Oliver Sebrantke. (Kuhaupt)

Stuhr. Am Mittwoch hat er gepackt, dann begann am späten Nachmittag eine ganz besondere Reise für Oliver Sebrantke. Der Sportler des LC Hansa Stuhr vertritt Deutschland bei den Weltmeisterschaften in der Duathlon-Langdistanz. Über München, wo er gemeinsam mit seiner Freundin und Nationalmannschaftskollegin Janine Kaiser bei Freunden übernachtete, führte der Weg in die Schweiz, genauer gesagt nach Zofingen. Dort finden am Sonntag die internationalen Titelkämpfe statt. Zehn Kilometer Laufen, 150 Kilometer Radfahren und noch einmal 30 Kilometer Laufen müssen Sebrantke und die anderen Teilnehmer absolvieren. "Eine große Herausforderung, ähnlich wie ein Ironman", weiß der 42-Jährige, der zum ersten Mal bei einer Duathlon-Langdistanz Deutschland vertreten wird.

Vor knapp zwei Monaten hat Sebrantke die Nominierung von der Deutschen Triathlon-Union (DTU) erhalten. "Seitdem kribbelt es bei mir", fiebert der gelernte Bankkaufmann den Weltmeisterschaften entgegen. Die Nominierung habe ihm noch einmal einen Motivationsschub verliehen. "Das ist noch einmal ein neues Ziel für mich, genau danach suche ich. Die WM ist der Höhepunkt des Jahres für mich. Da rücken andere Wettkämpfe etwas in den Hintergrund." Sebrantke hat seinen Fokus voll auf Zofingen gerichtet. Selbst der Bremen-Marathon, den er bereits sechs Mal gewonnen hat und der am 7. Oktober erneut stattfindet, kann nicht mit einer Weltmeisterschaft mithalten. "Wichtig ist für mich, bei der WM meine beste Leistung zu zeigen", hat Sebrantke klare Prioritäten gesetzt. Im Marathon und im Triathlon hat er bereits an Weltmeisterschaften teilgenommen, der Duathlon ist nun seine dritte Disziplin.

Was ihn genau beim Powerman in Zofingen erwarten wird, das vermag Oliver Sebrantke, der in den vergangenen drei Wochen Knieprobleme hatte, nur schwer einzuschätzen. "Ich weiß natürlich, was ich über zehn und 30 Kilometer laufen und auch über 150 Kilometer mit dem Rad fahren kann", sagt der 42-Jährige, "aber in der Schweiz kommen noch die Höhenmeter dazu. Davor habe ich Respekt, weil ich das nicht trainieren kann." Im Normalfall habe absolviere er bei seinen Trainingseinheiten vielleicht 20 Höhenmeter. In Zofingen wird ihn ein Vielfaches davon erwarten.

Sein oberstes Ziel ist daher das Durchkommen. "Ich will auf jeden Fall finishen. Das ist das, was ich mir bei der Langdistanz immer vornehme." Selbstverständlich sei es schließlich nicht, das Ziel zu erreichen. "In sieben bis acht Stunden kann so viel passieren, gerade auf dem Rad. Du kannst einen Platten bekommen oder vor dir stürzt jemand." Bislang habe er jedoch immer Glück gehabt. Wobei Glück dabei nicht alles ist, denn Sebrantke startet in der Regel vorsichtig in seine Rennen und steigert sich dann am Ende. Darüber hinaus bereitet er sich gewissenhaft auf seine Wettkämpfe vor. Auch in Zofingen wird er sich mit der Strecke noch einmal genau vertraut machen, sie abfahren, um vor allem bei den Anstiegen und den Abfahrten die Gefahrenpunkte genau zu identifizieren. Sebrantke will so wenig wie möglich dem Zufall überlassen, besonders nicht bei einem Höhepunkt wie einer Weltmeisterschaft.