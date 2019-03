Traf zum 1:2 für den Brinkumer SV: Mohamad Imad Taha (links). (Jonas Kako)

Bremerhaven. Die Ratlosigkeit war Jörg Bender, Manager des Fußball-Bremen-Ligisten Brinkumer SV, nach der 2:4 (0:1)-Pleite gegen OSC Bremerhaven anzuhören. „Irgendwie können die Spieler den Schalter nicht umlegen. Die Einstellung stimmt bei vielen einfach nicht. Ich kann es nicht verstehen“, suchte Bender nach Erklärungen.

Dennis Offermann, Trainer des Brinkumer SV, hatte vor der Partie bereits vor dem Gegner gewarnt. Bei OSC Bremerhaven habe sich während der Winterpause einiges getan und das Team habe sich verbessert. „Eine Mannschaft, die kämpft und spielerisch mehr auf den Platz bringt“, hatte Brinkums Coach zuvor gewarnt. Und genauso agierten die Seestädter auch. Der OSC trat im Gegensatz zu den Gästen wesentlich frischer und fitter auf und legte aus Sicht des BSV-Managers Bender die richtige Einstellung an den Tag. „Wir haben uns zu viele individuelle Fehler erlaubt und waren in weiten Teilen des Spiels einfach nicht auf der Höhe“, bedauerte Jörg Bender.

Das erste Gegentor ließ deshalb auch nicht allzu lange auf sich warten: Egzon Sula brachte die Gastgeber in der 36. Minute in Führung. Mit diesem Ergebnis ging es für beide Mannschaften zunächst in die Pause. Zur zweiten Hälfte stellte Offermann um und schickte mit einem Doppelwechsel Joshua Brandhoff und Dennis Rohmeyer für Maximilian Wirth und Jakob Raub auf den Rasen. Viel brachte diese Veränderung zunächst aber nicht, denn Sula schnürte zehn Minuten später mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft mit dem 2:0 auf die Siegerstraße (55.). Doch die Brinkumer gaben sich nicht auf und spielten sich innerhalb von zwei Minuten zurück in die Partie. Zunächst traf Hamudi Taha zum 1:2 (58.). Der eingewechselte Rohmeyer glich nur wenig später zum 2:2 aus (60.). Die Hoffnung auf zumindest einen Punkt war für die Gäste nun da, doch sie wurde im weiteren Verlauf durch Danny Radke wieder zunichte gemacht. In der 65. und 77. Minute sorgte er mit seinen beiden Treffern für den 4:2-Endstand.

Fehlende Einstellung

„Radke hat uns quasi im Alleingang zerschossen. Wir haben ihn leider überhaupt nicht in den Griff bekommen“, monierte Bender. Bremerhaven habe sich verbessert, „dennoch hätten wir diese Niederlage nicht kassieren dürfen“, betonte der BSV-Manager, der sich von seinen Spielern in den kommenden Partien mehr Ehrgeiz wünscht. „Wenn sie genauso motiviert wären wie Dennis (Offermann, d. Red.), dann würde es bei uns ganz anders aussehen. Leider nehmen es einige Spieler nicht so ernst, wie wir uns das wünschen würden.“