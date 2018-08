Kriegen nie genug vom Tennis: (v.l.) Werner Mayer, Jupp Kalvelage, Hans-Georg Karasch, Rolf Quellhorst, Klaus Müscher, Hans-Jürgen Krohn, Paul Lübbe und Jan Osmer. Zusammen bilden sie die Herren-70-Mannschaft des Barrier TC. (MICHAEL Braunschädel)

Syke-Barrien. Tennis ist ein Sport für jedes Alter. Der beste Beweis dafür ist die Herren-70-Mannschaft des Barrier TC. Die Bezeichnung verrät es schon: Die Spieler dieses Teams sind mindestens 70 Jahre alt. Der älteste bringt es auf stolze 78 Jahre. Und trotzdem sprüht die Mannschaft um Kapitän Hans-Georg Karasch vor Energie. Bei den Nimmermüden vom BTC denkt niemand ans Aufhören.

„Warum auch?“, fragt Karasch und lacht. „Tennis macht uns allen Spaß.“ Das ist die Hauptsache für die zehnköpfige Mannschaft. Allerdings spielt auch der Ehrgeiz eine Rolle. „Man will immer besser werden. Sonst müsste man nicht mehr spielen“, erklärt Jan Osmer. Ein weiterer Antrieb sei es, körperlich fit zu bleiben. „In unserem Alter muss man was tun. Bewegung ist sehr wichtig.“ Mit den Jünglingen, das wissen die Mitglieder der Mannschaft, können sie nicht mehr mithalten. Aber untereinander und gemeinsam mit den Cracks der Herren-60-Mannschaft können sie sich intensive Matches liefern. Zwei Stunden pro Partie sind keine Seltenheit. Doch beim Tennisspielen bleiben die Barrier nicht nur unter sich. Im Gegenteil: Sie nehmen auch am Punktspielbetrieb teil. In der gerade erst beendeten Sommerrunde haben sie in der Bezirksklasse den dritten Platz belegt mit drei Siegen und zwei Niederlagen in fünf Begegnungen. „Damit sind wir ganz zufrieden“, sagt Hans-Georg Karasch. Ein bisschen mehr wäre schon möglich gewesen.

Eine neue Erfahrung

Die Saison war in erster Linie eine besondere Erfahrung für die Barrier. Denn erst durch die Fusion des Niedersächsischen Tennisverbandes und des Bremer TV Nordwest gab es überhaupt eine Konkurrenz für Herren-70-Mannschaften. Zuvor hatten die BTC-Cracks stets mit jüngeren Kontrahenten zusammenspielen müssen. „Irgendwann merkt man dann, dass es nicht mehr so einfach ist, mit denen mitzuhalten“, spielt der Altersunterschied von teilweise zehn und mehr Jahren eine große Rolle. Umso größer war die Freude der Barrier darüber, nun auf Mannschaften der gleichen Altersklasse zu treffen. „Am Anfang wussten wir gar nicht, was auf uns zukommt. Das war totales Neuland für uns. Aber wir haben im ersten Spiel direkt gemerkt, dass wir in dieser Liga genau richtig sind“, freut sich Jupp Kalvelage.

Kalvelage ist im Tennis ein Quereinsteiger. Damit ist er in seinem Team nicht alleine, quasi alle haben früher einen anderen Sport betrieben. Klaus Müscher zum Beispiel hat Hockey gespielt, Jan Osmer war Handballer und nutzte Tennis im Sommer als Ausgleichssport, wenn keine Saison war. Kalvelage spielte wie viele andere seiner jetzigen Mitspieler Fußball, noch heute ist er in einer 65er-Liga im Kreis Verden aktiv. „Fußball ist eine gute Basis“, findet er. Aber Tennis könne jeder lernen, wenn er im wahrsten Sinne des Wortes am Ball bleibt. Was den Trainingsfleiß angeht, sind die Barrier echte Vorbilder: „Wir haben kein Training und kein Spiel ausfallen lassen, auch nicht bei mehr als 30 Grad“, bringt Kalvelage die Begeisterung des Teams für seinen Sport auf den Punkt. „Nur die Frauen haben gesagt: Ihr seid verrückt“, stellt Werner Mayer lachend fest.

Weit herumgekommen

Mit dem Tennis haben sich die Barrier genau dem richtigen Hobby verschrieben, nicht nur aufgrund der wichtigen gesundheitlichen Aspekte. Der Sport hat ihnen viel gegeben: „Wir haben so viele Städte kennengelernt und darüber hinaus viele neue Vereine und neue Menschen. Das hat richtig Spaß gemacht“, betont Kalvelage. Von Haren an der Ems in Niedersachsen bis nach Bad Schwartau in Schleswig-Holstein sind die Barrier, die sich darüber hinaus auch die eine oder andere Mannschaftsfahrt gönnen, herumgekommen. Und noch soll die Tennisreise der Mannschaft nicht vorbei sein. In der Winterrunde wird das Team zwar nicht am Spielbetrieb teilnehmen, aber stattdessen weiter trainieren, um im kommenden Sommer wieder neu anzugreifen.