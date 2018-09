Das frühe Pressing führte zum Erfolg: Jonas Brown (grünes Trikot) und der TuS Sudweyhe setzten sich gegen die JSG Bruchhausen-Vilsen mit Benjamin Pinzer durch. (Jonas Kako)

Bruchhausen-Vilsen. In der vergangenen Saison spielten die Nachwuchsfußballer des TuS Sudweyhe noch in der Kreisliga. Mittlerweile führen sie die Bezirksliga-Tabelle mit vier Siegen aus vier Partien an. Jetzt haben sie sich im Spitzenspiel mit 4:1 (2:0) bei der JSG Bruchhausen-Vilsen durchgesetzt. „Dieses Jahr läuft es für uns wirklich gut“, freut sich Sudweyhes Trainer Fabian Pagels nicht nur über den jüngsten Erfolg.

Angesichts des großen Kaders sieht sich der Übungsleiter für diese Saison gut aufgestellt. „Die Breite unseres Kaders ist ein riesiger Vorteil“, sagt er. „Jede Position ist zumindest doppelt besetzt.“ Auf dieser Basis mache auch das Training Spaß, da von den insgesamt 27 Aktiven stets genügend zu den Einheiten erscheinen. So könne man sogar Testspiele untereinander bestreiten und dabei diverse taktische Varianten ausprobieren.

Vilsen als ärgster Konkurrent

Ein Vorteil, der sich auch in der Partie gegen den vormaligen Tabellenführer aus dem Luftkurort bemerkbar machte. „Taktisch haben die Jungs genau das umgesetzt, was wir sehen wollten“, war Pagels mit der Leistung seiner jungen Mannschaft äußerst zufrieden. Dank frühem Gegenpressing und schnellem Umschaltspiel lagen die Sudweyher bereits nach 45 Minuten mit 2:0 in Führung. Das erste Tor per Kopf durch Justin Pakleppa fiel zwar noch nach einer Ecke (17.). Beim zweiten Treffer stellte Dilcan Ablak allerdings sein „brutales Tempo“ unter Beweis (25.). Nach einem etwas zu kurz geratenen Rückpass auf Vilsens JSG-Keeper Aaron Witte umkurvte Ablak den Schlussmann und netzte ohne Probleme zur 2:0-Führung ein.

Bereits kurz nach der Pause folgte die vorzeitige Entscheidung: Aus 16 Metern zog Robin Engelhardt beherzt mit der Pike ab, nachdem er zuvor zwei Vilser hatte stehen lassen (46.). „Eigentlich wollten wir nach dem Wechsel noch mal Gas geben“, berichtete Vilsens Trainer Patrick Tolle. So musste er mit ansehen, dass sein Matchplan nicht aufging. Das 4:0 durch Ben-Romeo Srodka in der 65. Minute war nur noch Formsache. Für die Gastgeber traf einzig Nick Brockmann (70.), das war natürlich viel zu wenig. Nach einer Ecke landete der Ball auf dem Kopf des Verteidigers. „Ich habe den Jungs vor dem Spiel einiges zugetraut, aber wir waren in der zweiten Halbzeit klar schlechter. Leider“, bedauerte Vilsens Tolle, der in den ersten 45 Minuten ein ausgeglichenes Duell gesehen hatte.

Der Leistungsunterschied dürfte auch mit der Breite des jeweiligen Kaders zu tun haben, denn im Gegensatz zu Pagels stehen Tolle maximal 17 Akteure zur Verfügung. Wenn dann noch einer aus beruflichen oder privaten Gründen fehlt oder verletzt ist, stellt sich das Team quasi von selbst auf. „Wir versuchen, das Maximale aus der Mannschaft herauszuholen“, lautet die Vorgabe. So sind die Augen der Vilser bereits auf diesen Mittwoch gerichtet. Dann steht im Pokal das Duell gegen die U18-Mannschaft des TSV Halvese an, dem Unterbau der U19, die in der A-Jugend-Bundesliga unterwegs ist. Tolle freut sich auf das Duell: „Es wird ein heißer Tanz. Das ist einer der Gründe, wofür man Fußball spielt.“ Nicht verwunderlich also, dass selbst nach dieser Niederlage die Ansprüche in Vilsen hoch bleiben. „Wir wollen oben mitspielen. Wir dürfen deshalb nicht zu viele Punkte liegen lassen“, weiß Tolle, der am Ende der Saison als Trainer der A-Junioren aufhören wird. Am liebsten mit dem Aufstieg: „Ich würde die Mannschaft gerne als Landesligist übergeben.“

Genau dahin will auch Pagels: „Der absolute Wunsch ist der Aufstieg.“ Gerade deshalb war der Sieg wichtig. „Bis zum Ende wird Vilsen unser ärgster Konkurrent bleiben.“