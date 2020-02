Sie strahlt mit der Goldmedaille um die Wette: Neele Eckhardt hat ihren zweiten deutschen Hallenmeistertitel geholt. (Ralf Görlitz)

Leipzig. Neele Eckhardt ließ die Norm einfach mal Norm sein. „Darüber mache ich mir am Dienstag wieder Gedanken“, sagte die Dreispringerin, die beim TSV Asendorf groß wurde und mittlerweile für die LG Göttingen aktiv ist. Nach ihrem deutschen Hallenmeistertitel in Leipzig genoss die 27-Jährige einfach nur den Moment. Olympia in Tokio, das große Ziel dieses Jahres, spielte nach dem Höhepunkt einer äußerst erfolgreichen Hallensaison ausnahmsweise eine untergeordnete Rolle.

Der Dreisprungwettkampf in Leipzig war ein besonderer. Am Ende stand mit 14,09 Metern der zweite deutsche Hallenmeistertitel für Neele Eckhardt. „Das ist einfach ein schönes Gefühl“, freute sie sich. Nach einem schwierigen Jahr 2019 mit zwei Lungenentzündungen, die bis hin zur Absage der Weltmeisterschaft in Doha führten, ist sie wieder in Topform, weiß aber Titel auch besonders zu schätzen. Eine Selbstverständlichkeit sind sie nicht, auch nicht in Leipzig, obwohl die größte Konkurrentin, die Chemnitzerin Kristin Gierisch, nach einem gerade erst ausgeheilten Infekt und bei ihrem ersten Wettkampf im Winter nicht in bester Verfassung war. Dennoch war sie lange eine Wettbewerberin auf Augenhöhe: Nur sechs Zentimeter kürzer sprang sie und lag bis zum fünften Durchgang sogar auf Goldkurs.

Ein schwieriger Auftakt

Für Eckhardt begannen die Meisterschaften erst so richtig mit dem vierten Sprung. „Ich habe drei Versuche gebraucht, um in den Wettkampf zu finden. Das sind eigentlich drei zu viele“, war sie mit der ersten Hälfte überhaupt nicht zufrieden: 13,59 Meter mit viel Platz zum Brett, ein deutlich übergetretener und damit ungültiger Versuch und 13,62 Meter – das entsprach nicht ihren Vorstellungen. Aber auch nicht den Leistungen, mit denen sie seit Jahresbeginn überall gewonnen hatte, wo sie angetreten war. Selbst beim ersten Wettkampf, den Landesmeisterschaften, war sie mit 13,85 Metern deutlich weiter gesprungen. Nun schien ausgerechnet der Höhepunkt der Hallensaison zum Rückschlag zu werden.

Doch Eckhardt bewies Nervenstärke, war mit Beginn des vierten Durchgangs wieder auf 14-Meter-Niveau. Als hätte sie den Reset-Knopf gedrückt. Und so war es tatsächlich, wie sie verriet: „Ich hatte neulich eine Situation im Training, die ganz ähnlich war. Da habe ich von unserem Mentaltrainer eine Handlungsanweisung dafür bekommen, wenn das wieder passiert, und die konnte ich gleich umsetzen. Das hilft natürlich enorm.“ Sie wolle nicht sagen, dass sie sich zu Beginn des Wettkampfes unwohl gefühlt habe, aber die Situation zu straucheln sei extrem unangenehm gewesen. Aber Eckhardt schaffte es, diesen schwierigen Start hinter sich zu lassen und den Wettkampf quasi noch einmal von vorn zu beginnen.

Die 13,98 Meter im vierten Versuch seien dann so etwas wie ein Befreiungsschlag für sie gewesen. „Das zieht dich dann raus“, gewann sie gleichermaßen an Sicherheit und Selbstvertrauen. Aus dem zu Beginn eher gequälten wurde ein echtes Lächeln, als sie mit 14,09 Metern an Gierisch vorbeizog. Es war ein guter Versuch: Sie traf das Brett, verlor in den drei Phasen des Sprungs nur wenig Geschwindigkeit. Eine Erleichterung sei dieser Versuch gewesen, sagte Eckhardt, die den letzten Sprung genießen konnte. Gierisch hatte nicht mehr kontern können. Dass sie noch einmal die 14-Meter-Marke knackte, war für die Ausnahmespringerin eine Bestätigung der starken Form, mit der sie die Hallensaison beendete.

Und die war von Erfolgen gepflastert: Fünf Starts, fünf Siege – das ist die makellose Bilanz. „Ich denke, das spricht für sich“, sagte Eckhardt. Das Selbstverständnis für eine so selbstbewusste Ansage hat sie sich in den vergangenen Monaten erarbeitet. Nun blicke sie gespannt auf den Sommer. „Da geht noch einiges“, meinte sie. In drei Trainingslagern wird sie sich auf die Freiluftsaison vorbereiten, in der sie einiges vorhat. Dann wird auch die Olympianorm wieder im Fokus stehen. Darüber dachte Eckhardt nach ihrem zweiten deutschen Hallentitel aber kaum nach. In kleiner Runde stieß sie noch am Sonnabend auf die Meisterschaft an, danach durfte sie dann ihre Freizeit genießen und Kraft tankten. Die Jagd auf die Norm beginnt schließlich früh genug wieder.