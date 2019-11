Sidney Bothmer und ihr TSV Heiligenrode II verloren erstmals in dieser Saison. (Vasil Dinev)

Jetzt hat es den TSV Heiligenrode II und den SV Heiligenfelde doch erwischt: Beide Teams mussten in der Korbball-Niedersachsenliga beim Spieltag in Brake die erste Niederlage hinnehmen. Heiligenfelde erwischte es sogar gleich zweimal – unter anderem gegen den ganz stark aufspielenden FTSV Jahn Brinkum, der sich aber auch einen bösen Patzer leistete. Der TV Stuhr war mit drei Zählern das erfolgreichste Team unseres Verbreitungsgebiets. Die Zweitvertretung des TuS Sudweyhe erkämpfte sich immerhin einen Punkt.

SV Brake I - TSV Heiligenrode II 23:12. Gegen die wurfstarken und treffsicheren Brakerinnen war kein Kraut gewachsen für die TSV-Reserve. „Insgesamt haben wir uns im Angriff zu wenig bewegt, und in der Deckung standen wir oftmals zwischen den Gegenspielerinnen“, nannte Heiligenrodes Ina Kattau zwei Probleme, die ihrem Team zu schaffen machten. Brake sei das eindeutig bessere Team gewesen, gab sie zu. Darüber hinaus habe der SVB auch noch stark abgeschlossen. Da reichten auch die zwölf gut herausgespielten Körbe der Heiligenroderinnen nicht.

FTSV Jahn Brinkum - SV Brake II 8:20. Miserabler Start für den FTSV. „Es war unglaublich. Die ersten acht Würfe von Brake II waren unhaltbar geworfen“, stellte Trainer Thorsten Böger etwas ungläubig mit Blick auf den 1:8-Zwischenstand fest. „Unser Angriff war in der ersten Halbzeit praktisch nicht existent“, lautete seine Erklärung für den deutlichen Rückstand zur Pause. Danach spielte Brinkum etwas geordneter, kam noch einmal auf 8:15 heran, musste aber dann wieder abreißen lassen. „Brake hat viel richtig gemacht, und wir viel falsch. Indiskutable Spielweise unsererseits“, so der Coach.

SV Brake II - TSV Heiligenrode II 6:13. Gegen die Braker Zweitvertretung wollten es die Heiligenroderinnen besser machen als gegen die Erste. „Aber auch da gelang trotz konzentrierter Abwehrleistung nur ein 2:2-Halbzeitstand“, berichtete Kattau. Sie und ihr Team mussten sich im zweiten Durchgang steigern, vor allem mehr Zug zum Korb entwickeln. Das setzten die Heiligenroderinnen dann auch um: Innerhalb weniger Minuten setzten sie sich auf 5:2 ab – die Vorentscheidung. Den Vorsprung baute der TSV bis zum Abpfiff sogar noch weiter aus.

SV Heiligenfelde - FTSV Jahn Brinkum 10:19. „Tja, irgendwann erwischt es jeden mal in dieser Liga“, stellten die Heiligenfelder Trainer Frauke und Jörg Spalkhaver nach der ersten Niederlage der Saison fest. „Wir waren vom Kopf her nicht so präsent, wie wir es normalerweise von unserem Team gewohnt sind. Weder in der Abwehr noch im Angriff haben wir zu unserem Spiel gefunden.“ Ganz anders die Brinkumerinnen, die für die Pleite gegen das Schlusslicht nun gegen den Tabellenersten Wiedergutmachung betrieben. Über ein schnelles 3:0 zogen sie auf 9:4 und später auf 14:5 davon. „Ein tolles Spiel meiner Mannschaft. Souverän in die Partie gekommen und genauso souverän bis ans Ende der Partie gespielt“, war Trainer Thorsten Böger stolz auf sein Team, das guten Korbball mit tollen Passkombinationen bot. Insa Knipper mit vier und Marlene Kamp mit sogar fünf Treffern ragten aus dem starken Team sogar noch ein Stück heraus.

