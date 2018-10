Sascha Sandmann und seine Bassumer sind mit einem Sieg und einer Niederlage in die Bundesliga-Saison gestartet. (Udo Meissner)

Raesfeld/Bassum. Sie wollten Punkte mitnehmen – und sie haben sie bekommen. Deshalb war Sportleiter Jens Voß nach den ersten beiden Auftritten der Luftpistole-Schützen des Schützenvereins Bassum von 1848 in der neuen Saison der 1. Bundesliga Nord auch zufrieden. „Man kann durchaus von einem Auftakt nach Maß sprechen“, befand er nach einer 0:5-Niederlage gegen den Deutschen Meister SV 1935 Kriftel und einem 5:0-Erfolg gegen die SSG Teutoburger Wald im nordrhein-westfälischen Raesfeld.

„Gegen Kriftel muss man immer damit rechnen, dass man eine Niederlage kassiert“, stellte Voß mit Blick auf die Bassumer Auftaktniederlage fest. Die Lindenstädter schossen nicht schlecht gegen den Meister, der mit der Braunschweiger SG auch in dieser Saison als Titelanwärter gilt. Mit insgesamt 1872 Ringen erreichten Marcus Errebo Jensen, Artur Gevorgjan, Denis Rother, Sascha Sandmann und Thomas Hoppe das zweitbeste Resultat aller sechs Teams – doch gegen die starken Krifteler reichte das nicht. Jensen (381 Ringe) war im Duell der topgesetzten Schützen nur um zwei Ringe schlechter als Rivale Christian Reitz, und auch Gevorgjan (377) gegen Mathias Putzmann (379) sowie Hoppe (378) gegen Andreas Fix (382) schrammten nur knapp an einem Einzelpunkt für ihr Team vorbei. Rother (367) und Sandmann (369) unterlagen etwas klarer.

„An der einen oder anderen Stelle hätte ich mir für uns einen Einzelpunkt gewünscht“, sagte Voß, der das Geschehen aus der Heimat verfolgte. Der Bassumer Sportleiter stellte darüber hinaus aber auch fest, „dass die Krifteler wirklich sehr gut geschossen haben“. Nicht umsonst ist das Krifteler Aufgebot gespickt mit international erfahrenen Schützen. Der 31-jährige Christian Reitz etwa gewann 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Goldmedaille mit der Schnellfeuerpistole. Auch bei Europa- und Weltmeisterschaften gewann er bereits Titel. Kriftels Coach Detlef Glenz trainiert darüber hinaus die Schnellfeuerpistole-Schützen des Deutschen Schützenbundes. Die Schützen aus dem Main-Taurus-Kreis sind eine echte Hausnummer. „Wir haben uns gut verkauft“, wusste Voß, dass auch sein Team einen Wettkampf auf hohem Niveau abgeliefert und keinesfalls enttäuscht hatte.

Der Eindruck, gut auf die Saison vorbereitet zu sein, verfestigte sich am zweiten Wettkampftag, als die Bassumer die verlorene Auftaktpartie wieder wettmachten: Der Schießsportgemeinschaft Teutoburger Wald waren sie auf allen fünf Positionen überlegen und fuhren einen ungefährdeten Sieg ein. Die Bassumer hatten etwas umgestellt: Für Rother schoss nun Valerij Samojlenko, der an die zweite Stelle rückte. Die Bassumer schossen ähnlich stark wie am Vortag, Hoppe konnte sogar noch einen Ring drauflegen und lieferte mit 379 Ringen die beste Leistung seines Teams. Auch Gevorgjan (377), Samojlenko (376) und Jensen (374) übertroffen die 370-Ringe-Marke deutlich, Sandmann legte wie gegen Kriftel 369 Ringe auf.

Auch er feierte einen recht ungefährdeten Erfolg. Insgesamt standen am Ende 1875 Ringe auf Bassumer Seite und damit sogar noch drei mehr als im ersten Wettkampf. „Für uns war es wichtig, im zweiten Spiel die Punkte mitzunehmen“, freute sich Voß über die starke Reaktion des Teams, das sich von der Auftaktniederlage nicht aus der Ruhe hatte bringen lassen und sehr konzentriert die zweite Aufgabe erfüllte.

„Dass wir 5:0 gewonnen haben, war auch für die Tabelle wichtig“, sagte Voß mit Blick auf das Klassement nach den ersten beiden Partien. Mit ausgeglichener Bilanz sind die Bassumer Fünfter. Braunschweig und Kriftel führen die Tabelle an. Auch der Aufsteiger SSD Bad Wersternkotten und die Sportschützen Raesfeld sind noch verlustpunktfrei. Besonders der starke Raesfelder Auftakt überraschte.

Aufsteiger GTV Bremerhaven-Seestadtteufel dagegen konnte die durchaus hohen Erwartungen Voß’ nicht erfüllen. Das Team, das auf Nachwuchstalent Jan Luca Karstedt, das bei den Youth Olympic Games im argentinischen Buenos Aires weilt, verzichten musste, kassierte zwei Niederlagen. Die Bundesliga-Saison wird am letzten Oktober-Wochenende fortgesetzt. Die Bassumer treffen dann in Bad Rothenfelde auf den SV Schirumer Leegmoor und den SV Falke Dasbach. „Wenn man zur Finalrunde will, dann sollte man beide Spiele gewinnen“, sagte Voß.

Weitere Informationen

Luftpistole 1. Bundesliga Nord

SV 1935 Kriftel - SV Bassum von 1848 5:0

Christian Reitz - Marcus Errebo Jensen 383:381; Mathias Putzmann - Artur Gevorgjan 379:377; Dominik Sänger - Denis Rother 377:367; Aaron Sauter - Sascha Sandmann 377:369; Andreas Fix - Thomas Hoppe 382:378

SSG Teutoburger Wald - SV Bassum von 1848 0:5

Ilenia Marconi - Marcus Errebo Jensen 365:374; Stefan Krause - Valerij Samoijenko 372:376; Michael Quittschau - Artur Gevorgjan 366:377; Janusz Wasilewski - Sascha Sandmann 364:369; Olga Kimla - Thomas Hoppe 373:379 THR