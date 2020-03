Stefan Schulz zeigte wie Jörn Brosowsky ganz starke Leistungen am Wochenende. Die Einzelbilanz der beiden Spieler des mittleren Heiligenroder Paarkreuzes lautete 7:1. (Vasil Dinev)

Heiligenrode. Mit zwei verdienten 8:8-Unentschieden in eigener Halle gegen den Tabellenfünften MTV Wolfenbüttel und den designierten Vizemeister SV Arminia Hannover hat sich die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des TSV Heiligenrode am Doppelspieltag in der Verbandsliga Süd mehr als achtbar aus der Affäre gezogen und damit die Chancen auf den Klassenerhalt gewahrt. Wie viel diese beiden Punkte am Ende wert sein dürften, wird sich aber wahrscheinlich erst im letzten Spiel für das Sextett am 5. April herausstellen, wenn es auswärts beim Mitkonkurrenten SC Marklohe II um den von beiden Mannschaften angestrebten Relegations-Abstiegsrang acht kämpft. Voraussetzung dafür ist aber noch vorher ein glatter Heimsieg der Heiligenroder über den Tabellenletzten TSG Ahlten.

TSV Heiligenrode - MTV Wolfenbüttel 8:8. Die Spitzenpaarung Jens Oehlmann/Jan Mudroncek hatte in nur drei Sätzen keinerlei Schwierigkeiten mit dem Ersatz-Zweierduo Sven Arnhardt/Alin-Alexandru Pop, während am Nebentisch die Zweier Stefan Schulz/Viktor Mittelstädt gegen die Wolfenbütteler Einserpaarung Nick Holland/Florian Haux knapp mit 9:11 im vierten Satz den Kürzeren zogen. Nicht eingeplant war die 7:11 Viersatzniederlage der ansonsten gut eingespielten Dreierpaarung Jörn Brosowsky/Andre Meyer gegen die starke Kombination Kris Bunke/Pawel Jerominek.

Weit unter seiner guten Herbstrundenform agierte Spitzenspieler Jan Mudroncek, er verlor im oberen Paarkreuz gegen den Zweier Nick Holland mit 1:3 und gegen den Einser Sven Arnhardt glatt mit 0:3. Während Jens Oehlmann mit einem kämpferisch starken 11:9-Fünfsatzsieg über Spitzenspieler Arnhardt glänzte, musste er sich aber dem hervorragend aufspielenden Holland in vier Durchgängen beugen. Die beiden tollen Auftritte der Mitte von Stefan Schulz mit 3:0 gegen Kris Bunke und Jörn Brosowsky mit 11:8 im fünften Satz gegen Florian Haux sowie im unteren Paarkreuz der knappe 11:9-Fünfsatzerfolg von Andre Meyer über Pawel Jerominek und der glatte Dreisatzsieg von Viktor Mittelstädt über den Ersatzspieler Alin-Alexandru Pop bescherten den Gastgebern die vielversprechende 6:3-Führung.

Doch dieser scheinbar komfortable Punktevorsprung schmolz im zweiten Durchgang zusehends zusammen, da die Gäste nun das Heft des Handelns in die Hände nahmen. Sie ließen nur noch zwei Einzelsiege durch Jörn Brosowsky mit 11:9 im vierten Satz gegen Kris Bunke und dem glatten Dreisatzsieg von Andre Meyer gegen Alin-Alexandru Pop zu. Im entscheidenden Schlussdoppel zogen dann Jens Oehlmann/Jan Mudroncek im vierten Satz mit 13:15 den Kürzeren gegen die glücklicheren Nick Holland/Florian Haux.

TSV Heiligenrode - SV Arminia Hannover 8:8. Gegen den klar favorisierten Tabellenzweiten boten die Gastgeber eine äußerst starke Leistung mit drei Siegen in den Doppelpaarungen, hier glänzten die Einser Jens Oehlmann/Jan Mudroncek gleich mit zwei Erfolgen und die Dreier Jörn Brosowsky/Andre Meyer fertigten ihre Gegner Felix Wilke/Jan Gdynia mit 11:7 im vierten Satz ab.

