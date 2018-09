Vanessa Boschen musste sich im Vereinsduell gegen die Zweitvertretung mit ihrem SV Heiligenrode I geschlagen geben. (Jonas Kako)

Brake/Landkreis Diepholz. Eine kleine Überraschung hat es am ersten Spieltag der Korbball-Niedersachsenliga gegeben: Der Aufsteiger SV Heiligenfelde II besiegte im Vereinsduell die Erstvertretung knapp mit 8:7 und trennte sich vom TSV Emtinghausen mit einem 12:12-Unentschieden. Der TSV Heiligenrode II sowie der FC Gessel-Leerßen beendeten den Spieltag mit zwei Siegen, während der TV Stuhr und der FTSV Jahn Brinkum zwei Niederlagen kassierten.

TSV Heiligenrode II – Ovelgönner TV 16:8 (5:7): Die Zweitvertretung um Trainerin Meike Daneke tat sich zu Beginn der Partie etwas schwer: „Sowohl im Angriff als auch in der Abwehr waren wir ziemlich träge“, erklärte sie. So führten die Ovelgönnerinnen zur Halbzeit auch mit 7:5. In der zweiten Hälfte präsentierte sich der TSV wesentlich motivierter und erzielte innerhalb von acht Minuten acht Körbe. „Wir haben dem Gegner kaum eine Chance geboten“, sagte Daneke. Das zeigte sich auch im Endergebnis. Der TSV kassierte in der zweiten Halbzeit lediglich einen Gegentreffer.

TSV Heiligenrode II – FTSV Jahn Brinkum 8:5 (17:8): Gegen den erfahrenen TSV sahen die Brinkumerinnen keinen Stich. Wenige Minuten waren gespielt und der FTSV lag schon mit 0:4 zurück. „Wir waren in der Deckung nicht gut und unsere Trefferquote war besonders schlecht“, berichtete Brinkums Alina Brummerhoop. Zwar habe der TSV in der zweiten Halbzeit etwas nachgelassen, „doch den Sieg haben wir nicht aus der Hand gegeben“, sagte Meike Daneke zufrieden. Nach der Partie zog Brummerhoop ein ernüchterndes Fazit: „Wir haben uns unter Wert verkauft. Außerdem müssen wir in Zukunft an unseren Würfen arbeiten.“

FC Gessel-Leerßen – TV Stuhr 9:6 (3:3): Zwar war die erste Halbzeit ausgeglichen, dennoch waren es die Stuhrerinnen, die besser ins Spiel fanden und nach drei Minuten mit 2:0 führten. Danach ging es für die Korbballerinnen aus Stuhr allerdings bergab: „Kurz vor dem Ende der ersten Hälfte sind wir eingebrochen“, musste TV-Trainerin Corinna Woltemade feststellen. Stuhr kam zwar immer wieder heran, „aber auch durch das Öffnen der Deckung zum Ende des Spiels haben wir uns den verdienten Sieg nicht mehr nehmen lassen“, sagte Anja Brünung, Übungsleiterin des FC Gessel Leerßen.

FTSV Jahn-Brinkum – FC Gessel-Leerßen 3:13 (2:8): Das Ziel für den FC war klar: Gegen den Aufsteiger sollte ein Sieg her, doch das gestaltete sich zu Beginn der Partie schwieriger als erwartet, da beide Mannschaften zunächst auf Augenhöhe waren. Bis zur neunten Minute stand es 3:2. „Danach sind wir relativ schnell mit mehreren Körben Vorsprung davon gezogen“, schilderte Anja Brüning. Auf der anderen Seite dagegen ließ die Konzentration bei den Brinkumerinnen langsam nach, „dennoch haben wir unser Bestes gegeben“, erzählte Brummerhoop.

TV Stuhr – Ovelgönner TV 7:8 (4:4): Gegen Ovelgönne sei die Mannschaft von Corinna Woltemade zwar besser gewesen, dennoch mussten sie am Ende eine knappe Niederlage einstecken. Besonders die Distanzwürfe der Gegner bereiteten den Korbballerinnen aus Stuhr große Sorgen. „Darüber haben wir die meisten Gegentreffer kassiert“, moniert Woltemade. In Halbzeit zwei öffneten die Stuhrerinnen ihr Spiel und kamen bis auf einen Punkt heran, doch es blieb beim 7:8.

SV Heiligenfelde I – SV Heiligenfelde II 7:8 (4:4): Jörg Spalkhaver bezeichnete das Spiel als „undankbar“, da es gegen die Mannschaft aus demselben Verein immer schwieriger sei als gegen andere. Jubeln durften sie am Ende trotzdem, vor allem weil die Chancenverwertung der Erstvertretung mangelhaft war. „Wir standen oft genug im Kreis frei, haben den Ball aber weitergegeben, statt ihn direkt reinzumachen“, ärgerte sich Isabel Ruppert, Co-Trainerin des SV Heiligenfelde I.

TSV Emtinghausen – SV Heiligenfelde II 12:12 (5:3): Relativ ausgeglichen war die Partie gegen den TSV Emtinghausen. Vor der Halbzeit lagen die Korbballerinnen aus Emtinghausen mit 5:3 in Führung und erhöhten nach Wiederanpfiff direkt auf 6:3. Doch die Zweitvertretung aus Heiligenfelde ließ die Köpfe nicht hängen und startete eine Aufholjagd: „Wir lagen kurz vor Schluss mit einem Korb vorn“, erzählt Spalkhaver. 45 Sekunden vor dem Abpfiff dann der Schock: Emtinghausen erzielte noch den umjubelten 12:12-Ausgleich.

SV Heiligenfelde I – SV Brake II 12:8 (6:3):

„Ich war begeistert. Die Mädels haben gezeigt, dass sie es wollen“, lobte Co-Trainerin Isabel Ruppert ihre Mannschaft. Vor allem Korbfrau Vanessa Boschen hatte mit ihren Rettungsaktionen einen großen Anteil am Sieg der Heiligenfelderinnen. „Vanessa ist so hoch gesprungen und wehrte fast alles ab, was ihr in die Quere kam. Brake ist an uns verzweifelt“, sagte Ruppert.

Weitere Informationen

TSV Heiligenrode II: Solte (9 Körbe), Rixen (7), Brosowski (5) Kattau (4), Erlewein (4), Cordes (2), Meyer (1), Böttcher (1)

FC Gessel-Leerßen: Brüning (2), Turner (4), Ehlers (4), Glatzel (7), Schriefer (2), M. Brüning (2), Gierth (1)

TV Stuhr: Harzmeyer (4), Rudolf (1), Drawert (3), Rother (2), Jensen (3),

FTSV Jahn Brinkum: Elfers (1), Menke (3), Peters (1), Waltl (4), Koschlig (2)

SV Heiligenfelde II: Dräger (3), Boschen (2), Löhmann (2), Evers (3), Franke (1), Woyke (9)

SV Heiligenfelde I: Weidemann, V. Boschen, Isensee, Albers, Eitner, Haase, Brackmann, Alms, Gröhler, Winte, Hildebrandt, Schäfer NKN