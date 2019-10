Sie meistern gemeinsam die größten Herausforderungen und sogar eine WM: Stephanie Fiedler und Horst Wittmershaus. (FR)

Kona/Syke. Das Handy war ihre größte Hilfe. Viele Chancen, ihren Mann zu sehen, hatte Stephanie Fiedler schließlich nicht. Doch sie konnte das Fortkommen ihres Partners Horst Wittmershaus bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii immerhin via Livetracking verfolgen. „Aber das war auch gar nicht so einfach, weil das Netz auf Hawaii nicht so gut ist wie in Deutschland“, verrät sie. Aus der Heimat, wo viele Freunde und Triathleten spät in der Nacht die Weltmeisterschaft verfolgten, erfuhr sie via Whatsapp „immer ein paar Sekunden schneller“, wie es aussah. Das half gegen die Nervosität. Denn Stephanie Fiedler litt genauso wie ihr Mann – aber aus einer ganz anderen Perspektive.

Weil sie ihren Horst seit 2002 und seit jeher als Sportler kennt, wusste Fiedler, was sie beim Wettkampf erwartet. Einfach nur zuschauen, damit ist es als Begleiterin nicht getan. Besonders auf Hawaii nicht. Die Weltmeisterschaft, der Mythos um den legendären Wettkampf, lasse niemanden kalt. „Die Aufregung ist total groß, noch größer als bei anderen Wettkämpfen“, war auch Fiedler selbst sehr angespannt. Auch für sie war es mit dem frühen Aufstehen und mehr als zehn Stunden beim Wettkampf ein langer Tag. Während Wittmershaus im Wasser, auf dem Rad und auf der Laufstrecke gegen sich selbst und die schwierigen Bedingungen mit den hohen Temperaturen und der extremen Luftfeuchtigkeit kämpfte, legte auch Fiedler etliche Kilometer zurück. Knapp 13 waren es nach dem rund zehnstündigen Wettkampf. „Da darf man auch sich selbst nicht vergessen. Man muss viel trinken. Zur Ruhe kommt man aber selten. Man macht sich ja auch Sorgen. Es kann schließlich viel passieren, egal ob im Wasser oder auf dem Rad“, beschreibt sie ihre innere Unruhe. Deshalb sei die Verbindung nach Deutschland so wertvoll gewesen. „Es war super, mit allen verbunden gewesen zu sein und sich austauschen zu können.“ Doch auch vor Ort habe sie viel Kontakt mit anderen Begleitern gehabt. „Man hat ja dieselben Sorgen und Hoffnungen. Das verbindet. Besonders die Amerikaner sind sehr offen“, fühlte sich Fiedler allen verbunden, die ebenfalls mit ihren Partnerinnen und Partnern litten – nicht körperlich, dafür aber mental. Trotzdem sog sie die zahlreichen Eindrücke in sich auf: „Es war toll, das alles zu sehen. Man kommt ja auch den Profis ganz nah. Das ist schon Wahnsinn, wie schnell die sind, vor allem auch die Frauen um Anne Haug.“

Beim Laufen kam Fiedler dann ganz nah ran – an die Strecke und auch an ihren Partner. Endlich für längere Zeit Blickkontakt. Wittmershaus hatte sich nach dem Schwimmen, der Disziplin, vor der er am meisten Respekt gehabt hatte, auf dem Rad nach vorn gearbeitet und auch beim Laufen viel Boden gutgemacht. Als sie ihn zu Beginn auf der Wendepunktstrecke das erste Mal sah, habe sie gespürt, dass etwas nicht stimmte. „Er läuft anders als sonst“, habe sie gedacht. Vielleicht suche er noch seinen Rhythmus, hoffte sie. Doch das war es nicht. Wittmershaus, der, ohne im Wettkampf davon bewusst Notiz zu nehmen, bis auf Platz 14 seiner Altersklasse vorgelaufen war, war am Limit. Er näherte sich an der Seite des ehemaligen Weyher Abteilungsleiters Thomas Schmelzer, der nur unweit von Fiedler gestanden hatte. Gehend, nicht laufend. „Diesen Gesichtsausdruck kannte ich noch von Glücksburg“, sagt sie. Es kamen Erinnerungen hoch an das Jahr 2006, als Wittmershaus beim Ostseeman tatsächlich aufgeben musste. Jetzt stand er wieder kurz davor. Krämpfe plagten ihn. „Ich war fast durch mit dem Wettkampf“, gibt der Syker zu. Drei Worte quetschte er heraus: „Ich höre auf.“ Die WM schien gelaufen.

Überraschend resolut

Doch mit Fiedler war das nicht zu machen. „Das geht nicht“, hörte sie sich sagen – zu ihrer eigenen Überraschung. „Eigentlich bin ich ja sonst eher besorgt, aber ich weiß auch, wie sehr es Horst mitgenommen hätte, wenn er abgebrochen hätte. Er hat so viel dafür investiert: Schweiß, Training, natürlich auch Geld. Hier in Deutschland haben außerdem so viele mitgefiebert. Alle wollten doch seine Medaille sehen. Dann konnte er doch nicht wegen Krämpfen aufgeben“, erklärt sie, warum sie eher bestimmend als mitfühlend auftrat. Und auch Wittmershaus selbst war im ersten Moment überrascht. „Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet“, blickt er zurück und muss über die Situation schmunzeln. So resolut hatte er seine Steffi nicht erwartet. „Doch es waren genau die richtigen Worte“, weiß er im Nachhinein. Während Wittmershaus an dem Gedanken, seine Vorstellungen und Ziele nicht erreichen zu können, zu zerbrechen drohte, war Fiedler da. Sie nahm ihrem kraftlosen Mann die Last mit nur einem Satz, der schon fast romantisch-kitschig daherkommt, aber in diesem Moment genau richtig war: „Ich warte im Ziel auf dich, egal wie lang es dauert.“ Das war Liebesbeweis, Mutmacher und Motivation zugleich, ein Zeichen der bedingungslosen Unterstützung. Also quälte Wittmershaus sich weiter.

Bis zur nächsten Verpflegungsstation folgte Fiedler ihm. „Ich habe mir dann doch Gedanken gemacht und gehofft, dass es nicht doch etwas Ernsthaftes war“, grübelte sie dann doch. Als sie Horst aus den Augen verlor, wusste sie: Er wird es packen. Während er sich Meter für Meter, mal laufend, mal gehend, vorankämpfte, bahnte sie sich den Weg zum Zielbereich, wo sie ihn empfangen wollte. Seine letzten Meter nach 10:09:35 Stunden im Wettkampf filmte sie mit dem Handy. Wittmershaus lächelte nicht, die Freude bracht nur langsam Bahn. „In fünf Jahren sage ich vielleicht, dass das alles okay war“, meint er. Es sei eben nicht so gelaufen, wie er es sich vorgestellt hatte. „Aber trotzdem bin ich froh, dass ich gefinisht habe.“ Das hat er vor allem seiner Steffi, die auf ihre Art und Weise eine Ironwoman ist, zu verdanken, die da war, als er sie am meisten brauchte. Sie ist der beste Beweis dafür, dass hinter einem starken Sportler eben auch eine starke Frau steht, natürlich auch in der neuen Saison, die Wittmershaus gerade plant. Er weiß einmal mehr: Mit ihr im Rücken kann nichts schiefgehen – selbst bei einer WM nicht.