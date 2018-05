Sein Einzel war ein Schlüsselspiel in der Partie gegen Blau-Weiss Berlin: Und dabei hatte Barriens Markus Andresen das Glück wahrlich nicht auf seiner Seite. Er spielte gut, er führte, er hatte Matchbälle – und verlor am Ende dennoch. (UDO MEISSNER)

Berlin/Barrien. Welch eine Dramatik! Im Topspiel der Tennis-Regionalliga schnupperten die Herren 30 des Barrier TC beim haushohen Favoriten TC 1899 Blau-Weiss Berlin an der großen Sensation. Doch in zwei nervenaufreibenden Einzeln zogen sie den Kürzeren und verloren am Ende unglücklich mit 4:5.

BTC-Kapitän Erik Trümpler konnte die Niederlage gegen die Hauptstädter kaum fassen. „Ich gehe davon aus, dass diese Partie die Entscheidung im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga gebracht hat. Einerseits bin ich stolz auf die super Leistung meiner Mannschaft. Andererseits überwiegen noch der Ärger und die Trauer über die verpasste Chance.“

Die Einzel von Markus Andresen und Volker Zorn waren dabei die Schlüsselspiele. Vor allem Andresen dürfte sehr unglücklich gewesen sein. Gegen den Polen Andrzej Mach zeigte er bis zum Stand von 7:5, 5:4 und 40:0 eine ganz starke Leistung. Zwei Matchbälle wehrte der Gegner hervorragend ab, beim dritten rückte Andresen ans Netz vor. Doch sein Volley landet knapp im Aus. Nach dieser Szene verlor er den Faden. Den Tiebreak gab er mit 0:7 ab, auch im Matchtiebreak geriet er schnell mit 0:8 in Rückstand. „Die vergebenen Matchbälle waren der Knackpunkt. Markus war danach mental fertig“, bedauerte Trümpler.

Berlin überließ nichts dem Zufall

Das andere Schlüsselspiel bestritt Volker Zorn an Position sechs. „Ehrlich gesagt, war dieser Punkt eingeplant. Aber Volker hat leider nie ins Match gefunden“, erklärte der Kapitän. Immerhin konnte sich Zorn nach verpatztem Start (1:6) steigern und den zweiten Satz mit 6:3 für sich entscheiden. Im Matchtiebreak ging Zorn mit 5:2 in Führung, geriet wenig später aber mit 6:8 in Rückstand. Zwar gelang ihm noch der Ausgleich zum 8:8, doch mit einem Doppelfehler war die Partie entschieden. „Eine 4:2-Führung wäre perfekt gewesen und hätte uns dem Gesamtsieg ziemlich nahe gebracht. Aber schon bei einem 3:3 wäre es eng geworden“, wusste Trümpler.

Die Berliner peilen den Aufstieg in die Bundesliga an und wollten gegen den starken Aufsteiger aus Barrien nichts dem Zufall überlassen. Gleich drei ausländische Akteure boten die Gastgeber auf. So musste Tobias Kuhlmann an der Spitzenposition gegen Laurent Recouderc antreten. Der Franzose hatte in seinem letzten Jugendjahr mit Siegen über die späteren Top-Ten-Spieler Jo-Wilfried Tsonga und Tomas Berdych für Aufsehen gesorgt. Danach war er als Profi unterwegs. Seine höchste Weltranglistenplatzierung erreichte er 2009 mit Rang 124. „Das ist eine andere Liga, Tobi war ohne Chance“, bilanzierte Barriens Kapitän. Auch Mike Uhde war gegen Florian Jeschonek, der im Jahr 2003 sowohl im Einzel als auch im Doppel unter den Top 400 der Welt rangierte, chancenlos.

Dass die Barrier überhaupt noch hoffen durften, hatten sie Till Heilshorn und Florian Hartje zu verdanken. „Till hat gegen den Polen Radek Nijaki ein Wahnsinnsmatch abgeliefert. Das war unglaublich“, schwärmte Trümpler. Zweimal ging es in den Tiebreak und zweimal behielt Heilshorn nervenstark die Oberhand. Florian Hartje stand dem in nichts nach. „Florian hat seinen Kontrahenten Felix Dippner regelrecht auseinandergenommen. Das war eine ganz fantastische Leistung. Somit ist Flo nach vier Einzeln noch unbesiegt“, lobte der Kapitän.

Der 2:4-Rückstand erwies sich dann allerdings als eine zu hohe Hypothek. „Die Berliner haben alles auf das erste Doppel gesetzt. Damit hatten wir gerechnet“, erklärte Trümpler. Das Duo Kuhlmann/Hartje kämpfte stark, doch mehr als ein 1:6, 4:6 war nicht drin. Später gelang den Kombinationen Andresen/Uhde und Heilshorn/Trümpler mit ihren Siegen ein wenig Ergebniskosmetik.