Gerda Luppa bekommt vom Kreissportbund Gifhorn (Bjarne Rode) eine Urkunde überreicht. (Vasil Dinev)

Weyhe/Stuhr. Wer seinen Körper regelmäßig in Schuss hält, altert langsamer, wirkt fröhlicher und wird seltener krank. Diese Weisheit ist schon längst kein Geheimnis mehr. Und das beste Beispiel dafür ist Gerda Luppa aus Weyhe. Die 79-jährige Dame ist seit 1973, also seit nun sage und schreibe 46 Jahren, Übungsleiterin beim SC Weyhe für diverse Sportgruppen. Und genau deswegen wurde sie kürzlich vom Kreissportbund (KSB) Diepholz als Vereinsheldin gekürt. Als Belohnung für ihre aufopferungsvolle Tätigkeit als ehrenamtliche Übungsleiterin.

Und davon wusste Luppa bis kurz vor der Ehrung absolut nichts. Denn unter der Aktion „Ehrenamt überrascht“ wurde die 79-Jährige quasi ins kalte Wasser geworfen, bis urplötzlich bei der Weihnachtsfeier der KSB in Person von Bjarne Rode vor ihr stand. Geschweige denn einige Pressevertreter. Mit einem breiten Grinsen betrat Luppa die Bühne im Gasthaus Stührmann in Groß Mackenstedt, wo die Ehrung stattfand. Im Schlepptau 33 Seniorinnen, die sie derzeit in ihrer Gymnastikgruppe betreut. „Ohne Wenn und Aber kommt sie immer vorbei. Auch ein leichter Schnupfen kann Gerda bestimmt nicht aufhalten, zu uns zu kommen“, meinte Jutta Gudda, die treueste Teilnehmerin des Kurses.

Mit den Worten „du bist eine Vereinsheldin“ überreichte Rode der Übungsleiterin ihre ganz spezielle Urkunde. Sowieso sei es nicht die erste Auszeichnung für sie gewesen, berichtete Luppa. Mittlerweile habe sie schon einen Schrank voll mit Urkunden und anderen Utensilien. So wurde sie erst vor einigen Jahren für ihre 40-jährige Tätigkeit als Übungsleiterin geehrt. Und auch die goldene Ehrennadel des Kreissportbundes hat sie schon an sich genommen.

Seit 1973 als Übungsleiterin aktiv

Ohne Frage hat sich die 79-Jährige die zahlreichen Auszeichnungen mehr als verdient. Angefangen hatte sie ihre Tätigkeit als Übungsleiterin, als sie und ihr Mann 1973 nach Weyhe gezogen sind. Ihr bessere Hälfte engagierte sich im Tischtennis-Verein, sie selber begann als Trainerin für eine Gerätturn-Gruppe. „Wir haben früher sehr viel gemacht. Wir waren am Reck, Barren, Pferd und an den Ringen aktiv“, erzählt Luppa.

Das hat sich im Laufe der Jahre allerdings verändert. Der Grund dafür: „Wir haben einfach nicht mehr so viel Kraft und können dann an den Geräten nicht mehr unterstützend einwirken. Das ist dann zu gefährlich für alle Beteiligten“, sagt Luppa. So hat sich der Kurs immer mehr in Richtung Gesundheitssport entwickelt. Zu Beginn waren noch 60 Frauen mit von der Partie, mittlerweile ist der Kurs auf 33 geschrumpft. Dabei sind Jutta Gudde und Bärbel Förster seit der ersten Stunde mit dabei. Jeden Montagabend hält Luppa seit Jahrzehnten die Gruppe der „Montagsfrauen“ in Schwung – stets zuverlässig und fröhlich.

Doch die Gymnastikgruppe verbindet nicht nur der Sport, „sondern es ist eine ganz besondere Gemeinschaft entstanden, die ihresgleichen sucht. So treffen wir uns auch zu anderen Aktivitäten und geselligen Anlässen“, berichtet Gudde.

So stehen neben dem Sport unter anderem Rosenmontagsfeiern mit fantasievollen Kostümen, Tagesradtouren inklusive eines Spargelessens und eben die jährliche Weihnachtsfeier auf dem Programm.

Lizenz läuft noch drei Jahre

Doch nicht nur die Gymnastikgruppe leitet Luppa momentan. Bei einer Turngruppe des TTC Erichshof ist sie gleichfalls noch als Übungsleiterin aktiv. Stellt sich nur die Frage: Wie lange will sich die 79-Jährige für diesen Job noch aufopfern? „So lange es meine Gesundheit noch zulässt und der Kurs noch gerne zu mir kommt“, antwortete sie. Ihre Übungsleiter-Lizenz läuft zumindest noch drei Jahre. „Dann muss ich mir natürlich überlegen, ob es noch Sinn macht, die Lizenz noch einmal zu erneuern“, meint Luppa. „Aber derzeit tut mir die Gruppe einfach gut.“ Und Luppa tut ihren Kursen anscheinend auch gut. Daher hat sie sich die Urkunde des Kreissportbundes Diepholz auch mehr als verdient. Eine wahre Vereinsheldin eben.