Kerstin Krause und Dabaro S wollen bei ihrem Heimturnier starten. (Meissner)

Stuhr. Auftakt für die zwei Turnierwochenenden des Reit- und Fahrvereins Steller See: An diesem Sonnabend und Sonntag steht der erste Teil komplett im Zeichen der Dressur. Knapp 600 Nennungen sind für die insgesamt 14 Prüfungen bis zur Klasse S* eingegangen. Die ersten Starts erfolgen an beiden Tagen jeweils um 8 Uhr. Die Höhepunkte sind die Dressurprüfung der Klasse M** am Sonnabendnachmittag ab 16.30 Uhr und die Dressurprüfung der Klasse S* am Sonntagnachmittag ab 14.30 Uhr.

Der Reit- und Fahrverein betreibt einen großen Aufwand, um allen Reiterinnen und Reitern, ihren Pferden und auch den Zuschauern gerecht zu werden. Auf dem Dressurturnier etwa müssen zwei Reitplätze mit Helfern besetzt werden. Dressurwartin Anna-Luisa Krogmann hat also einen großen organisatorischen Aufwand zu bewältigen. Ihr steht dabei ein kleines, aber eifriges Team zur Seite, wie Pressewartin Anna Ludwig deutlich macht. „Auch in diesem Jahr sind die Helferpläne jetzt gefüllt und die Reiter können einen gewohnt reibungslosen Ablauf erwarten.“

Apropos Ablauf: Dieser hat sich in den vergangenen Jahren bewährt. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es nur eine kleine Änderung: „Wir wurden im letzten Jahr von einigen Reitern der parallel laufenden M*- und S*-Dressuren gebeten, dort die Abteilungen so zu verändern, dass es zu möglichst wenigen Überschneidungen kommt. Dafür haben wir nun die M*-Dressur mit den höheren Ranglistenpunkten beginnen lassen, damit diese Reiter, die am wahrscheinlichsten auch die S*-Dressur reiten, etwas mehr Zeit für die Vorbereitung auf die S*-Dressur haben“, erklärt Ludwig.

Die S*-Dressur hat sich in den vergangenen Jahren fest etabliert. Oft sei sie eine der ersten Prüfungen, bei der die Startplätze belegt seien, verdeutlicht Ludwig. In unserem Verbreitungsgebiet ist eine Dressurprüfung auf diesem Niveau eine Seltenheit. Die Vorjahressiegerin und Zweite des Jahres 2016, Ingrid Wilkens, wird auch in diesem Jahr wieder im Sattel sitzen.

Mit Lisa Grätsch, Christina Garbs, Melissa Gerken, Astrid Proell, Annika Türke, Anna Ludwig, Kathrin Hundertmark, Sandra Türke und Kerstin Krause sind neun Reiterinnen des gastgebenden Vereins am Start. Die Vorsitzende Krause hat für die beiden höchsten Prüfungen gemeldet.

Weitere Informationen

Zeitplan

Sonnabend

Hauptplatz

8 Uhr: Dressurpferdeprüfung Klasse A (4-jährige Pferde)

9.15 Uhr: Dressurpferdeprüfung Klasse A (5- und 6-jährige Pferde)

11.30 Uhr: Dressurpferdeprüfung Klasse L

14 Uhr: Dressurprüfung Klasse A**

16.30 Uhr: Dressurprüfung Klasse M**

Dressurplatz II

8.30 Uhr: Dressurprüfung Klasse A*, 2. Abteilung

10.45 Uhr: Dressurprüfung Klasse A*, 1. Abteilung

13.30 Uhr: Dressurprüfung Klasse L* - Trense

16 Uhr: Dressurprüfung Klasse L* - Trense Ü40

Sonntag

Hauptplatz

8 Uhr: Dressurprüfung Klasse L* - Kandare

11.30 Uhr: Reitpferdeprüfung (3- und 4-jährige Pferde)

13.45 Uhr: Pony-Führzügel-Wettbewerb

14.30 Uhr: Dressurprüfung Klasse S*

Dressurplatz II

8.30 Uhr: Dressurreiterprüfung Klasse L

11.30 Uhr: Dressurprüfung Klasse M* (RLP 179 und mehr)

14.15 Uhr: Dressurprüfung Klasse M* (RLP bis 178)