Die Korbballerinnen des FTSV Jahn Brinkum (rote Trikots) dürfen sich am zweiten Spieltag in der Korbball-Niedersachsenliga über drei Punkte freuen. (Fotos: Viola Heinzen)

Stuhr-Moordeich. Nach dem schwachen Start in die neue Saison haben der TV Stuhr und der FTSV Jahn Brinkum am zweiten Spieltag der Korbball-Niedersachsenliga erstmals gepunktet. Der SV Heiligenfelde II kassierte dagegen zwei deutliche Niederlagen gegen die Erst- und Zweitvertretung aus Brake, während die erste Mannschaft des SVH zumindest gegen den SV Brake I eine starke Partie zeigte und gewann. Der FC Gessel-Leerßen und der TSV Heiligenrode II bleiben nach jeweils einem Sieg und einer Niederlage weiterhin auf den oberen Rängen.

FTSV Jahn Brinkum - Ovelgönner TV 12:10 (7:5). Beide Mannschaften lieferten sich in der ersten Partie des zweiten Spieltages ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit vier Körben setzten sich die Brinkumer dank vier Körben von Sonja Waltl leicht ab und gingen mit einem Zwei-Körbe-Vorsprung in die Pause. Der Mannschaft aus dem Landkreis Wesermarsch gelang in der zweiten Hälfte aber noch der Ausgleich. Dennoch rafften sich die Brinkumerinnen um Trainer Torsten Behrens noch einmal auf und entschieden die Partie am Ende für sich.

FC Gessel-Leerßen – TSV Heiligenrode II 7:3 (3:1). Der Bundesligaabsteiger aus Heiligenrode kassierte im Spitzenspiel eine deutliche Niederlage – vielleicht auch, weil Trainerin Meike Daneke am Spieltag nicht dabei sein konnte. Erst im zweiten Spiel wurde das Team von Dagmar Schnelle, Trainerin der TSV-Bundesligamannschaft, geführt. „Trotz der Niederlage waren wir dennoch zufrieden mit dem Endstand“, sagte Spielerin Sidney Bothmer. Zufrieden zeigte sich auch der FCGL, der zwar mit Startschwierigkeiten zu kämpfen hatte, die Führung aber nie abgab. „Zwischendurch sind wir im Spiel ein bisschen eingefallen und Heiligenrode hat von der Deckung schnell in den Angriff umgeschaltet. Meistens konnten wir diese Angriffe aber entschärfen und den Sieg einfahren“, freute sich Zoe Turner.

TV Stuhr - FTSV Jahn Brinkum 6:6 (3:2). Es war ein Spiel auf Augenhöhe, so bezeichnete es Corinna Woltemade, Trainerin des TV Stuhr. „Eigentlich wollten wir gewinnen, aber Brinkum legte schon vorher einen starken Auftritt mit dem Sieg gegen Ovelgönne hin“, sagte sie. Keine Mannschaft setzte sich im Spielverlauf mit mehr als einem Korb ab. Im Abschluss waren die Stuhrerinnen nicht konsequent genug und ihre Wurfchancen blieben häufig ungenutzt, was TVS-Trainerin Woltemade besonders störte.

Ovelgönner TV - FC Gessel-Leerßen 7:6 (5:2). Den Schwung von der gewonnenen Partie gegen den Tabellenersten konnte der FCGL nicht mitnehmen. „Wir hatten Probleme, die Deckung in den Griff zu bekommen und haben uns nach und nach die Gegenkörbe eingefangen“, monierte Zoe Turner. Die zweite Halbzeit lief dagegen wesentlich besser. Gessel-Leerßen dominierte das Spiel und startete eine Aufholjagd. „Die Gegnerinnen haben wir gut nervös gemacht. Unsere Trefferquote war aber zu schlecht, was uns am Ende auch klar die Punkte gekostet hat“, lautete das Fazit der FCGL-Spielerin.

