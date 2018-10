Marvin Brüggemann (links) und seine Sudweyher erkämpften sich gegen Mühlenfeld einen Punkt. (Thorin Mentrup)

Sudweyhe. Der TuS Sudweyhe ist zurück in der Spur: Nach zuvor vier Niederlagen in Serie hat die Mannschaft von Trainer Christian Mach in der Fußball-Bezirksliga beim 1:1 (1:1)-Unentschieden gegen den TSV Mühlenfeld wieder gepunktet. „Das tat gut. Die Jungs haben die richtige Reaktion gezeigt“, freute sich der Coach darüber, dass sich seine Elf in einer nickligen und teilweise auch zerfahrenen Partie zu behaupten wusste. „Am Ende waren wir meiner Meinung nach sogar näher dran am Siegtor.“

Ganz von ungefähr kam diese Aussage des Sudweyher Trainers nicht. Denn wenige Sekunden vor dem Abpfiff hatten die Gastgeber den Torschrei bereits auf den Lippen, als sich Robin Engelhardt, der am Vorabend noch für die A-Jugend des TuS getroffen hatte, auf der linken Seite ganz stark behauptete, sich auch mit einer Ecke nicht zufrieden gab und fast auf Höhe der Torauslinie in den Strafraum eindrang. Flach und wuchtig zog er ab, der Ball prallte jedoch vom Innenpfosten an die Hand Stephen Bohls – Siegchance vertan, die ganz große Befreiung verpasst. Der erste Erfolg seit dem 8. September hätte so gut getan. „Aber auch mit dem Punkt ist es ein Schritt in die richtige Richtung“, fand Mach, dessen Elf zum Zeitpunkt von Engelhardts Gelegenheit in Unterzahl spielte. Tobias Hall hatte wegen einer Tätlichkeit kurz zuvor die Rote Karte gesehen (90.). Das war der größte Wermutstropfen aus Sudweyher Sicht. „Das darf Tobi eigentlich nicht passieren. Er weiß, wie sehr wir auf ihn setzen“, sagte Mach. Nachdem der Offensivspieler zwei Wochen verletzt gefehlt hatte, wird er nun genauso lange zuschauen müssen, wahrscheinlich sogar etwas länger.

Doch diesen Rückschlag steckten die Sudweyher sehr gut weg. Das registrierte Mach ebenso zufrieden wie die starke Reaktion seiner Mannschaft auf den Rückstand: Nur wenige Minuten, nachdem Jan-Gerrit Fischhöfer Mühlenfeld in Führung gebracht hatte (24.), glich Stephen Bohl nach einem Eckball von Malte Pirngruber per Kopf aus (28.). „Nach dem 0:1 hat man natürlich erst einmal kein gutes Gefühl, wenn man in den letzten beiden Spielen jeweils fünf Gegentore kassiert hat“, wusste Mach. Doch Sorgen musste er sich nur einmal machen, als Justin Wesley Drechsler und Fischhöfer innerhalb weniger Augenblicke jeweils am sehr gut reagierenden Torhüter Jannik Theiß scheiterten (26.). Sudweyhe wirkte gefestigt – zumindest in der Arbeit gegen den Ball, die vor allem die Innenverteidiger Marcel Wöbken und Fabian Meyer, die nach dem Seitenwechsel gemeinsam mit Pascal Feldmann eine Dreierkette bildeten, sehr gut und kompromisslos verrichteten.

Wenig Spielfluss

Im Ballbesitz dagegen lief wenig zusammen bei den Gastgebern. „Man sieht die Verunsicherung“, erkannte auch Mach, dass die Niederlagenserie Spuren hinterlassen hatte. Wirklicher Spielfluss kam selten auf, auch weil beide Mannschaften in den Zweikämpfen nicht zimperlich waren. Allzu oft war die Begegnung unterbrochen. Wenn der Ball rollte, versuchte es der TuS meist mit weiten Schlägen in die Gästehälfte, weil es im Kombinationsspiel hakte. Mühlenfeld wirkte spielerisch etwas reifer, fand allerdings kaum einmal Lücken gegen gut sortierte Sudweyher. Weil beide Teams ihre Probleme im Ballbesitz hatten, waren Chancen Mangelware.

Erst in der Schlussphase wurde es noch einmal packender im Strafraum, als die Gastgeber eine Eckenserie für sich verbuchten und der TSV große Mühe hatte, sich zu befreien. So bot sich Jan-Ove Bäker nach einer Kopfballverlängerung Halls die große Chance zur Führung, doch Mühlenfelds Torhüter Tim Müller rettete spektakulär (77.). Das war die größte Gelegenheit – bis zu Engelhardts starker, aber ungekrönter Einzelaktion in der Nachspielzeit. Die Einwechslung des A-Jugendlichen, dessen Teamkollege Timon Wolff bereits früher ins Spiel gekommen war, sei ein Fingerzeig gewesen, so Mach. Ausruhen dürfe sich beim TuS auch im Kampf gegen den Abstieg niemand.