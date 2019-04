Melchiorshausens Trainer sah eine durchwachsene Partie, in der sein Team aber eine gute Moral bewies. (Mario Nagel)

Bremen-Vahr/Melchiorshausen. Ein Treffer von Marvin Nienstermann in der Nachspielzeit hat dem TSV Melchiorshausen im Landesliga-Punktspiel beim SC Vahr Blockdiek noch einen verdienten Punktgewinn beschert. Mit einem 2:2 (0:0)-Unentschieden endete eine Partie, die aus Sicht von TSV-Trainer Lars Behrens auch keinen Sieger verdient hatte. „Ein wirklich hohes Niveau haben beide Mannschaften heute nicht an den Tag gelegt. Von uns war es kein gutes Spiel, aber auch Vahr hat uns nicht wirklich vor riesige Probleme gestellt.“

So sah der Übungsleiter auch eine erste Halbzeit ohne große Höhepunkte. Beide Teams konnten sich kaum Möglichkeiten erspielen. Erst nach dem Seitenwechsel nahm die Partie etwas an Fahrt auf. Kevin Kriewitz brachte die Platzherren in Front, als die TSV-Defensive einen Schussversuch zunächst abblocken konnte, der abspringende Ball dann aber bei Kriewitz landete, der gekonnt vollendete (54.). Anschließend waren die Gäste deutlich im Vorwärtsgang. Mit klaren Feldvorteilen, zunächst aber ohne große Tormöglichkeiten sollte es bis zur 75. Spielminute dauern, ehe der Ausgleichstreffer fiel. Nach einem Foulspiel im Strafraum verwandelte Abdessamad Sabbar den berechtigten Elfmeter sicher zum 1:1.

Direkt noch ein Elfmeter

Sieben Minuten später ertönte dann der Pfiff auf der Gegenseite. Nach einem klaren Trikotzupfer gab es ebenfalls einen Strafstoß. Kevin Kriewitz nutzte diesen zu seinem zweiten Treffer des Tages und zur erneuten Führung für die Hausherren (82.). Der TSV Melchiorshausen warf nun alles nach vorne und drängte mit Macht auf das 2:2. In der Nachspielzeit folgte die Belohnung, als das Spielgerät weit in den Strafraum geschlagen wurde, der zweite Ball bei Marvin Nienstermann landete, der zum umjubelten Ausgleich traf. „Der späte Zeitpunkt ist natürlich glücklich. Die Jungs haben aber bis zum Schluss dran geglaubt und viel investiert. Daher geht das Ergebnis dann auch so in Ordnung“, erklärte Lars Behrens, der mit seinem Team seit mittlerweile fünf Spielen ungeschlagen ist.