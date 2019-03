Die B-Junioren des TuS Sudweyhe hoffen in der Landesliga auf eine erfolgreiche Rückrunde. (Thorin Mentrup)

Landkreis Diepholz. Fast vier Monate lang dauerte die Winterpause für die drei Nordkreisvertreter der Jugendfußball-Landesligen. An diesem Wochenende wird es für die A-Junioren der JSG Mörsen-Twistringen sowie die B- und C-Junioren des TuS Sudweyhe wieder ernst. Die drei Coaches sehen den restlichen elf Partien nach gelungener Vorbereitungszeit durchweg positiv entgegen. Den Auftakt machen an diesem Sonnabend die A-Junioren der JSG Mörsen-Twistringen, die den Tabellenvierten HSC Hannover empfangen (Anpfiff: 12 Uhr). Zur gleichen Zeit treffen die B-Junioren des TuS Sudweyhe in heimischen Gefilden auf den Vorletzten TuS Garbsen. Erst am Sonntag gastieren die C-Junioren des TuS Sudweyhe beim HSC Hannover (Anpfiff: 11 Uhr).

Die vermeintlich schwierigste Aufgabe steht dem Nachwuchs der JSG Mörsen-Twistringen bevor. „HSC ist ein schwerer Gegner. Die haben eine gute Truppe“, weiß Coach Timo Rathkamp. Vorrangiges Ziel seiner Elf ist es, den achten Tabellenplatz zu verteidigen. „Ich gehe am Ende von vier Absteigern aus der Landesliga aus, da sicherlich Mannschaften aus der Niedersachsenliga in die Landesliga Hannover absteigen werden. Daher müssen wir den fünftletzten Rang halten“, fordert Rathkamp, für den ein Erfolg über den HSC Bonuspunkte wären. Gleich danach wartet mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten SV Alfeld eine richtungsweisende Partie.

Seit dem 24. Januar befindet sich der JSG-Nachwuchs in der Vorbereitung. Zwei Testspiele gegen den A-Junioren-Bezirksligisten RW Damme (4:2) und den Herren-Kreisklassisten SC AS Hachetal (3:1) gewann er. Gegen die A-Junioren-Bezirksligisten VfL Oythe (0:6) sowie TuS Sudweyhe (2:4) setzte es dagegen Niederlagen. „Die Leistungen in den Testspielen waren schwankend. Dennoch haben wir ordentlich was gemacht“, berichtet Rathkamp. Um die lange Winterpause zu überbrücken, trainierte die JSG nach dem letzten Vorrundenspiel noch drei Wochen weiter, bestritt in dieser Zeit zudem ein spontanes Testspiel gegen den A-Junioren-Kreisligisten JSG Heiligenfelde (5:0).

„Das Wetter war ja noch bis Ende November gut, sodass wir weiter trainieren konnten. Vielleicht sollte der NFV einmal überdenken, später in die Saison zu starten und weiter in den Winter hinein zu spielen.“ Personell gab es keine Veränderungen. Einige Wochen verzichten muss Rathkamp auf Innenverteidiger Lasse Diedrichs (Bänderriss) und Defensivallrounder Felix Meyer, dem beim Test gegen Oythe die Kniescheibe heraussprang. „Die Ausfälle tun weh. Wir haben keinen großen, ausgeglichenen Kader. Der ist mit 17 Akteuren eher schmal“, ergänzt Rathkamp.

Ebenfalls mit einem kleinen, nur 16 Spielern umfassenden Kader startet Trainer Andreas Weger mit dem TuS Sudweyhe in die Rückrunde der B-Junioren-Landesliga. Leistungsträger Luke Schierenbeck wechselte ins Leistungszentrum des Bundesligisten SV Werder Bremen. Stürmer Emrehan Aksit verließ die Sudweyher mit unbekanntem Ziel. Neuzugänge konnte Weger, der seine Trainertätigkeit zum Saisonende beenden wird, nicht begrüßen. Nach einer guten Vorbereitungszeit mit Siegen gegen den Niedersachsenligisten JFV RWD Rehden (4:1) sowie den Bremer Verbandsligisten BSC Hastedt (1:0) blickt Weger entspannt auf die Rückrunde. „Wir gucken einfach, was passiert. Noch ganz oben anzugreifen, wird sicherlich schwer. Unser Ziel ist es, unter die ersten Fünf zu kommen“, lautet die Devise Wegers, der Offensiv-Fußball kreieren will. „Die offensive Herangehensweise passt am besten zu den Jungs. Wir können ein Ergebnis nur schlecht oder gar nicht verwalten. Das war eine Erkenntnis der Hinrunde.“

Verzichten muss der Coach für den Rest der Serie auf Erik Landwehr (Kreuzbandriss). Auch im Bezirkspokal sind die TuS-Kicker noch vertreten, müssen dort im Viertelfinale beim Bezirksligisten TSV Bassum Farbe bekennen. „Wir erhoffen uns schon den Einzug ins Halbfinale“, wünscht sich Weger. Nach dem Auftakt gegen den Vorletzten Garbsen folgt die Auswärtspartie beim Aufsteiger und Drittletzten JSG Eystrup, ehe mit dem vor den Sudweyhern platzierten VfL Bückeburg ein echter Gradmesser wartet.

Neues Terrain betritt Trainer Houssam Hassoun, der in der Winterpause beim C-Junioren-Landesligisten TuS Sudweyhe auf Michael Wichmann folgte. Seit dem 9. Januar befinden sich die jungen Nachwuchskicker in der Vorbereitung. Hassouns Eindrücke sind bislang positiv. „Das Trainerteam harmoniert gut. Die Mannschaft ist gut in Form. Alle haben prima mitgezogen“, sagt der Neucoach, dessen Team in den Vorbereitungsspielen zwei Siege feierte und eine Niederlage kassierte. Mit 3:1 bezwang der TuS den Verbandsligisten TuS Komet Arsten. Es folgte ein 3:0-Erfolg gegen den B-Juniorinnen-Bundesligisten SV Werder Bremen, ehe mit dem 2:5 gegen den VfL Oldenburg die erste Niederlage folgte. „Der VfL war uns körperlich überlegen, die Gegenspieler waren fast zwei Köpfe größer. Dennoch war es ein guter Test für die Jungs, die dabei mal erfahren konnten, was gegen einen sehr wuchtigen Gegner körperlich abgeht“, meint Hassoun.

Keine Veränderungen gab es im Kader während der Winterpause. „Michael Wichmann hat sehr gut gearbeitet. Die Mannschaft hat in der Vorrunde gut mitgehalten“, sagt Hassoun, dessen Elf aktuell Platz acht belegt. „Die Klasse zu halten, ist für mich das vorrangige Ziel. Der derzeitige achte Platz soll zumindest gehalten, möglichst aber eine Platzierung zwischen Rang sechs und acht angestrebt werden“, fordert Hassoun. „Wichtig für mich ist, dass wir eine gute, kompakte Leistung auf den Platz bringen und den Spielern, die nach der Serie in den B-Junioren-Bereich aufsteigen, einen guten Abschluss ermöglichen.“