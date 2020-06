Ein Wiedersehen mit Wildeshausen wird es für den SV Dimhausen – hier mit Carina Hanke – geben. Die meisten Gegner sind allerdings neu. (Thorin Mentrup)

Dimhausen. etwas Verspätung haben die Landesliga-Volleyballerinnen des SV Dimhausen ihren Trainer Jörg Menzel verabschiedet. Nachdem Menzel mehr als ein Jahrzehnt lang das Team auf dem Weg zu etlichen Titeln begleitete, beginnt nun die Zeit ohne ihn. Das Team wird sich nach derzeitigem Stand selbst betreuen. Zumindest bereitet es sich seit wenigen Wochen in Eigenregie auf den Start der neuen Saison vor. Diese wird weitere Veränderungen mit sich bringen – vor allem mit Blick auf die Gegner und dementsprechend auch die Fahrten.

Technik, Taktik, Aufwärmprogramm: Beim Training der Dimhauserinnen kann sich derzeit jede Spielerin einbringen, wenn sie will. Denn einen neuen Übungsleiter hat der SVD bislang nicht gefunden. Das liegt wahrlich nicht daran, dass es der Landesligist nicht versucht hätte: Sie haben bei einigen Vereinen nachgefragt, haben diverse E-Mails verschickt, die Stelle sogar über den Nordwestdeutschen Volleyballverband ausschreiben lassen und ein Trainer-Such-Portal bemüht. Doch es fand sich niemand, der das Team in die zweite Landesligasaison führen will. „Vielleicht liegen wir zu sehr auf dem Land“, mutmaßt Spielerin und Sprecherin Tomke Borchers. Verzweiflung schwingt bei dieser Aussage nicht mit. Schließlich haben einige Akteurinnen des Kaders genügend Erfahrung. Sie wissen, was zu tun ist.

Das Trainingsprogramm ist derzeit ohnehin überschaubar: Unter anderem ist das Blocken verboten, darüber hinaus dürfen die Spielerinnen nicht zu sechst – und damit in Teamstärke – in eine Hälfte. „Weil wir dann den Mindestabstand nicht wahren können“, erklärt Borchers. Taktische Übungen sind derzeit also kaum möglich für die Dimhauserinnen. Dabei wäre das durchaus gut, denn innerhalb des Kaders will der SVD einige Umstellungen vornehmen. „Dann müssen wir auch die Laufwege neu einstudieren“, weiß Borchers. Der Dimhauser Vorteil: Die Spielerinnen kennen sich gut. Der Kader bleibt zusammen. Die einzige Veränderung: Birthe Soller wird sich voll und ganz auf die erste Mannschaft konzentrieren und nicht mehr auch in der zweiten spielen. Sie kann als Libera, aber auch als Stellerin agieren.

Welche Rolle wirklich die bessere ist, können die Dimhauserinnen am ehesten beurteilen, wenn sie wieder richtig trainieren können. Die Übungen beschränken sich momentan aufs Technische, auf Kondition, Koordination, Reaktionsschnelligkeit und Schnellkraft. Der SVD will gute Grundlagen für die neue Saison legen.

Die wird Dimhausen geografisch in neue Gefilde führen: In der Landesliga 1 bekommt es das Team unter anderem mit der Zweitvertretung der Emder Volleys aus Ostfriesland und dem Wilhelmshavener SSV zu tun. Es geht also in den tiefsten Nordwesten nahe der Nordsee und an den Jadebusen, wo mit dem Vareler TB ein weiterer Konkurrent beheimatet ist. „Wir kennen diese Gegner nicht“, verdeutlicht Borchers. Lediglich dem VfL Wildeshausen und dem Stützpunkt Bremen, der erneut außer Konkurrenz starten wird und nicht absteigen kann, standen die Dimhauserinnen in der vergangenen Serie bereits gegenüber. Ansonsten fallen die meisten Fahrten in den Bremer Raum – mit Ausnahme der zur BTS Neustadt II – weg. Ein Großteil der Kontrahenten der vergangenen Saison spielt nun in Staffel 4.

Insgesamt gibt es statt sechs Staffeln mit 56 Mannschaften in der neuen Landesliga-Saison acht Staffeln mit insgesamt 65 Teams. Das hängt damit zusammen, dass der Nordwestdeutsche Volleyballverband aufgrund des abrupten Saisonendes einige Sonderregelungen entschieden hat: Diejenigen Mannschaften, die zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs als Aufsteiger beziehungsweise Absteiger eindeutig und sportlich nicht mehr änderbar feststanden, mussten auf- beziehungsweise absteigen. Mannschaften, die auf einem Abstiegsplatz standen, den Klassenerhalt aber rechnerisch hätten schaffen können, erhielten das Angebot, in der jeweiligen Klasse zu bleiben. Potenzielle Aufstiegskandidaten wiederum, auch wenn sie zum Zeitpunkt des Abbruchs auf keinem Aufstiegsplatz standen, durften für die höhere Spielklasse melden. Auch Dimhausen trifft mit Neustadt II und Varel auf zwei Aufsteiger.

In der Achterstaffel wird nur eine Mannschaft absteigen. Dimhausen peilt einen Mittelfeldplatz an. Geplant ist der Ligastart für das Wochenende 19./20. September. Dimhausen trifft beim Heimspieltag auf Wildeshausen und Emden. Im März, so die Idealvorstellung, endet die Saison. Ob alles wirklich wie geplant ablaufen wird, bezweifelt Borchers noch. „Solange wir noch nicht richtig trainieren können, ist es schwer vorstellbar.“ . Die Dimhauserinnen hoffen darauf, im August wieder richtig loslegen – und dann Testspiele bestreiten zu können. Schließlich wollen sie bestmöglich vorbereitet sein auf den Neustart.

Weitere Informationen

Die Landesliga 1

Mannschaften: SV Dimhausen, Wilhelmshavener SSV, VfL Wildeshausen, Vareler TB, Stützpunkt Bremen, SG Ofenerdiek/Ofen, Emder Volleys, BTS Neustadt II

Der Dimhauser Spielplan

19. September, 15 Uhr: SV Dimhausen – VfL Wildeshausen; SV Dimhausen – Emder Volleys

26. September, 15 Uhr: SG Ofenerdiek/Ofen – SV Dimhausen

14. November, 15 Uhr: BTS Neustadt II – SV Dimhausen

29. November, 11 Uhr: SV Dimhausen – Vareler TB; SV Dimhausen – Wilhelmshavener SSV

6. Dezember, 11 Uhr: VfL Wildeshausen – SV Dimhausen

12. Dezember, 15 Uhr: Stützpunkt Bremen – SV Dimhausen

20. Dezember, 11 Uhr: SV Dimhausen – SG Ofenerdiek/Ofen; SV Dimhausen – BTS Neustadt II

16. Januar, 15 Uhr: Wilhelmshavener SSV – SV Dimhausen

6. Februar, 15 Uhr: Vareler TB – SV Dimhausen

14. März, 11 Uhr: Emder Volleys – SV Dimhausen