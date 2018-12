Einen Kunstrasenplatz wird es in der Stadt Bassum frühestens 2020 geben. (Christian Kosak)

Bassum. Hält das Wetter, wird es ruhig bleiben. Hält es jedoch nicht, suchen Regen und Schnee den Landkreis Diepholz heim, dann dürfte es bei den Fußballern der Region im Frühjahr wieder einige Diskussionen über Wettbewerbsvorteile geben. Denn eines ist klar: Wer in der Wintervorbereitung auf einen Kunstrasenplatz zurückgreifen kann, der ist wesentlich unabhängiger als derjenige, der auf Naturrasen ran muss. Innerhalb des Landkreises Diepholz gibt es in dieser Hinsicht große Unterschiede. Jeder Klub aus der Gemeinde Stuhr etwa kann sich auf Kunstrasen vorbereiten, und auch in der Gemeinde Weyhe sieht es ähnlich gut aus. Die Vereine aus dem Bassumer Stadtgebiet dagegen müssen auf Kunstrasen verzichten – mindestens noch bis zum Jahr 2020. Doch das Thema hat die Verwaltung nicht nur auf der Agenda, wie der Erste Stadtrat Norbert Lyko bestätigte. Es läuft sogar schon an.

„Der Kunstrasenplatz“, sagte er, „soll 2019 projektiert werden.“ Was das genau bedeutet? Die Verwaltung schlägt der Politik einen Standort vor, wo der Platz errichtet werden soll, wie er aussehen soll, welche Materialien verwendet werden sollen und natürlich auch, wie teuer er sein wird. Auch Themen wie die Folgekosten und die ökologische Belastung durch das Granulat spielen in den Vorplanungen eine wichtige Rolle.

Ein Platz für alle

Als möglicher Standort für einen Kunstrasenplatz wird der jetzige B-Platz auf dem Sportgelände des TSV Bassum gehandelt. „Wobei der neue Platz nicht nur für den TSV ist, sondern allen zur Verfügung stehen wird“, verdeutlichte Lyko, dass es sich um ein Projekt nicht nur für einen Verein aus dem Stadtgebiet, sondern für die Allgemeinheit handelt. 5000 Euro werden seinen Worten nach dazu verwendet, ein Ingenieurbüro zu beauftragen, ein entsprechendes Kunstrasenplatz-Szenario zu entwickeln. Vielleicht sei aber auch ein Hybridrasen die richtige Lösung. Ganz sicher ist dagegen: „Es handelt sich jetzt erst einmal um eine grobe Planung.“

Diese soll es ermöglichen, Förderanträge zu stellen. 63 Prozent der Gesamtkosten sollen so eingeworben werden, eventuell über die ZILE-Förderung. Es gelte darüber hinaus, weitere Fördermöglichkeiten zu prüfen, stellte der Erste Stadtrat klar. Finanzielle Unterstützung ist auch nötig, Lyko nannte das Vorhaben „eine mächtige Investition“. Ein Kunstrasenplatz kann durchaus einen mittleren sechsstelligen Betrag kosten. Dementsprechend müssen auch die finanziellen Rahmenbedingungen für die Stadt passen. „Der Bau ist eine freiwillige Investition“, verwies Lyko darauf, dass Pflichtausgaben Vorrang hätten. Frühestens 2020 werde der Baustart erfolgen, so der Erste Stadtrat.

Festgehalten ist der Weg bis zum Kunstrasenplatz im Sportstättenentwicklungskonzept, das der Rat der Stadt zu Beginn des Jahres 2017 bei der Verwaltung in Auftrag gegeben hatte. Eine Arbeitsgruppe befragte daraufhin die Sport- und Schützenvereine, aber auch die Bevölkerung nach dem größten Bedarf. Bei den Antworten spielte ein Kunstrasenplatz eine wichtige Rolle.