TSV Thedinghausen - TuS Sudweyhe II 9:9. Schnell gingen die Sudweyherinnen in Führung. So leicht machte es der TSV dem TuS allerdings nicht, wobei sich Sudweyhe auch selbst das Leben schwer machte, wie Spielerin Katharina Krolak berichtete: „Durch viele Fehlpässe konnte Thedinghausen eine Führung erspielen.“ Sie und ihre Mitspielerinnen rannten also nun einem Rückstand hinterher. Doch sie bewiesen Moral und glichen am Ende noch aus.

TV Stuhr - SV Heiligenfelde 9:8. „Wir haben einige Zeit gebraucht, um ins Spiel zu kommen“, berichtete Stuhrs Trainer Oliver Ihde. Sein Team machte aus einem 0:3 zwar ein 3:3, musste Heiligenfelde dann aber bis zur Pause auf 3:7 davonziehen lassen. Ein Hattrick Ivonne Jensens leitete die Wende ein. In der 35. Minute ging Stuhr erstmals in Führung. Kristin Wessels gelang mit ihrem Treffer in der letzten Spielminute der Korb zum umjubelten Sieg. „Heute hatten wir nicht unseren besten Tag“, stellte das Heiligenfelder Trainergespann Frauke und Jörg Spalkhaver fest. Wenn man in der zweiten Halbzeit nur einen Korb wirft, müsse man allerdings mit einer Niederlage rechnen. Für die Stuhrerinnen war es dagegen der perfekte Auftakt in den Spieltag.

Ovelgönner TV - TuS Sudweyhe II 10:8. Es war ein enges Match, das lange Zeit auf der Kippe stand. Sudweyhe machte es dem auf dem Papier favorisierten OTV, der sein erstes Spiel gewonnen hatte, schwer. Keine Mannschaft konnte sich zunächst richtig absetzen. In der zweiten Hälfte stellte Ovelgönne dann taktisch im Angriff um. Das war der Schlüssel zum Sieg, denn die wacker kämpfenden Sudweyherinnen bekamen nun vermehrt Probleme in der Abwehr.

TV Stuhr - TSV Emtinghausen 8:8. Nach zwei ausgeglichen Halbzeiten war das Remis folgerichtig. Stuhr führte schnell mit 3:0, Emtinghausen glich jedoch bis zur 16. Minute aus. Danach punkteten beide Mannschaften abwechselnd. Mit einem ansehnlichen Fernwurf in der letzten Minute rettete Katharina Drawert den Stuhrerinnen das verdiente Unentschieden. „An diesem Spieltag schaffte es das Team wieder, in beiden Spielen Moral zu beweisen und trotz der knappen Ergebnisse und des erforderlichen kämpferischen Spiels konzentriert drei Punkte zu sichern. Das Adrenalin ist dabei sicherlich bei keinem zu kurz gekommen“, meinte Trainer Ihde.

Weitere Informationen

TV Stuhr: Ivonne Jensen (8 Körbe), Katharina Drawert (2), Victoria Bialek, Katja Freiheit, Victoria Wessels (3), Birthe Harzmeyer (2), Jasmin Rudolph (1), Kristin Wessels (1)

SV Heiligenfelde: Ina Bruns (5), Marthe Schäfer (1), Davina Dräger (2), Diana Hildebrandt (1), Christin Gröhler (1), Kerstin Evers (1), Svenja Löhmann (4), Frederike Janshen (3)

FTSV Jahn Brinkum: Carina Bösselmann (8), Dana Stöver (6), Marlene Kamp (7), Insa Knipper (4), Emma Preuß (1), Carina Ehresmann (1), Alina Childs, Zoe Roos

TSV Heiligenrode II: Sonja Berndt, Linda Brings (2), Sidney Bothmer (2), Gabi Brosowsky (2), Tanja Cassens (6), Ina Kattau, Meike Sollte (6), Yvonne Rixen (5), Stefanie Welge (2)

TuS Sudweyhe II: Jana Nullmeyer (4), Verena Zimmer (2), Bianca Moritz, Alina Hinners (1), Carolin Witt (5), Jule Walz (4), Jessica Schmidt (1), Katharina Krolak THR