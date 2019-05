Manka Madun (rechtse) und seine Bassumer schossen die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst endgültig in die Kreisliga. (Michael Braunschädel)

Bassum. Jetzt geht auch rechnerisch nichts mehr für den Fußball-Bezirksligisten TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. Trotz einer guten Leistung unterlag die Mannschaft von Trainer André Schmitz nach 2:0-Führung noch mit 2:3 beim TSV Bassum. Alexander Pestkowski besiegelte mit seinem Traumschuss in der Nachspielzeit endgültig den TSG-Abstieg in die Kreisliga, während die Lindenstädter auch die letzten Zweifel am Klassenerhalt ausräumten.

„Ich bin natürlich sehr enttäuscht, wie man sich vorstellen kann. Es ist mein erster Abstieg, dieses Gefühl kannte ich noch nicht“, versuchte TSG-Coach Schmitz das gerade Erlebte in Worte zu fassen. Die TSG wollte ihre letzte Chance am Schopf packen und verkaufte sich, vor allem in der Anfangsphase, sehr teuer. Nachdem TSG-Schlussmann Malte Wolpmann einen Freistoß von Florian Fröhlich um den Pfosten gelenkt hatte (5.), gehörten die nächsten Minuten den Gästen. Eine herrliche Kombination über Philip Kleingärtner und Sandro Wittig führte zu Angreifer Jannis Helmbold, dessen Schuss über das Tor flog (9.). Eine Fehlerkette in der Bassumer Hintermannschaft führte schließlich zur Führung der Seckenhauser. Niklas Tietjen nutzte die allgemeine Konfusion (15.). Doch damit nicht genug: Die Gäste kombinierten sich weiter munter durch die Bassumer Reihen und konnten alsbald erhöhen. Kleingärtner und Helmbold hebelten dieses Mal die Abwehr des TSV aus und Erstgenannter vollendete das feine Zusammenspiel erfolgreich (19.).

Rote Karte der Knackpunkt

Es folgte der Knackpunkt in der bis dato einseitigen Partie. Mit einer Notbremse außerhalb des Strafraums brachte Wolpmann Bassums Stürmer Manka Madun zu Fall und sah trotz heftiger Proteste der Seckenhauser die Rote Karte (24.). Eine vertretbare Entscheidung, denn Madun wäre durch gewesen und hätte leichtes Spiel gehabt. Für Wolpmann rückte Maurice Lutterklas zwischen die Pfosten, Feldspieler und Torschütze Tietjen musste das Feld verlassen. Es kam jedoch noch dicker für die TSG, denn beim folgenden Freistoß von Fröhlich wurde Lutterklas gleich kalt erwischt. In seiner Torwartecke schlug es zum 1:2 ein, schlechter hätte der Einstand für den eingewechselten Keeper nicht verlaufen können (26.). „Meine Mannschaft hat das trotz fast 70-minütiger Unterzahl weiter toll gemacht. Leider wurden viele knifflige Entscheidungen auch in der Folgezeit gegen uns ausgelegt. Dennoch ist Bassum nicht viel eingefallen, die Moral meiner Mannschaft ist einfach toll“, resümierte Schmitz. Ganz anders beurteilte sein Gegenüber Torsten Klein die strittige Entscheidung. „Die Diskussionen um diese Szene habe ich nicht verstanden. Für mich war das ein glasklares Foul“, so Klein, der von verschlafenen ersten 20 Minuten seines Teams sprach. „Wir sind überhaupt nicht in diese Partie hinein gekommen. Eigentlich hatten wir vor, das Spiel breit zu machen, haben jedoch zu wenig Fußball gespielt und es fast nur mit langen Bällen versucht. Da sagte die TSG-Abwehr natürlich danke“, bilanzierte Klein, der sich nach einem fulminanten Schlussspurt seiner Elf dennoch über den endgültigen Klassenerhalt freuen durfte. Doch auch die Gäste drängten in den zweiten 45 Minuten weiter auf den Sieg, sodass das Spiel weiter flott und unterhaltsam blieb. TSG-Rechtsverteidiger Dennis Haake erkannte, dass sich Bassums Torhüter Dominik Overmeyer zu weit vor seinem Tor befand und versuchte es mit einem Heber aus gut und gerne 40 Metern. Doch dieser landete auf dem Querbalken und sprang von dort ins Toraus (61.). Auf Bassumer Seite scheiterte Oliver Meyer in einer unübersichtlichen Situation, als sein Versuch des Torschusses erfolgreich geblockt wurde (75.).

Wenig später spielte dem Stürmer jedoch der Faktor Glück in die Karten. Ein Seckenhauser Klärungsversuch prallte genau vor die Füße von Meyer, der aus kurzer Distanz keine Mühe hatte (82.). Dann hatte TSG-Kapitän Kleingärtner die Führung auf dem Schlappen, doch Overmeyer klärte in höchster Not per Fußabwehr (86.). Bassums Offensivkraft Fröhlich, bester Mann auf dem Platz, leitete mit einem Solo die Chance von Tobias Cordes ein, der an Lutterklas scheiterte (88.). Zwei Minuten später schlenzte Fröhlich, der von Benjamin Bauer in Szene gesetzt wurde, ganz knapp am Tor vorbei. Nach einem Eckball von Bauer und einer verunglückten Kopfballabwehr des eingewechselten TSG-Akteurs Nils Hoffmann fand das umkämpfte Spiel doch noch einen späten Sieger. Hoffmann köpfte das Leder in die Mitte genau in Richtung von Alexander Pestkowski, der mit einem beherzten Schuss in den rechten Torwinkel das Schicksal der Gäste besiegelte (90.+2).