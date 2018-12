Amelie Hoffmann (Mitte) war mit zehn Treffern die erfolgreichste Torschützin der HSG Phoenix. Für einen Punkt reichte es in Delmenhorst dennoch nicht. (Jonas Kako)

Delmenhorst. Die Handballerinnen der HSG Phoenix haben sich in der Landesliga bei der HSG Delmenhorst gut geschlagen, doch am Ende war die Offensive das Manko. Schlussendlich musste sich die Mannschaft von Trainer Christoph Schweitzer an der Delme mit 21:25 (7:9) geschlagen geben. Für die Gäste war es die siebte Niederlage im zehnten Spiel.

„Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“, sagte Christoph Schweitzer. „Wir haben es lange gut gemacht. Am Ende haben sich die fehlenden Wechselalternativen negativ bemerkbar gemacht.“ Ab der 45. Minute sei seine Sieben mit ihren Kräften am Ende gewesen, meinte der Trainer der Kreisdiepholzerinnen. Schweitzer musste in dem Auswärtsspiel ohne Saskia Labbus (Zyste an der Sehne) und Jacqueline Hanke (Dienst) auskommen.

Einmal mehr war das Manko bei den Gästen die Chancenverwertung. Gleich fünf Siebenmeter vergaben sie. Je zweimal scheiterten Amelie Hoffmann und Mareen Kunze, einen Fehlversuch leistete sich Stefanie Gerding vom Strich. Für Letztere war das Spiel bereits kurz vor der Pause nach einem Foul an Celine Hanenkamp vorbei. Die Schiedsrichter zogen Rot, nachdem Gerding die Linkshänderin der Heimmannschaft beim Konter abgedrängt hatte. In der Schlussphase sah Lena Ebken für eine ähnliche Situation ebenfalls Rot. Die Disqualifikation für Stefanie Gerding könne er noch nachvollziehen, meinte Christoph Schweitzer, beim Foul von Lena Ebken habe er dagegen allerhöchstens eine Zeitstrafe gesehen.

Schweitzers Sieben war gut gestartet. Nach etwas mehr als zehn Minuten leuchtete eine 3:1-Führung für die Gäste von der Anzeigetafel. Erst fünf Minuten vor der Halbzeit war die Partie dann wieder ausgeglichen – 7:7. Bis zur Pause setzte sich die HSG Delmehhorst dann noch auf zwei Treffer ab. Die Antwort der Gäste folgte gleich nach Wiederanpfiff – 10:10 lautete das Resultat in der 32. Minute. Für Phoenix war also noch alles drin. Ab der 45. Minute lief die Partie dann allerdings gegen die Gäste. 18:15 stand es zu diesem Zeitpunkt für die HSG Delmenhorst. In der Folge zog der Tabellenzweite spielentscheidend bis auf 25:19 davon. Madita Bekefeld und Jana Beckmann sorgten in der Schlussminute für ein wenig Ergebniskosmetik.

Schlussendlich sei der Gegner den kleinen Tick besser gewesen, urteilte Christoph Schweitzer. Wenn der große Wurf gelingen soll, dürfe man nicht so leichtfertig mit den Möglichkeiten umgehen. Die letzte Chance, sich in diesem Jahr in der Tabelle noch ein wenig zu verbessern, bietet sich Phoenix am kommenden Sonnabend, 15. Dezember, beim VfL Stade II.