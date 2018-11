Marvin Godesberg spielt seit 2005 für den SV Heiligenfelde. Seit der Saison 2015/2016 ist er ein fester Bestandteil der ersten Mannschaft. (Thorin Mentrup)

Syke-Heiligenfelde. Der 1:0-Erfolg in der vergangenen Partie gegen den SV Bruchhausen-Vilsen hat beim SV Heiligenfelde für gute Stimmung gesorgt. „In den vier Spielen zuvor hatten wir nicht gut ausgesehen. Da haben uns die drei Punkte echt gutgetan“, sagt Heiligenfeldes Mittelfeldakteur Marvin Godesberg. Auch dass Mirko Garlich sich nur eine Prellung zugezogen hat, sorgte bei der Budelmann-Elf für Erleichterung.

Die junge Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von circa 24 Jahren hat sich für diese Saison ein Ziel gesetzt: „Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, sagt Godesberg, dessen Team in jüngerer Vergangenheit mit dem ehemaligen SVH-Kapitän Martin Roughley (jetzt FC Sulingen), Nils Kummer (pausiert), Joshua Brandhoff (Brinkumer SV) und Tobias Marquardt (TSV Weyhe-Lahausen) einige schmerzhafte Abgänge verkraften musste. „Das waren alles starke Persönlichkeiten, die uns danach natürlich gefehlt haben“, betont Godesberg, der seit 2005 für den SV Heiligenfelde spielt.

Die ersten Schritte als Fußballer machte er mit vier Jahren beim TuS Syke. „Da bin ich gar nicht drum herum gekommen, da mein Vater dort der Trainer der G-Jugend war“, erzählt der 24-Jährige. In der D-Jugend wechselte er zum SVH und lernte dabei unter anderem Marquardt und Brandhoff kennen, zu denen er bis heute eine enge Freundschaft pflegt. „Wir haben eine Whats-App-Gruppe. Da tauschen wir uns regelmäßig aus“, sagt er. Gemeinsam ist das Trio beim SVH gereift und kickte jahrelang in der Kreisliga Diepholz.

Godesberg half auch zwischenzeitlich bei der zweiten Mannschaft aus. „Es war eine schöne und witzige Zeit. Den Aufstieg in der Saison 2013/2014 habe ich leider nicht so richtig mitbekommen, weil ich noch bei der Zweiten gespielt hatte“, erzählt Godesberg, der nur ein Jahr später in der Wintervorbereitung durch den damaligen Trainer Frank Fischer an die erste Herren herangeführt wurde und 2015/2016 unter Walter Brinkmann zur Stammkraft reifte.

Von da an begann eine Zeit, die den noch jungen Spieler fußballerisch sehr geprägt hat: „Unter Walter bin ich noch einmal gewachsen und habe viel gelernt, vor allem, was das Taktische angeht“, erzählt Marvin Godesberg. Während er in dieser Zeit als Stürmer fungierte, stellte ihn sein heutiger Trainer Torben Budelmann ins defensive Mittelfeld. „Anfangs war ich überrascht, weil ich zuvor ganz vorne gespielt habe. Mittlerweile fühle ich mich auf dieser Position richtig wohl und glaube auch, dass ich der Mannschaft dort am besten helfen kann“, ist sich der Sechser sicher, der die Verbindung zwischen der Defensive und Offensive herstellt. Eine besondere Herausforderung sei diese Aufgabe für ihn aber nicht: „Ich habe schon auf allen Feldpositionen gespielt. Ich kann mich da gut in die Lage der anderen versetzen und weiß, wie ich spielen muss. Deswegen bereitet mir die neue Rolle keine Schwierigkeiten.“

Seine jüngeren Bruder Tristan und Luca fingen ebenfalls früh mit dem Fußball an. Auch sie spielten kurzzeitig für den SVH, zogen dann aber weiter: „Tristan ist mittlerweile beim TSV Bramstedt und Luca spielt in Peking für Beijing Sports.“ Berufsbedingt mussten die Godesbergs 2015 mit Vater, Mutter und Luca nach China ziehen, während Marvin und Tristan in Deutschland blieben. Zu diesem Zeitpunkt war der Spieler des SVH 21 Jahre alt. „Natürlich war es zu Anfang nicht ganz einfach. Da ich damals schon mit meiner Freundin zusammengezogen war, ging es aber. Wenn sie mal da sind oder ich bei ihnen, nutzen wir die Zeit natürlich viel intensiver“, berichtet der Mittelfeldakteur des SVH, der mit seiner Mannschaft in dieser Saison die obere Tabellenhälfte anpeilt, aber noch Verbesserungspotenzial sieht: „Uns fehlt im offensiven Spiel momentan einfach die Leichtigkeit. Auch etwas mehr Selbstvertrauen würde uns sicherlich ganz guttun“, glaubt Marvin Godesberg.