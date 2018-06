Marco Lampe (vorne) und der SC Weyhe waren den Gästen um Yoshua Hagl meistens mindestens einen Schritt voraus. (Sebi Berens)

Weyhe. Vor einer Woche war den Fußballern des SC Weyhe die gute Laune vergangen, nun ist das Lächeln zurück bei Spielern und Verantwortlichen des Bremer Bezirksligisten: Mit dem 4:0 (2:0)-Erfolg über die zweite Mannschaft der SG Aumund-Vege-sack am Sonntag machte das Team die 0:6-Schlappe beim Bremer SV II vergessen und hielt mit dem Sieg über den direkten Konkurrenten die Chance am Leben, die Saison auf dem achten Tabellenplatz abzuschließen.

„Das war genau die Reaktion, die wir erwartet hatten“, freute sich Weyhes Trainer Dennis Lingnau nach der Begegnung. Die von ihm und Harald Meyer betreute Mannschaft hatte in der Vorwoche fast alles vermissen lassen, gegen AumundVegesack II machte sie es dagegen von Beginn an gut. Gordy Mumpese sorgte mit seinem Treffer bereits in der vierten Minute für den perfekten Start der Gastgeber. Dieser Auftakt nach Maß hatte sich schon vor dem Spiel angedeutet: „Die Stimmung in der Kabine war eine ganz andere als in der letzten Woche. Es war den Jungs anzumerken, dass sie unbedingt gewinnen wollten“, hatte Lingnau direkt ein gutes Gefühl. Der SCW zeigte die Entschlossenheit, die sich seine Trainer immer von ihm wünschen. Er verteidigte ordentlich und griff immer wieder mit Tempo an. Dirk Dennis Lampe erhöhte in der 20. Minute auf 2:0 für seine Farben, als er gut 18 Meter vor dem Tor den Ball an seinem Gegenspieler vorbeilegte und mit rechts genau in den Winkel traf. Gästetorwart Julius Bindemann streckte sich vergeblich.

Keeper im Mittelpunkt

Die Unzufriedenheit im Team der SG war schon zu diesem Zeitpunkt groß. Ihr gelang nicht viel – und wenn sie sich dann einmal vor das Weyher Tor kombinierte, war dort Pascal Schenkluhn zur Stelle, der ein Spiel ablieferte, das er nicht so schnell vergessen wird: Er parierte gleich zwei Strafstöße, den ersten von Manuel-Ralf Broekmann (59.) und den zweiten von Veysel Yasak, dessen Nachschuss er ebenfalls entschärfte (87.). „Für Pascal freut es mich besonders. Er hat ein tolles Spiel gemacht“, sagte Lingnau über die Leistung des Schlussmanns. Besonders die Parade gegen Broekmann war wertvoll, denn der Anschlusstreffer hätte die Partie noch einmal spannend machen können. Zwar war dem Schützen kurz zuvor das Eigentor zum 3:0 für den SCW unterlaufen (56.), aber die Chance zur schnellen Wiedergutmachung nutzte er nicht. Die Gastgeber hätten allerdings auch schon höher führen können, Marco Lampe hatte noch im ersten Durchgang aus jeweils aussichtsreicher Position den dritten Treffer für seine Mannschaft verpasst.

Sechs Minuten nach Broekmanns verschossenem Strafstoß entschieden die Weyher die Partie endgültig. Wieder einmal kombinierten sie sich schnörkellos nach vorn, auf der rechten Seite nahm Dirk Dennis Lampe Fahrt auf, war nicht mehr zu halten und brachte den Ball scharf vor das Tor, wo Gordy Mumpese einen Schritt schneller war als sein Gegenspieler und das 4:0 markierte (65.). Weyhe kontrollierte in der Folge das Geschehen gegen die junge Gäste-Elf und ließ kaum noch etwas anbrennen. „Wir haben bis auf bei den beiden Elfmetern clever gespielt“, attestierte Lingnau seiner Mannschaft einen reifen Auftritt. „Wir haben es geschafft, das ganze Spiel über Präsenz zu zeigen.“ Letztendlich hätte der Sieg im letzten Heimspiel der Saison sogar noch höher ausfallen können. Dass der eingewechselte Jesse Wieczorek nach einer Hereingabe des ebenfalls gerade erst in die Partie gekommenen Sven Bachmann aus kürzester Distanz per Kopf nur den Außenpfosten traf, darüber konnten die Gastgeber lächelnd hinwegsehen. Sie freuen sich nun auf die Gelegenheit, zum Abschluss der Spielzeit beim TSV Hasenbüren noch eine entscheidende Rolle im Aufstiegskampf spielen zu können.