TSV Heiligenrode II - TV Stuhr 10:6 (4:2). Mit Dagmar Schnelle stand der Zweitvertretung aus Heiligenrode zwar nun eine Trainerin zur Seite, doch das brachte dem TSV zu Anfang nicht viel. „Wir hatten große Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, wodurch Stuhr mit 2:0 in Führung ging“, berichtete Sidney Bothmer. "Leider konnten wir unsere Führung nicht weiter ausbauen“, bedauerte TVS-Trainerin Woltemade, die mitansehen musste, wie Heiligenrode das Spiel drehte. Eine Taktikumstellung in der zweiten Hälfte sorgte am Ende für den Sieg des TSV.

SV Heiligenfelde I - SV Brake 10:7 (5:4). Wie aufgedreht starteten die Heiligenfelderinnen in ihr erstes Spiel und gingen nach zwölf Minuten mit 4:0 in Führung. Danach spielte der SVH nicht mehr so dominant, sodass Brake sieben Minuten später ausgleichen konnte. 15 Sekunden vor der Pause war es Kim Brackmann, die mit ihrem Treffer das 5:4 erzielte und für großen Jubel beim SVH sorgte. Die zweite Halbzeit lief zu Beginn sehr ausgeglichen. Ab Minute 27 knüpfte Heiligenfelde wieder an die Leistung der ersten Halbzeit an und ließ dem Gegner am Ende keine Chance.

SV Brake II - SV Heiligenfelde II 20:9 (10:3). Es folgte das Duell der Zweitvertretungen, in dem sich am Ende die Mannschaft aus Brake klar durchsetzte. „Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird. Dass wir aber so untergehen, war schon etwas schade“, bedauerte das Trainerduo des SV Heiligenfelde II um Frauke und Jörg Spalkhaver. Acht Minuten vor der Halbzeitpause stand es noch 3:6 aus Sicht der Heiligenfelderinnen, „doch dann drehte Brake auf und traf einen Wurf nach dem anderen“. Das setzte sich in der zweiten Hälfte fort. Brake bot dem SVH II bis zum Schluss kaum noch eine Chance. „Das Ergebnis ist natürlich sehr hoch, aber der Sieg geht voll in Ordnung“, erkannten die Spalkhavers.

TSV Emtinghausen - SV Heiligenfelde 7:4 (3:2). Es war ein schwieriges Spiel für die Heiligenfelderinnen, obwohl sie nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte zunächst nur mit einem 2:3-Rückstand in die Pause gingen. „Emtinghausen kam danach enorm gestärkt wieder zurück und hat schon nach zwei Minuten angefangen, die Führung auf 5:2 auszubauen“, berichtete Isabel Ruppert. Zwar verkürzte der SVH kurzzeitig auf 5:4, „danach konnten wir aber nicht an unsere Leistung anknüpfen und Emtinghausen nahm den Sieg mit nach Hause“, so Ruppert.

SV Heiligenfelde II - SV Brake 14:23 (5:11). Das Spiel gegen Brake I verlief fast genauso wie die Partie gegen die Zweitvertretung. „Der einzige Unterschied war die Trikotfarbe der Gegner“, sagte das Trainerduo Spalkhaver und wies damit auf die erneut schwache Leistung seiner Mannschaft hin. Vom Kopf her war der SVH II nicht ganz da, „außerdem hatten wir konditionell auch große Probleme“, betonte das Trainerduo, das den zweiten Spieltag direkt abhakte: „Die nächsten Partien werden wir mit Sicherheit wieder besser gestalten."

Weitere Informationen

SV Heiligenfelde: Boschen (3 Körbe), Gröhler (2), Haase (4), Winte (2), Weidemann (1), Brackmann (1), Schäfer (1)

SV Heiligenfelde II: Woyke (7), Boschen (5), Bruns (5), Evers (2), Klöcker (1), Löhmann (1), Kling (2)

TSV Heiligenrode II: Cordes (5), Rixen (3), Kattau (3), Brosowski (1), Bothmer (1)

TV Stuhr: Drawert (4), Jensen (3), Nordloh (2), Freiheit (2), Wsods (1)

FC Gessel-Leerßen: Brüning (4), Schriefer (3), Turner (3), Ehlers (2), Rahm (1)

FTSV Jahn Brinkum: Die Daten lagen bei Redaktionsschluss nicht vor