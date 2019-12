HSG-Trainer Jens Monsees weiß auch nicht mehr weiter: Seine Mädels mussten am Wochenende zwei Pleiten hinnehmen. (Dinev)

Der Rückstand auf das rettende Ufer in der Handball-Landesliga wird immer größer für die HSG Phoenix. Die Mädels von Trainer Jens Monsees mussten am Wochenende gleich zweimal aufs Parkett und verließen es auch zweimal als Verlierer. Gegen die SG Neuenhaus/Uelsen am Freitagabend und die HSG Barnstorf/Diepholz am Sonntag zog das punktlose Schlusslicht den Kürzeren.

SG Neuenhaus/Uelsen - HSG Phoenix 36:29 (19:14). Grund für die am Ende deutliche Niederlage war die mangelnde Kondition. „Uns hat mal wieder die nötige Cleverness gefehlt. Die Mädchen haben wieder gekämpft bis zum Umfallen, doch am Ende sind uns dann zu viele einfache Fehler passiert“, resümierte Jens Monsees, Trainer der HSG Phoenix. Und so zog die SG Neuenhaus/Uelsen in der Schlussphase uneinholbar davon. Es scheint sich wie ein roter Faden durch die Saison zu ziehen. Denn auch am Freitagabend boten die Gäste zu Beginn ordentlich Paroli, ließen den Gegner nicht enteilen. Bis zur 23. Minute. Von dem Zeitpunkt an konnte sich die SG etwas befreien, baute die Führung bis zum Pausentee auf 19:14 aus.

Auch im zweiten Abschnitt war es ein Hin und Her, zwischenzeitlich kam die HSG Phoenix sogar wieder auf zwei Tore heran (20:18). Doch wie vom Blitz getroffen fielen die Gäste wieder in alte Muster zurück. „Wir haben hinten wieder nicht sauber verteidigt und vorne zu überhastet abgeschlossen. Außerdem haben wir die Bälle zu leichtfertig verschenkt, sind so dann in viele Konter gelaufen“, bemängelte Monsees. Und so hatten die Hausherrinnen leichtes Spiel, die Führung wieder deutlicher zu gestalten und am Ende einen ungefährdeten Erfolg einzufahren. „Das ist total ärgerlich, weil einfach mehr für uns drin war“, meinte Monsees. „Man hätte durchaus die Punkte mitnehmen können.“

HSG Barnstorf/Diepholz - HSG Phoenix 28:16 (14:9). Phoenix-Coach Jens Monsees polterte direkt nach dem Abpfiff. Und zwar gegen das Schiedsrichter-Gespann: „Sie haben sehr einseitig gepfiffen. Das dann noch auf Kosten der Gesundheit meiner Spielerinnen.“ Gleich mehrere Spielerinnen der HSG Phoenix verletzten sich im Derby bei der HSG Barnstorf/Phoenix. Deshalb standen in der zweiten Hälfte mit Jule Schwarze, Nele Schwarze und Antonia Hanke auch drei Akteurinnen aus der B-Jugend auf den Platz. „Ihnen kannst du auch absolut nichts vorwerfen. Sie haben eine super Leistung gezeigt“, lobte Monsees seine Youngsters. Sowieso war der Übungsleiter mit dem Auftritt seiner Mannschaft einmal mehr zufrieden. „Wir haben wieder gekämpft, alles gegeben. Da kann ich der Truppe absolut nichts vorwerfen.“ Doch einmal mehr verschliefen die Gäste den Auftakt, lagen relativ früh mit 1:6 im Hintertreffen. Allerdings stimmte die Moral, die junge Sieben der HSG meldete sich zurück in der Begegnung, kam zumindest auf drei Tore wieder heran (8:5). Aber die Hausherrinnen legten in Folge auch wieder einen Zahn zu, drückten ihr Spiel souverän durch. Dennoch blieben die Gäste bis zur Halbzeit noch einigermaßen in Schlagdistanz (14:9).

Im zweiten Durchgang setzten sich die Gastgeberinnen dann weiter ab, nutzten nahezu jede Chance. Weil die HSG Phoenix auf der anderen Seite oftmals überhastet vergab, zog die HSG Barnstorf/Diepholz auf 18:10 davon. Und dann überschlugen sich die Ereignisse. Weil Jaqueline Hanke aus Sicht der Referees zu viel meckerte, sah sie die Rote Karte. „Das war viel zu übertrieben. Eine Zwei-Minuten-Strafe hätte völlig ausgereicht“, meinte Monsees. Und dann verletzten sich im weiteren Verlauf auch noch Nadine Berger und Lina Horstmann. „Das kannst du mit den ganzen jungen Spielerinnen dann auch nicht auffangen“, so der HSG-Trainer. Und deswegen fiel die nächste Niederlage mit 28:16 am Ende sehr deutlich aus.

Weitere Informationen

Landesliga Frauen

SG Neuenhaus/Uelsen - HSG Phoenix 36:29 (19:14)

HSG Phoenix: Landwehr, Hoffmann – Kunze (8/8), Rasche (1/1), Hanke (7), Kuhangel (2), Berger (2/1), Horstmann (2), Ebken (1), Gerding (3), Labbus (3)

Siebenmeter: SG Neuenhaus/Uelsen 5/3 HSG Phoenix 11/10

Zeitstrafen: SG Neuenhaus/Uelsen 6, HSG Phoenix 3

HSG Barnstorf/Diepholz - HSG Phoenix 28:16 (14:9)

HSG Phoenix: Landwehr, Hoffmann – Kunze (4/3), J. Hanke (2), Kuhangel (3), Berger (3), Ebken, A. Hanke, J. Schwarze, N. Schwarze, Hoffmann, Horstmann (4), Gerding

Siebenmeter: HSG Barnstorf/Diepholz 4/3, HSG Phoenix 4/3

Zeitstrafen: HSG Barnstorf/Diepholz 4, HSG Phoenix 6

Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Jaqueline Hanke (HSG Phoenix/34.) KLI