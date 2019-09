Verloren ist nichts, doch Neele Eckhardt stehen noch einige Tage des Zitterns bevor, ehe sie weiß, ob sie bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha Ende des Monats dabei sein wird. Denn obwohl die Dreispringerin beim Internationalen Stadionfest in Berlin die Norm für die WM verpasst hat, hat sie dennoch weiterhin Chancen, bei den Titelkämpfen dabei zu sein.

Etwas zwiegespalten blickte Eckhardt auf ihren Wettkampf im Olympiastadion zurück: „Im ersten Moment war die Enttäuschung schon da, die Norm nicht gesprungen zu sein.“ Andererseits war da die Weite von 14,02 Metern, die sie auf Platz vier hievte. „Ich habe mir vorgenommen, mit einem 14-Meter-Sprung nicht unzufrieden zu sein“, verdeutlichte die 27-Jährige, die aus Asendorf stammt und für die LG Göttingen startet. In Berlin war sie ihren zweitbesten Wettkampf nach der langen gesundheitlichen Pause im Winter gesprungen. Besser war sie nur bei den Norddeutschen Meisterschaften, als sie 14,16 Meter erreicht hatte. Sie zeigte in der Hauptstadt bei starkem Gegenwind einen konstanten Wettkampf, am Ende fehlten trotzdem 18 Zentimeter zur Norm von 14,20 Metern. „Es wäre vom Kopf her sicher leichter, wenn ich die Norm gesprungen wäre“, sagte Eckhardt.

Am Freitag endet der internationale Zeitraum für die Normerfüllung. An einem Wettkampf in Spanien werde sie an diesem Tag wohl nicht teilnehmen, sagte Eckhardt. Über die Weltjahresbestenliste kann sie auch noch auf den WM-Zug aufspringen. Beim Weltleichtathletikverband IAAF wurde sie am Dienstag auf Rang 29 geführt. Die besten 32 Sportlerinnen haben eine Startgarantie. „Der Platz ist jetzt nicht super sicher, aber ich glaube auch nicht, dass noch einige an mir vorbeiziehen“, sagte Eckhardt. Sie wird in den kommenden Tagen weiter trainieren. „Damit ich in Bestform zur WM reisen kann.“ Bis sie diese Gewissheit hat, muss sie aber noch ein paar Tage bangen.