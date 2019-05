Abdessamad Sabbar (links) traf in der 28. Minute für den TSV Melchiorshausen zum 1:0 und durfte am Ende mit seinem Team einen deutlichen 6:0-Erfolg feiern. (Vasil Dinev)

Ein Sechserpack als Arbeitssieg gelang dem TSV Melchiorshausen. In der Bremer Fußball-Landesliga gewann das Team um Trainer Lars Behrens 6:0 (3:0) gegen DJK Germania Blumenthal, brauchte für die Tore aber zwei Anlaufphasen. In der Höhe, wie die Phrase so schön heißt, war der Erfolg allemal verdient. Melchiorshausen hat damit einen ordentlichen siebten Platz in der Tabelle schon sicher.

Zwei Akteure mit äußerst unterschiedlicher Spielbeteiligung waren die interessantesten Personalien. Das war zum einen Kevin Nienstermann, der drei Tore erzielte, darunter das vorentscheidende 3:0 kurz vor der Pause. Abdessamad Sabbar, Jan Westerhold und Jan-Philip Brünings trafen auch. Der andere interessante Akteur war Lucas Görgens, der nicht nur kein Tor erzielte sondern auch sehr wenig Ballkontakte hatte. Das aber ist kein schlechtes Zeugnis für einen Torwart, den Innenverteidiger Görgens diesmal wieder gab. Görgens letzter Ausflug ins Tor hatte mit fünfmal Ball-aus-dem-Netz-holen geendet. Allerdings habe er bei der Niederlage gegen Arsten vor einigen Wochen keine Schuld gehabt, so TSV-Trainer Lars Behrens. Und da Stammkeeper Sascha Kleemann verletzungsbedingt weiterhin ausfällt und die sonst in der Ü32 beheimatete Torwartleihgabe Jens Ruscher diesmal keine Zeit hatte, trug Görgens eben wieder das Trikot mit der Nummer eins. „Ich hatte ein paar Kandidaten im Auge, einige wollten nicht, aber Lucas traute sich das zu.“

Kommende Woche wird er aber wieder verteidigen dürfen. Für die neue Saison hat Behrens aber Handlungsbedarf auf der (Ersatz-)Torwartposition ausgemacht und angemeldet. Handlungsbedarf in Defensivfragen hatte Melchiorshausen am vergangenen Sonnabend bei sommerlichen Temperaturen aber kaum. „DJK hatte vielleicht einen Torschuss“, musste sich Behrens schon sehr konzentrieren, um sich an Gefahr für das Melchiorshauser Tor zu erinnern. Dabei haben die Germanen mehr Treffer erzielt als Melchiorshausen. Allerdings war Topscorer Kemal Kalac (24 Tore) nicht mit angereist. Überhaupt war die Ersatzbank des Gastes ziemlich verwaist. Behrens wollte sich naturgemäß nicht mit einzelnen Spielern des Gegners beschäftigen. Er hatte aber die anfällige Abwehr der Gäste in den Mittelpunkt seiner taktischen Ansagen gemacht. Mit Sabbar, Nienstermann sowie Lucas Kracke beorderte der TSV-Coach drei Kräfte nach ganz vorn.

Druck machen war seine Ansage. Die führte dazu, dass sich der Gegner noch mehr zurück zog. Behrens reagierte und zog Sabbar ins Mittelfeld zurück. „Mir hatten die Impulse und klaren Anspiele gefehlt“, so Behrens. Zudem agierten die Gastgeber erstaunlich umständlich. Das vielstrapazierte Wort vom Sommerkick machte die Runde bei den Zuschauenden hinter der Bande. Nicht nur Behrens vermisste die Aggressivität. Zudem arbeitete sein Team zunächst nicht genug gegen den Ball. DJK konnte mit dem Spielgerät nicht viel anfangen, das Match entwickelte sich zu einem Kick. Andererseits war das Tor nur eine Frage der Zeit, wann Melchiorshausen konzentrierter agieren würde. „Die Anlaufzeit war sehr lang“, sagte Behrens und meinte damit beide Halbzeiten.

In der ersten dauerte es es bis zu den ersten Chancen 25 Minuten. Das 1:0 entschädigte für die maue Zeit zuvor. Einen Einwurf von Dominik Resow verlängerte Kracke per Kopf und Sabbar schoss Volley von der Strafraumgrenze in den Winkel (28.). Das Tor war wie der Weckruf. Nach Foul an Kracke verwandelte Jan-Ole Westerhold den Strafstoß zum 2:0 (37.). Nach Flanke von Sabbar traf Nienstermann im Nachschuss zum 3:0 (39.). Sabbar schoss aus der Distanz noch knapp vorbei (45.). Die Melchiorshauser Qualität hatte sich mit großer Effektivität durchgesetzt.

Nach einem Schuss von Mahmut Cicek musste TSV-Keeper Görgens auch mal eingreifen (57.). Die Gastgeber bemühten sich in der Folge auch wieder mehr. Und siehe da, es kamen gute Kombinationen zustande. Vor allem Sabbar und Plate taten sich hervor. Brünings traf kurz nach seiner Einwechslung zum 4:0 (76.). Es kam mehr Leben ins Spiel. Plate schoss an den Pfosten, Nienstermann knapp vorbei (83.). Kerem Caliskan prüfte auf der Gegenseite Görgens (82.). Nienstermann traf noch zweimal (84., 90.), davon einmal sehenswert unter die Latte. Brünings hätte das Ergebnis noch höher schrauben können, doch am Ende blieb es beim 6:0.