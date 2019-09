Topstart für die HSG Bruchhausen-Vilsen: Felix Twietmeyer und Co. gewannen beim TV Sottrum und fuhren die ersten Punkte der Saison ein. (Braunschädel)

Sottrum. Das war eine starke Antwort auf die Pokalpleite eine Woche zuvor: Handball-Landesklassist HSG Bruchhausen-Vilsen hat zum Ligaauftakt einen verdienten 31:26 (12:12)-Erfolg beim Absteiger TV Sottrum gefeiert und damit den Großteil aller Zweifel an den hohen Saisonzielen beseitigt. Vor allem im zweiten Durchgang spielte die Sieben von Trainer Gerd Anton stark auf und ließ den Gastgebern kaum noch eine Chance.

Das hatte in der ersten Halbzeit noch ganz anders ausgesehen. „Wir sind überhaupt nicht gut reingekommen“, fühlte sich Anton doch stark an die Leistung vom 21:36 beim TSV Daverden II erinnert. „Wir haben viel zu viele Torchancen liegen gelassen“, nannte er das größte Manko im Spiel seiner Mannschaft. Wenn man gefühlt von 15 hundertprozentigen Gelegenheiten nur zwei verwerte und den Rest auf halber Höhe kläglich vergebe, dann sei es auch logisch, dass man zunächst hinterherlaufe. So dauerte es dann auch fast fünf Minuten lang, ehe Jorn Bolte die Gäste auf die Anzeigetafel brachte. Er traf zum 1:3 aus Sicht der HSG, die auch erst ihren dritten Siebenmeter verwandelte.

Eines musste Anton seiner Sieben trotz des schwierigen Beginns allerdings zugutehalten: Sie kämpfte sich in die Begegnung hinein und ließ sich nicht hängen. Vilsen bewies eine gute Moral und arbeitete sich Tor um Tor an die Gastgeber heran. Die Bolte-Brüder Moris und Bjorn sorgten mit ihren Treffern für den 9:9-Ausgleich (23.), kurz darauf brachte Hagen Sperling die Gäste erstmals in Front – 10:11 (26.).

Richtig absetzen konnten sich die Vilser dann nach dem Seitenwechsel, zunächst auf drei Tore durch Lasse Asendorf zum 14:17 (40.), dann sogar auf fünf durch Alexander Schmidt zum 16:21 (45.). „Wir konnten nicht weiterhin so viele Chancen vergeben. Ich hatte nach der Pause nicht das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren könnten“, holte sich die HSG laut Anton ihr Selbstvertrauen zurück. Sie spielte wieder schneller und agierte vor allem im Abschluss sicherer. Dazu zeigte Nachwuchskeeper Robin Schütte, der bekanntlich noch in der A-Jugend auflaufen darf, im Tor eine starke Leistung. So wurde die erste Partie um Punkte doch noch zu einer runden Sache für die Handballer aus dem Luftkurort. Dementsprechend zufrieden war auch Anton nach dem Erfolg, der zu keiner Zeit mehr in Gefahr geriet: „Es war jetzt kein Überspiel von beiden Mannschaften, aber wir haben es nach den Problemen am Anfang gut gemacht. 19 Tore in der zweiten Halbzeit waren vollkommen okay. Es gibt aber auch noch Luft nach oben.“ Der erste Schritt aber ist gemacht.