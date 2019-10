Kirchdorf. Durch einen verdienten 2:1 (0:1)-Auswärtssieg beim TuS Kirchdorf hat die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst ihre Tabellenführung in der Kreisliga untermauert. „Wir haben uns das Leben zunächst selbst schwer gemacht, letztlich aber eine gute Leistung gezeigt. Daher geht der Sieg aus meiner Sicht auch absolut in Ordnung“, freute sich TSG-Trainer André Schmitz, der zu Beginn des Spiels die Abschlussschwäche seines Teams bemängeln musste.

In den ersten 20 Minuten boten sich seiner Mannschaft gegen extrem hoch verteidigende Gastgeber gleich mehrere gute Einschussgelegenheiten. Da diese aber sämtlich ungenutzt blieben, kam es, wie es kommen musste: Mit seiner ersten Chance ging der TuS Kirchdorf durch seinen Torgaranten Christoph Albers in Führung (27.). Glück hatten die Gäste, als die Platzherren wenig später am Pfosten scheiterten. Mit einem weiteren Gegentreffer wäre der Weg zum Sieg ein weiter geworden.

Die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst blieb in der Folge klar am Drücker und belohnte sich in Hälfte zwei. Nachdem der Assistent seinem Schiedsrichter ein Handspiel im Strafraum signalisiert hatte, verwandelte Finn Werner den Strafstoß zum Ausgleich (51.). Es ging nun nur noch in Richtung des Kirchdorfer Tores. Der Siegtreffer fiel dann aber erst in der Schlussphase. Einen langen Einwurf von Simon Köthke leitete Sandro Wittig weiter zu Sercan Durmaz, der sich mit dem Rücken zum Tor um seinen Gegenspieler drehte und erfolgreich abschloss (87.). „Solche Siege machen Spaß. Die Jungs haben immer dran geglaubt und nie aufgesteckt“, lobte Schmitz.