Nils Koehle ist angeschlagen. (Björn Hake)

Ruft seine Mannschaft gegen den VfL Westercelle die gleiche Leistung ab wie in der Vorwoche gegen den MTV Treubund Lüneburg, „dann wäre ich schon sehr zufrieden“, sagt Nils Goerdel. Nur eine Veränderung wünscht sich der Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Etelsen dann doch. „Für uns sollten dann aber auch Punkte herausspringen.“ Gegen den Titelkandidaten aus Lüneburg unterlag der TSV knapp mit 0:1. Im zweiten Saisonspiel, das die Schlossparkkicker am Sonntag ab 15 Uhr ebenfalls zu Hause austragen, will Goerdel keinesfalls leer ausgehen.

Den kommenden Gegner aus Westercelle könne er allerdings nur schwer einschätzen. Zudem geht Goerdel davon aus, dass gegen den VfL wieder mehr die fußballerischen Qualitäten seiner Mannschaft gefragt sind. „Ich denke, dass die Partie nicht so physisch wird. Lüneburg hat doch viele wuchtige Typen dabei. Diesmal werden wir sicherlich mehr Ballbesitz haben und müssen Druck auf den Gegner aufbauen“, sagt Goerdel, der wieder auf Mirko Duhn setzen kann. Angeschlagen ist hingegen Nils Koehle, der gegen Lüneburg einen starken Eindruck hinterließ. Sein Knöchel bereitet Probleme.