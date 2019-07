Die Taktgeber des Brinkumer SV (v.l.): Das Trainerteam um Mike Gabel, Jörg Böttcher, Kevin Artmann und Torsten Degenhardt. (Braunschädel)

Brinkum. Immer wieder rennen sie den steilen Hügel hoch. Runde für Runde. Meter für Meter. Die Trainingseinheit vom Dienstagabend demonstriert: Der Brinkumer SV hat eine kräftezehrende Vorbereitung vor sich. Symbolisch kann es so gewertet werden, dass es für den ambitionierten Bremer Oberligisten nach einer eher mäßigen vergangenen Saison wieder bergauf gehen soll. Und dafür sind in erster Linie der neue Cheftrainer Mike Gabel und seine rechte Hand Kevin Artmann zuständig.

Das Gespann wechselte vom TB Uphusen nach Brinkum und soll nun eine Aufbruchstimmung entfachen. Das ist auch bitter nötig. Denn zahlreiche Spieler kehrten dem BSV den Rücken zu, einige Hochkaräter stießen neu zum Verein. So zum Beispiel auch Gabels verlängerter Arm Artmann, der als spielender Co-Trainer fungieren wird. „Das ist ein großer Pluspunkt für uns. Kevin kann Kommandos geben in der Zentrale und hat eine ganz andere Sichtweise, weil er mitten im Geschehen ist“, betont er. Auch Keeper Kevin Kuhfeld, der vom Bremer SV kommt, ist eine gehörige Verstärkung für den Klub. „Der Junge ist positiv verrückt und kann ein Team mitreißen“, schwärmt Gabel. Zudem wurde kürzlich mit Julius Rahmig ein junger Spieler vom VfL Oldenburg verpflichtet, der in der zurückliegenden Spielzeit immerhin auf 15 Regionalliga-Einsätze kam. „Julius ist ein Allrounder, hat eine gute Grundausbildung genossen und ist für seine 20 Jahre schon sehr weit. Er passt perfekt in unser Team“, lobt der Coach.

Eine Menge Arbeit für Gabel

Der Übungsleiter habe zwar einen sehr guten ersten Eindruck von Brinkum, aber zugleich weiß er auch, dass noch viel Arbeit auf ihn wartet. Das machten die ersten drei Trainingseinheiten ersichtlich. „Der Fitness-Stand ist auf alle Fälle noch ausbaufähig“, grübelt Gabel. „Es wird noch länger dauern als bis zum Saisonstart, dass ich die Jungs auf einem ordentlichen Level habe.“ Dafür soll auch Fitness-Guru Klaus Lange sorgen, der die Spieler am Dienstag unter anderem schon über die Hügel scheuchte.

Auch im Trainingslager am Wochenende in Warpe bleibt der konditionelle Part natürlich nicht aus. Aber was noch viel wichtiger ist: Die Mannschaft muss zueinander finden. „Die Jungs müssen ein Feeling dafür entwickeln“, beschreibt Gabel. Seine Vision, wie er Fußball spielen möchte, könne er dagegen im Trainingslager noch nicht umsetzen. „Dafür reicht die Fitness noch nicht aus.“

Es zeigt sich: Derzeit gleicht der Brinkumer SV noch einer kleinen Baustelle. Die Spieler haben zum Beispiel noch keine einheitliche Kleidung, „sehen teilweise sogar noch wie eine Kreisliga-Truppe aus. Auch daran müssen wir arbeiten, damit sich die Jungs im Verein wohl fühlen“, erklärt Gabel, der weiterhin noch an den letzten freien Plätzen für seinen Kader arbeitet. 19 Akteure stehen zurzeit zur Verfügung, 22 sollen es mindestens werden. „Ich hoffe, dass es dann reicht. Ich möchte nicht unbedingt als Spieler einspringen“, unkte „Baustellenleiter“ Gabel.

Erst vor einem Jahr tütete der Brinkumer SV noch überraschend die Meisterschaft ein, in der vergangenen Saison langte es nur für einen Platz im grauen Mittelmaß. Wo soll es denn für den Oberligisten nun hingehen? „Der achte Platz ist für mich kein Ziel“, so die Ansage von Gabel. „Ich will eine schwierig zu bespielende Truppe formen. Jeder soll sagen: Da kommen wieder die verrückten Brinkumer.“

Genug Potenzial ist vorhanden. Wenn sich die Mannschaft findet und konditionell zulegt, scheint eine Platzierung im oberen Drittel möglich. Der Reset-Knopf zumindest ist gedrückt beim Brinkumer SV. Alles Weitere kommt dann mit der Zeit. Und eben mit den nächsten Hügel-Läufen.