Für ihre langjährige Arbeit wurde Ute Schröder (Mitte) von der Vorsitzenden des TSV Asendorf, Nicole Uhde, sowie Wilfried Becker vom Niedersächsischen Leichtathletik-Verband geehrt. (Jonas KAKO)

Asendorf. Sie hat ganze Generationen von Nachwuchs-Leichtathleten trainiert und gefördert. Talente wie Louis Knüpling, ihr eigener Sohn Sven oder auch Neele Eckhardt haben unter ihr gelernt und sich entwickelt. Letztgenannte startet mittlerweile für die LG Göttingen und nahm bereits mehrfach an Weltmeisterschaften teil. Sie alle haben ihre Wurzeln im TSV Asendorf. Und sind deshalb auch mit Ute Schröder eng verbunden. Sie zeichnet seit beinahe 30 Jahren für den TSV als Trainerin verantwortlich und begleitete zahlreiche Athleten bei ihren ersten Schritten. Dafür ist sie jüngst mit der silbernen Ehrennadel des Deutschen Leichtathletik-Verbandes ausgezeichnet worden. „An der Arbeit hängt mein Herz“, sagt die Asendorferin.

Auch aus diesem Grund will sie sich noch nicht zur Ruhe setzen. „Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hält einen jung“, sagt die 1958 geborene Schröder und lacht. Sie weiß um die eigenen Vorteile der Nachwuchsarbeit in Asendorf. Vor allem bleibt sie informiert, weiß, was Jugendliche bewegt und beschäftigt, und kann ihre sportliche Entwicklung gestalten. Ute Schröder ist mittendrin: „Wenn die Lust und der Wille da sind und ich den Ehrgeiz bei den Kindern sehe, dann macht das besonders viel Spaß“, sagt sie. Indes sieht sie auch Veränderungen während ihrer langjährigen Trainerkarriere: „Die Kinder haben heutzutage viel mehr um die Ohren. Sie kommen oft erst um 16 Uhr aus der Schule.“ Das schlage sich auch in den Leistungen der heutigen Generation nieder. So seien die jungen Athleten vor zehn bis 15 Jahren schneller gelaufen. Die Kinder hatten schlicht mehr Zeit für ihre Hobbys, da es früher kaum Nachmittagsunterricht gab. Um die Schülerinnen und Schüler dennoch zu fördern, initiierte Schröder am Gymnasium in Bruchhausen-Vilsen eine Leichtathletik-AG. Sie selbst springt bei Bedarf in Kindergärten und Grundschulen als Vertretung ein, was ihr besonders entgegenkommt: „Ich bin da sehr flexibel. Das passt gut.“

Mit Anfang 20 durchgestartet

Sie selbst begann mit Anfang 20 mit der Leichtathletik. Die gebürtige Bremerin absolvierte ihr Abitur am Gymnasium in Huckelriede, wurde durch „Jugend trainiert für Olympia“ auf den Sport aufmerksam und trat fortan im Mehrkampf und im Hochsprung an. Hinzu kamen zahlreiche Weiter- und Fortbildungen sowie diverse Trainerlizenzen. 1988 zog sie schließlich nach Asendorf und startete dort ein Jahr später mit der Nachwuchsarbeit. „Ich habe gesagt, dass ich nur aufs Land ziehe, wenn ich meinen Sport weiter betreiben kann“, erinnert sich die Trainerin an die Entscheidung, aus Bremen wegzuziehen. Noch zehn weitere Jahre blieb sie selbst als Sportlerin aktiv, ehe ein Achillessehnenriss, zugezogen beim Hochsprung, ihre Laufbahn beendete.

Nun konzentrierte sie sich auf die Ausbildung junger Athleten. „Ich brauche die Arbeit, ich kann nicht zu Hause herumsitzen“, sagt Schröder, die ihre Tätigkeit eher als einen ehrenamtlichen Beruf ansieht. So war sie bis vergangenes Jahr auch in Brinkum als Trainerin tätig. „Viele Athleten gingen dann ins Ausland oder fingen eine Ausbildung an“, erzählt Schröder vom Ende ihrer sechsjährigen Arbeit beim FTSV Jahn. Auch beim SV Werder Bremen heuerte sie an, unter anderem weil ihr Sohn Sven dort startete. Doch dem TSV Asendorf blieb sie über all die Jahre treu und ist dem Verein sehr dankbar: „Der TSV steht immer hinter mir, egal mit welchen Forderungen ich ankomme, und unterstützt mich total.“

Und die Arbeit Schröders sowie des Vereins zahlt sich aus: Schließlich gibt es in der jüngeren Vergangenheit zahlreiche TSV-Sportler, die äußerst erfolgreich sind. Zweifelsohne macht sie das stolz. „Solche Talente wie Neele oder Sven hast du auf dem Land nur einmal im Leben. Und du weißt, dass du einen Teil zu der Entwicklung beigetragen hast“, sagt Schröder, die auch den Kontakt hält, nachdem ihre Schützlinge dem TSV Asendorf den Rücken gekehrt haben. Sie weiß, dass dieser Schritt jedem Talent, das höhere Ambitionen hegt, irgendwann bevorsteht. Das liege vor allem an den zumeist besseren Möglichkeiten der größeren, städtischen Vereine. So gebe es in Hannover eine eigene Leichtathletik-Halle. Da könne Asendorf infrastrukturell nicht mithalten: „Die wirklich guten Sportler müssen gehen. So schön, wie es hier auch ist.“

Schröder will dagegen bleiben – zumindest vorerst. „Irgendwann werde ich aufhören und andere Dinge machen“, kündigt sie an. So stehe etwa die eine oder andere Reise mit ihrem Mann auf dem Programm. Doch bevor es soweit ist, hat sich die Wahl-Asendorferin selbstredend noch Ziele für sich und ihre aktuellen Schützlinge gesetzt: „Ich könnte es schaffen, sie gerade noch zu den Deutschen Meisterschaften zu führen.“