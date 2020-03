Die Tornetze bleiben hochgeklappt: Bis zum 19. April ruht der Spielbetrieb in Niedersachsen. (Björn Hake)

Barsinghausen/Landkreis Diepholz. Wegen der Coronavirus-Pandemie ruht der Fußball in Niedersachsen einen weiteren Monat. Am Dienstagvormittag hat das Präsidium des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) beschlossen, die ursprünglich bis zum 23. März vorgesehene Aussetzung des Spielbetriebes bis auf Weiteres, mindestens jedoch bis einschließlich Sonntag, 19. April, zu verlängern. „Die Verlängerung der Generalabsage ist die logische Konsequenz der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung in den letzten Tagen. Mit der Aussetzung des Spielbetriebes bis mindestens zum 19. April schaffen wir uns als Verband aber auch den Vereinen Luft, um sich mit den möglichen Auswirkungen von Entscheidungen auseinanderzusetzen. Die Situation, in der wir uns befinden ist eine nie dagewesene Herausforderung, für die keine fertigen Pläne in der Schublade liegen. Ich kann unseren Vereinen aber versichern, dass wir mit größter Sorgfalt an die weitere Entscheidungsfindung herangehen werden“, erklärte NFV-Präsident Günter Distelrath.

Gleichzeitig traf das NFV-Präsidium die Entscheidung, dass ab sofort alle zentralen und dezentralen Maßnahmen der Lehrarbeit (Aus-, Fort-, Weiterbildung) und Talentförderung für den gleichen Zeitraum auszusetzen ausgesetzt werden. Auch der Betrieb der Sportschule in Barsinghausen ruht. Auch Informationsveranstaltungen und Organsitzungen werden nur noch in zwingenden und nicht aufschiebbaren Fällen stattfinden. Die NFV-Mitgliedsvereine sollen zudem den Trainingsbetrieb bis zum 19. April einstellen.

Ein wichtiges Datum für die Fußballer in Niedersachsen wird der 10. April werden, wie Distelrath deutlich macht: „Wir werden die weitere Entwicklung um den Coronavirus in den kommenden Wochen aufmerksam begleiten, um zu beurteilen, ob und wann eine Wiederaufnahme des Spiel- und Lehrgangsbetriebes erfolgen kann. Zehn Tage vor Ablauf der Generalabsage, also am 10. April, erfolgt eine Information über den weiteren Fortgang. Wir sind uns bewusst, dass diese Entscheidungen eine große Herausforderung für uns alle bedeuten, doch wir glauben fest daran, dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam durchstehen und überwinden werden. Unser Slogan heißt nicht umsonst ‚ein Ball verbindet‘.“