingsplatz. Dabei spielte vor allem die mangelnde Einstellung eine große Rolle. „Kurzfristige Absagen waren irgendwann die Regel. Ihre Prioritäten lagen einfach woanders“, sagt Zimmermann.

Mit dem neuen Co-Trainer Jens Meyer, der in der Hinrunde noch als Abwehrchef auf dem Feld aktiv war, wollte man wieder frischen Wind in die Mannschaft bringen. Aber auch das habe nicht funktioniert. „Vor vier Wochen sind wir in die Vorbereitung gestartet. Statt besser lief es eher schlimmer, auch weil es kaum Trainingsmöglichkeiten gab“, erläutert der Spartenleiter.

Die Stimmung beim TSV Bramstedt war auf dem Tiefpunkt. „Wir wussten, dass wir handeln müssen. Daraufhin haben wir uns mit dem Trainerstab zusammengesetzt und sind dann zu dem Entschluss gekommen, den Weg zur Rückrunde ohne Sascha zu bestreiten“, sagt Zimmermann.

Feldt trägt es mit Fassung: „Es hat sich im Laufe der Hinrunde abgezeichnet. Dennoch hätte ich bis zum Saisonende gerne weitergemacht“, sagt er. Vor der Winterpause habe er seiner Mannschaft die Entscheidung überlassen, ob sie mit ihm weitermachen will oder nicht. „Da schien noch alles in Ordnung. Im Dezember muss aber irgendetwas vorgefallen sein, sodass sich ihre Meinung doch noch einmal änderte“, vermutet Feldt. Wie es aus sportlicher Sicht weitergeht, weiß er noch nicht: „Ich freue mich jetzt auf die Zeit mit meiner Familie. Was danach passiert, sehen wir dann.“ Der TSV Bramstedt wird erst einmal mit dem bisherigen Co-Trainer Jens Meyer in die Rückrunde starten. „Ein Nachfolger für Sascha ist bisher noch nicht in Sicht. Wir führen aber schon Gespräche“, lässt Daniel Zimmermann wissen.