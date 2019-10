Ole Scharf (grünes Trikot) markierte das 1:0 für die Bassumer. (Thorin Mentrup)

Der TSV Bassum hat in der Fußball-Bezirksliga drei wichtige Punkte eingefahren. Gegen die zweite Mannschaft des TuS Sulingen war es am Ende ein verdienter 3:1 (1:0)-Heimsieg. „Wir haben vernünftigen Fußball gespielt und uns am Ende für unsere Leistung belohnt“, erklärte der Bassumer Trainer Torsten Klein.

Trotz einer guten Anfangsphase des TSV passierte vor den Toren eher wenig. Doch nach 17 Minuten bekam Ole Scharf die Möglichkeit vom Punkt. Zuvor setzte sich Manka Madun gut durch und konnte nur noch mit einem Foul gestoppt werden. Scharf blieb cool und verwandelte sicher zur Bassumer 1:0-Führung. In der 36. Minute war es ebenfalls Ole Scharf, der eine hundertprozentige Chance zum Ausbau der Führung nicht nutzen konnte. Im Eins-gegen-eins konnte Gästetorwart Yanik-Luca Klenke ein weiteres Gegentor verhindern. TSV-Coach Klein sprach von einer „guten ersten Halbzeit“.

Aber auch nach der Halbzeit waren die Gastgeber die bessere und kreativere Mannschaft. Zunächst war es Florian Fröhlich, der am Tor vorbeischoss (50.). Aber auch Alexander Pestkowski verfehlte das Tor kurze Zeit später nur knapp (62.). Torsten Klein sah nach diesen Chancen eine Wende im Spiel: „Nach diesen nicht genutzten Möglichkeiten hat Sulingen Oberwasser bekommen“. Erst waren es zwei scharfe Hereingaben, die die Sulinger nicht verwerteten. Doch in der 77. Spielminute brachte eine Ecke der Gäste das 1:1: Sekou Cheick Keita war zur Stelle. Es dauerte allerdings nur fünf Minuten, ehe der TSV Bassum zurückschlagen konnte. Steffen Bönsch stand nach einem Freistoß am langen Pfosten frei und köpfte aus 14 Metern mithilfe des Innenpfostens zum 2:1 ein. „Das war ein super Kopfball und unsere Reaktion auf den Ausgleichstreffer war klasse“, freute sich Klein.

Sulingen machte jetzt auf und hoffte auf den erneuten Ausgleich. Doch Steffen Bönsch war aufmerksam und eroberte den Ball in der eigenen Hälfte. Daraufhin ging es ganz schnell: Nach einem super Solo tauchte er allein vorm Tor auf und schob zum 3:1-Siegtreffer ein. Torsten Klein war nach dem Spiel mehr als zufrieden: „Wir haben tollen Fußball gespielt und am Ende auch verdient gewonnen“.