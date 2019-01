Tobias Kuhlmann zeigte im Einzel eine Top-Leistung. (Michael Braunschädel)

Syke-Barrien. Mit einer knappen Niederlage sind die Tennisherren des Barrier TC in die Oberliga-Winterrunde gestartet. In eigener Halle unterlagen sie dem TSC Göttingen im Auftaktspiel mit 2:4.

„Das ist richtig ärgerlich. Hier hätten wir punkten können“, wusste Barriens Kapitän Florian Hartje. Überraschend traten die Gäste nicht in Bestbesetzung an. Aber auch das Heimteam musste mit Till Heilshorn auf einen Leistungsträger verzichten. Für ihn rutschte Neuzugang Leon Christian Andrä in den Kader. An Position vier traf er auf Benjamin Tzschentke. „Leon hat sich in den letzten Monaten schon sehr gut entwickelt. In diesem Match hat er ordentlich mitgespielt. Letztlich fehlte ihm die Erfahrung“, analysierte Hartje. Er selbst war mit seiner Leistung nach seiner Zweisatzniederlage total unzufrieden.

Als Nummer eins trat erstmals der 15-jährige Bendix Schröder an. Er bekam es mit Hannes Meier, Nummer 348 der deutschen Herrenrangliste, zu tun. „Als Frontmann ist es doch etwas anderes. Bendix war ein wenig nervös und ist nicht optimal in die Partie gekommen. Er kann besser spielen. Aber seine Niederlage war überhaupt kein Problem“, betonte Hartje. Für eine Überraschung sorgte Tobias Kuhlmann: Mit Enrico Hao Le lieferte er sich viele lange Ballwechsel, flach und mit viel Tempo. „Der Gegner war sehr beweglich und hat sehr solide agiert. Aber Tobi hat trotz seines Trainingsrückstands sehr stark gespielt und alles aus sich herausgeholt. Diese Kraftanstrengung wird er noch bis Ende der Woche spüren“, schmunzelte Hartje nach dem 7:6, 6:4-Erfolg seines Teamkameraden.

Nach dem 1:3-Zwischenstand ging in den Doppeln die Rechnung des BTC beinahe auf. Das Duo Schröder/Hartje führte gegen die Spitzenspieler Meier/Le bereits mit 5:2, vergab jedoch einen Satzball und verlor den Faden (5:7). Danach kamen die Barrier stärker zurück. Sie harmonierten gut: Schröder übte von der Grundlinie Druck aus, Hartje punktete am Netz. So siegten sie noch mit 6:1 und 10:7. Das Doppel Kuhlmann/Andrä schaffte es nach einem 2:6 und 7:5 ebenfalls in den Matchtiebreak, den es aber mit 5:10 verlor.

Oberliga Herren

Barrier TC - TSC Göttingen 2:4

Bendix Schröder - Hannes Meier 1:6, 3:6; Tobias Kuhlmann - Enrico Hao Le 7:6, 6:4; Florian Hartje - Mathis Förster 2:6, 3:6; Leon Christian Andrä - Benjamin Tzschentke 4:6, 2:6; Schröder/Hartje - Meier/Le 5:7, 6:1, 10:7; Kuhlmann/Andrä - Förster/Tzschentke 2:6, 7:5, 5:10 CLE