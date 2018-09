Bassums Wilke Kluge (links) zeigte als Verteidiger eine starke Leistung und schaltete sich darüber hinaus auch immer wieder in die Offensive ein. (Thorin Mentrup)

Wetschen. „Vor den Jungs kann man nur den Hut ziehen“, zollte Torsten Klein, Trainer des Fußball-Bezirksligisten TSV Bassum, seiner Mannschaft allergrößten Respekt. Den hatten sich seine Spieler in den gerade beendeten 90 Minuten auch redlich verdient: Mit einer taktisch, läuferisch und auch kämpferisch starken Leistung knüpften sie dem Spitzenteam TSV Wetschen ein 0:0-Unentschieden ab – und das nur zwei Tage nach der so bitteren 2:7-Niederlage gegen den TuS Drakenburg.

„Die Jungs haben einfach Charakter“, freute sich Klein über den Auftritt seiner Elf. „Nur zwei Tage nach so einer Partie jetzt hier so aufzutreten und sich so gut zu verkaufen, verdient großes Lob.“ Die Bassumer ließen sich von all den schwierigen Vorzeichen nicht aus dem Konzept bringen. Da war nicht nur die Klatsche vom Dienstag, „die einem natürlich noch im Kopf herumschwirrt“, wie Mittelfeldspieler Michael Wiehle zugab. Auch personelle Probleme erschwerten das Unterfangen Wiedergutmachung für die Lindenstädter. Mit Patrik Remmert (Urlaub), Mathis Hoffmann (angeschlagen auf der Bank) und Benjamin Bauer (Adduktorenzerrung) mussten die Gäste auf gleich drei ansonsten gesetzte Akteure verzichten. Ihr Fehlen fiel allerdings kaum auf, denn die nachgerückten Tom Hoffmann, Marco Baier und Lennart Hartje machten ihre Sache ebenso gut wie alle anderen Bassumer.

„Ich finde, uns hat man das Spiel vom Dienstag überhaupt nicht angemerkt“, stellte Klein zufrieden fest. Seine Mannschaft war konditionell voll auf der Höhe. Dass sie nicht vorhatte, einen Punkt zu ermauern, machten die Bassumer von der ersten Minute an klar. Sie attackierten die Gastgeber mit großer Entschlossenheit, um sie gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen. Wetschen wirkte überrascht und fand zunächst keine Lösungen, musste die Bälle in der Defensive einige Male ins Aus schlagen, weil die Gäste einen geordneten Aufbau überhaupt nicht zuließen. Und doch hätte die Klein-Elf urplötzlich einem Rückstand hinterherlaufen können, wenn nicht Torhüter Dominik Overmeyer nach knapp zehn Minuten mit einem starken Fußreflex Nils Ungers Schuss abgewehrt hätte (9.).

Den besseren Eindruck – vor allem in der Anfangsphase – machten aber die Bassumer, die nicht nur nach vorn das eine oder andere Mal gefällig kombinierten, sondern auch sehr clever verteidigten. Um die Kreise von Nils Unger oder auch Erdal Ölge einzuengen, bauten sie auf gleich drei Sechser, die die Räume geschickt schlossen. „Natürlich war der Aufwand hoch, aber wir haben uns als Mannschaft immer wieder gepusht. Deshalb haben wir auch in der zweiten Halbzeit die Müdigkeit nicht gespürt“, erläuterte Wiehle, einer der Fixpunkte vor der Abwehr. Bassum war nicht nur körperlich, sondern auch gedanklich fit und stellte Wetschen damit vor kaum lösbare Aufgaben. Das Spitzenteam erspielte sich kaum Chancen, wurde nur noch durch Standards gefährlich. Schon deshalb war der Punkt der Gäste vollkommen verdient. Als Erdal Ölges Freistoß nur knapp am Tor vorbeistrich, atmeten die Lindenstädter dennoch geschlossen auf (77.).

Am Ende trauerten sie aber auch den eigenen Möglichkeiten nach: „Vor dem Spiel hätten wir das 0:0 sicherlich unterschrieben. Aber wenn wir 1:0 gewonnen hätten, würden wir jetzt feststellen, dass der Sieg nicht unverdient ist“, sagte Klein mit Blick auf die besseren Gelegenheiten für seine Mannschaft. Besonders der Fehlschuss Lennart Hartjes, der am Dienstag noch getroffen hatte, schmerzte: Nach einer Kombination über Manka Madun und Alexander Pestkowski schoss der junge Stürmer den Ball aus Nahdistanz an die Latte (35.). Direkt nach dem Seitenwechsel bot sich mit einfachsten Mitteln die nächste große Gelegenheit: Hartje verlängerte Overmeyers Abschlag auf Madun, der aus vollem Lauf zum Heber ansetzte, aber das Tor verfehlte (53.). „Wir hätten einen Treffer verdient gehabt“, fand Wiehle und gab zu: „Ein bisschen Enttäuschung ist da.“ Diese fiel allerdings nicht allzu groß aus. „Es war eine anstrengende Partie, aber es war auch eine gute Partie von uns. Wir haben die richtige Reaktion gezeigt“, hob der 25-Jährige die positiven Aspekte hervor. Dazu zählte sicherlich auch, dass die Bassumer nach diesem Kraftakt nun ein spielfreies Wochenende haben. „Dann können wir mal etwas die Beine hochlegen“, grinste Wiehle. Eine kurze Pause haben sich die Lindenstädter mit diesem Auftritt wahrlich verdient.