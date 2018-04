Leichte Vorteile im Derby hatten die Bassumer um Patrik Remmert (am Ball). Deshalb setzte sich der TSV am Ende durchaus verdient mit 1:0 gegen den SV Heiligenfelde um Lars Diedrichs durch. (Jonas Kako)

Bassum. Der TSV Bassum bleibt der Defensiv-Spezialist in der Rückrunde der Fußball-Bezirksliga. Mit dem 1:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Heiligenfelde fuhren die Lindenstädter im siebten Spiel die Punkte zwölf bis 14 ein, blieben zum vierten Mal ohne Gegentreffer und weisen überhaupt in diesem Zeitraum erst vier an der Zahl auf.

Im Nachbarschaftsduell mit den Heiligenfeldern zeigte keines der beiden Teams eine Glanzleistung. Dass die Lindenstädter am Ende die Nase vorn behielten, machte Trainer Torsten Klein vor allem an einem Punkt aus: „Wir waren einen Tick galliger.“ Seine Elf sei besser in die Zweikämpfe gekommen und habe den Sieg mehr gewollt. Beim Siegtreffer kam Tobias Cordes 20 Meter vor dem Tor frei zum Abschluss und netzte mit einem Flachschuss ins linke Eck ein (34.). Nach der 0:1-Niederlage gegen die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst am Sonntag freute sich Klein umso mehr, dass sein Team nun wieder einen Dreier einfuhr. Zumal nun weitere schwierige Partien anstünden.

„Ohne diese Einladung hätte Bassum nicht gewonnen“, ärgerte sich SVH-Spielertrainer Tobias Dickmann, der wegen einer Oberschenkelverletzung selbst nur von der Seitenlinie ins Geschehen eingreifen konnte. Allzu große Vorwürfe machte er seinem Team wegen der Niederlage allerdings auch nicht. „Wir hatten einen guten Mix. Das Engagement war da, der Wille und die Chancen waren es auch. Nur das Quäntchen Glück hat gefehlt“, bilanzierte er.

In der Anfangsphase wollten beide Teams nicht zu sehr ins Risiko gehen. Angesichts der besseren Ausgangslage und als Auswärtsteam konzentrierten sich die Gäste zunächst aufs Reagieren, während die Hausherren zögerlich ihre Möglichkeiten nach vorne ausloteten. Dickmann sprach von einem „Abtasten“. Mehr als Distanzschüsse kam in dieser Phase nicht zustande – bis Cordes dann den Heiligenfelder Fehler ausnutzte. In den folgenden Minuten wurde es etwas hitziger, zumindest auf dem Platz kam etwas Derby-Stimmung auf. Als Antwort auf den Treffer versuchte Heiligenfeldes Marvin Godesberg, nach einem Freistoß per Seitfallzieher den Ball in die Maschen zu schmettern – schoss jedoch weit über den Querbalken. Aufhorchen ließ auch noch einmal der auf der rechten Außenbahn sehr präsente Wilke Kluge, der vor dem Halbzeitpfiff aus dem Zentrum mit seinem schwächeren linken Fuß abzog und den Ball gefährlich aufs Tor brachte. SVH-Keeper Jörn Wachtendorf lenkte das Spielgerät jedoch gerade noch gegen die Latte, von wo aus der Ball ins Toraus flog.

Kurz nach dem Seitenwechsel verbuchten die Gastgeber die beste Möglichkeit, um auf 2:0 zu erhöhen. Alexander Pestkowski nahm Till Meiners, der sich im Verlauf der Partie mehrere Patzer leistete, den Ball ab und lief alleine aufs Heiligenfelder Tor zu. Den Ball schob er aber am Pfosten vorbei (51.). „Wenn er den macht, ist das Ding durch“, kommentierte TSV-Coach Klein. Mit dem nach der Pause eingewechselten Daniel Köhler entwickelten die Gäste zwar mehr Torgefahr, zwei Kopfbälle und ein Schuss aus der zweiten Reihe fanden jedoch nicht ihren Weg ins Tor – auch, weil TSV-Schlussmann Dominik Overmeyer zur Stelle war. Insgesamt taten sich die Heiligenfelder schwer, die Bassumer Hinterreihe zu überwinden, wirkten phasenweise auch ideenlos. „Bassum hat gut verteidigt und kämpferisch alles in die Waagschale geworfen“, sagte Tobias Dickmann anerkennend.

Trotz des Sieges, durch den die Bassumer mit weiteren Erfolgen in den Nachholspielen den SV Heiligenfelde noch überholen können, machte sich TSV-Trainer Torsten Klein weiterhin nur Gedanken um die angestrebten 40 Punkte. „Wichtig ist, dass wir den Abstand halten“, sagte er mit Blick auf die Abstiegszone.