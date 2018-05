Trainer Christian Meyer: Es ist ein tolles Gefühl, keine Frage, ein grandioser Moment. Wir haben es uns echt verdient in den letzten Jahren. Wir sind kontinuierlich gewachsen. Das ist jetzt der Lohn. Dass es an so einem Abend und bei so einem Spiel klappt, ist besonders schön. Die Mannschaft hat es noch einmal überragend gemacht gegen einen unbequemen Gegner. Die Jungs sollen diesen Abend richtig genießen, sie haben es sich verdient.

Die T-Shirts haben wir und der Mannschaftsrat vorbereitet. Es war abzusehen, dass wir sie brauchen werden. Wir haben sie aber in der meiner Tasche versteckt, bis alles perfekt war.

Fabian Bischoff: Es ist natürlich sehr bitter, dass ich nicht mitspielen konnte. Zwar bin ich seit vier Wochen verletzt, aber in den Partien sind immer mal ein paar Spieler ausgefallen, die wir kompensieren mussten. Wir sind sehr konstant, das zeichnet uns auch in dieser Saison aus.

Auch wenn wir Meister sind, haben wir noch ein paar Ziele. Wir wollen wenig Gegentore bekommen und bei der Fairness-Tabelle oben stehen. Die Unterstützung durch die Zuschauer war überragend. Es waren viele Gesichter da, die man noch nie gesehen hat.

Wir feiern, bis nichts mehr da ist und lassen uns treiben.

Dimitri Steen: Es ist einfach nur geil. Es war die ganze Zeit nicht sicher, ob wir wirklich heute Meister werden. Aber wir wussten, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, dann gewinnen wir das Spiel. Wir wussten, wie wir spielen sollten und das hat auch funktioniert – auch wenn es ein ganz neues Gefühl war, vor so vielen Zuschauern zu spielen.

Mir ist es egal, ob Riccardo die Torjägerkanone bekommt oder ich. Solange wir auf Platz eins und zwei stehen, reicht mir das.

Janik Troue: Es ist ein überragendes Gefühl, unbeschreiblich. Jeder in der Mannschaft hat sich voll reingehangen. Wir haben bislang jedes unserer Heimspiele gewonnen. Gerade das Spiel wollten wir natürlich nicht verlieren.

Jetzt werden wir ohne Ende feiern.

Tobias Peters: Es fühlt sich unglaublich gut an, Meister zu sein. Wir sind hochmotiviert ins Spiel gegangen, auch weil die ganzen Zuschauer jede Aktion mitgegangen sind. Hoya hat sich nicht versteckt und es war ein sehr umkämpftes aber faires Spiel.

Nach der Meisterschaft werden wir erstmal ordentlich feiern.

Torben Drawert: Dass ich nicht spielen konnte, ist mir jetzt scheißegal. Wir haben die Meisterschaft mit einem 7:0-Sieg gewonnen, das ist einfach unglaublich. Wenn man überlegt, dass es für den Verein das erste Mal ist, dass er in der Landesliga spielt, ist das etwas ganz Besonderes. Wir haben eine Top-Mannschaft, das sind alles gute Jungs und super Trainer. Im Training sind alle engagiert. Das ist der Schlüssel.

Adrian Herrmann: So etwas schafft man nicht alle Tage. Wir werden so lange feiern, bis wir nicht mehr können. Ich bin stolz und froh, dass wir heute Meister geworden sind. In dieser Mannschaft zu spielen, macht einfach nur Spaß. Die Mannschaft ist über die Jahre gereift und hat eine unglaubliche Saison gespielt. Jetzt freuen wir uns auf die Landesliga. Aber erst einmal wollen wir die letzten Spiele gewinnen. Es wäre schön, wenn wir über 70 Punkte schaffen.

Riccardo Azzarello: Es ist überragend. In den ersten fünf Minuten war ich noch etwas nervös. Beim ersten Freistoß für Hoya habe ich noch gedacht: Wenn der reingeht, geht das Ganze nach hinten los. Aber wir haben flott das 1:0 gemacht und dann waren alle Zweifel weg. Wir haben es uns auch verdient. Es wäre toll, wenn Dimitri und ich am Ende gemeinsam die Torjägerkanone holen. Das wäre ein super Abschluss.

Timo Wetjen: Ich genieße jeden Moment mit der Mannschaft. Diese Truppe ist etwas ganz Besonderes. Ich habe probiert, sie als Kapitän so gut wie möglich zu führen, solange Fabian ausfällt. Das ist hier keine One-Man-Show. Wir sind eine familiäre Mannschaft, mit den meisten spiele ich schon 15 Jahre zusammen. Wir haben in dieser Saison Spiele gewonnen, die wir vor drei, vier Jahren noch verloren hätten. Das ist der Schlüssel. Es ist Wahnsinn, dass so viele Leute gekommen sind. Das ist ein ganz besonderer Abend für alle.