Übermächtig waren die Hannoveraner im oberen Paarkreuz, hier mussten Jens Oehlmann und Jan Mudroncek ihren Gegnern Unmut Emre Bassan und Abdulaziz Anorboev alle vier Punkte überlassen. Überragend dagegen die Mitte, Stefan Schulz und Jörn Brosowsky holten allein mit jeweils klaren Siegen vier Zähler. Einen Punkt steuerte im unteren Paarkreuz noch Andre Meyer mit einem 11:3-Fünfsatzerfolg über Jan Gdynia bei, während Ersatzspieler Marius Hubert zwei bittere Viersatzniederlagen quittieren musste.

Weitere Informationen

Verbandsliga Süd Herren

TSV Heiligenrode - MTV Wolfenbüttel 8:8

Jens Oehlmann/Jan Mudroncek – Sven Arnhardt/Alin-Alexandru Pop 11:8, 11:3, 11:6; Stefan Schulz/Viktor Mittelstädt – Nick Holland/Florian Haux 8:11, 10:12, 11:8, 9:11; Jörn Brosowsky/Andre Meyer – Kris Bunke/ Pawel Jerominek 11:2, 6:11, 9:11, 7:11; Mudroncek - Holland 5:11, 3:11, 15:13, 3:11; Oehlmann - Arnhardt 6:11, 11:8, 6:11, 11:8, 11:9; Schulz - Bunke 11:5, 11:4, 11:8; Brosowsky - Haux 11:8, 13:11, 7:11, 5:11, 11:8; Mittelstädt - Pop 11:7, 11:6, 11:7; Meyer - Jerominek 11:5, 7:11, 10:12, 11:9, 11:9; Mudroncek - Arnhardt 7:11, 11:13, 6:11; Oehlmann - Holland 5:11, 9:11, 11:7, 7:11; Schulz - Haux 11:3, 4:11, 9:11, 5:11; Brosowsky - Bunke 11:7, 11:13, 11:4, 11:9; Mittelstädt - Jerominek 11:4, 7:11, 11:7, 9:11, 7:11; Meyer - Pop 11:7, 11:4, 11:6; Jens Oehlmann/Jan Mudroncek – Nick Holland/Florian Haux 6:11, 11:7, 1:11, 13:15

TSV Heiligenrode - SV Arminia Hannover 8:8

Jens Oehlmann/Jan Mudroncek – Umut Emre Bassan/Yuma Gao 11:4, 11:7, 11:9; Stefan Schulz/Marius Hubert – Abdulaziz Anorboev/Thorben Kühne 7:11, 9:11, 4:11; Jörn Brosowsky/Andre Meyer – Felix Wilke/Jan Gdynia 11:8, 11:3, 16:18, 11:7; Mudroncek - Bassan 11:8, 12:10, 5:11, 8:11, 3:11; Oehlmann - Anorboev 7:11, 11:13, 15:13, 11:4, 4:11; Schulz - Kühne 12:10, 10:12, 11:9, 11:7; Brosowsky - Gao 8:11, 11:3, 12:10, 11:5; Meyer - Gdynia 4:11, 11:13, 11:3, 11:9, 11:3; Hubert - Wilke 6:11, 11:7, 11:13, 7:11; Mudroncek - Anorboev 11:8, 12:10, 6:11, 10:12, 9:11; Oehlmann - Bassan 6:11, 10:12, 9:11; Schulz - Gao 11:3, 11:7, 11:5; Brosowsky - Kühne 9:11, 11:7, 11:6, 11:7; Meyer - Wilke 4:11, 8:11, 2:11; Hubert - Gdynia 11:1, 9:11, 9:11, 5:11; Jens Oehlmann/Jan Mudroncek – Abdulaziz Anorboev/Thorben Kühne 11:5, 12:14, 8:11, 11:8, 11:7 EHF