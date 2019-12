Er fühlte sich direkt wieder heimisch: Torsten Eppler ist vor der Saison zum TSV Weyhe-Lahausen zurückgekehrt. (Braunschädel)

Weyhe. Ist das Liebe oder doch eher Risikofreude? Als Torsten Eppler im Sommer 2018 das Traineramt beim Fußball-Kreisligisten TSV Weyhe-Lahausen nach drei erfolgreichen Jahren inklusive Kreispokalsieg 2018 aus gesundheitlichen Gründen niederlegte und in die Hände Friedhelm Famullas übergab, dachte er selbst kaum an eine Rückkehr. „Man weiß ja nie, ob man die gute Zeit wiederaufleben lassen kann“, beschreibt der Trainer die eigene Skepsis, die er überwinden musste, bevor er dem Verein nach durchwachsener Saison mit enttäuschten Erwartungen in der Kreisliga Diepholz erneut eine Zusage gab.

Die Zuversicht überwog, zumal ein fünfköpfiges Trainerteam um Co-Trainer Torsten Leymann ebenfalls zusagte, das trotz Schichtdienst Übungseinheiten mit zwei bis drei Trainern und damit individuelle Ansprache an die Spieler gewährleisten konnte. Unter der Hand wurde der TSV Weyhe-Lahausen vor Beginn der Spielzeit zu den Favoriten gezählt, doch diese Rolle lehnte Eppler entschieden ab. „Wir haben zwar einen gerade in der Breite sehr gut aufgestellten Kader, mit dem wir uns in der Liga hinter niemandem verstecken müssen“, so der Rückkehrer, „aber uns war klar, dass mit den Bezirksliga-Absteigern TSG Seckenhausen-Fahrenhorst und SV Bruchhausen-Vilsen sehr starke Teams wieder angreifen würden. Mit dem TuS Varrel kam zudem ein ambitionierter Aufsteiger dazu, die ganze Liga ist einfach besser geworden.“

Viel mit Pech mit Verletzungen

Wie wichtig ein breiter Kader sein würde, begannen die Verantwortlichen bereits am ersten Pflichtspieltag zu ahnen. Nach einer vielversprechenden Vorbereitung mit Testspielsiegen über verschiedene Bezirksligisten, musste Lahausen in der ersten Pokalrunde bei der Zweitvertretung der SG Diepholz gleich zwei gravierende Verletzungen hinnehmen. Man gewann zwar mit 4:0, verlor jedoch Tobias Marquardt für vier Wochen und Malik Hussein sogar für acht Wochen mit schwerwiegenden Muskelverletzungen. Am ersten Liga-Spieltag mühte sich die Eppler-Elf trotz klarer Überlegenheit zu einem 1:1 gegen den TSV Bramstedt, und spätestens am vierten Spieltag gegen den TuS Sudweyhe II bekam das Selbstvertrauen der Spieler tiefe Kratzer. Nach 70 Minuten, einer ausgekugelten Schulter von Dominik Jacobi und zwei Krankenwagentransporten wurde die Partie beim Stand von 0:3 abgebrochen und einvernehmlich nicht neu angesetzt. Silviu Hadär zog sich wenig später eine Entzündung in der Leistengegend zu, die ihn bis heute außer Gefecht gesetzt hat, und als der Bänderriss im Sprunggelenk, den sich Christian Wiesner bereits im Sudweyhe-Spiel zugezogen, aber ignoriert hatte, nicht mehr übersehen ließ, fiel nahezu die gesamte Offensivabteilung aus. Denn der Top-Stürmer vergangener Jahre, Alexandre-Vasile Gradinar, stand aus beruflichen Gründen ebenfalls kaum zur Verfügung.

Kämpferische Einstellung stimmt

Weniger als die stabile Defensive, die mit der frühen Umstellung auf ein 4-4-2-System einherging, erstaunen daher die 50 geschossenen Tore, die zum aktuellen fünften Tabellenplatz und Anschluss an die Spitze führten. Für die hohen Favoriten aus Vilsen (4:5) und Seckenhausen (0:2) reichte es im Direktvergleich trotz guter Leistungen nicht ganz, dafür wurde der SV Jura Eydelstedt auswärts mit 5:0 abgefertigt, obwohl man bereits auf Unterstützung aus der zweiten Mannschaft angewiesen war. „Spielerisch sind wir ja ohnehin ganz gut unterwegs, aber in dieser Saison stimmt auch die kämpferische Einstellung“, zeigt sich Torsten Eppler begeistert. Zudem ist die Leistungsdichte hilfreich. Selbst wenn Unterschiedsspieler wie Tobias Marquardt, Christian Wiesner oder Jannis Behrendt ausfallen, springen Moritz Anton, Kevin Gibek oder Tim Eichhorn in die Bresche. Aus der A-Jugend kamen zuerst Marvin Bade und – während der Saison – Jan-Eike Ehlers dazu, der nach Bedarf beide Außenverteidigerpositionen übernahm und sich gänzlich unbeeindruckt zeigte. Mit dem starken Nachwuchs und der Hoffnung auf Genesung der zahlreichen Verletzten verzichtet der TSV weitgehend auf winterliche Neuzugänge, hat sich aber trotzdem einiges vorgenommen. Aufstieg und Meisterschaft liegen nicht mehr in der eigenen Hand, im Pokal aber will man noch weit kommen, beginnt entsprechend früh im Januar mit dem Training auf dem etwas weniger wetterabhängigen Kunstrasenplatz und tritt in Testspielen wieder mehrfach höherklassigen Teams entgegen. Unabhängig vom sportlichen Abschneiden hat Torsten Eppler den vielleicht größten Erfolg aber bereits eingefahren: „Die Verbindung zur Mannschaft ist so eng wie früher“, zeigt sich der Coach auch emotional längst wieder in Lahausen angekommen, „das Zwischenmenschliche passt hier einfach.“