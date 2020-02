Wird auch in diesem Jahr wieder ins Schwitzen geraten und an einigen Triathlon-Veranstaltungen teilnehmen: Philipp Fahrenholz. (Ingo Kutsche)

Braunschweig/Weyhe. Plan A steht. Philipp Fahrenholz weiß genau, wofür er sich derzeit im Training schindet. Eine Pause war dem Triathleten aus Weyhe, der an einer Gesamtschule in Braunschweig sein Referendariat absolviert, nicht einmal vergönnt, als Sturmtief Sabine übers Land zog. Trainieren könne er schließlich auch auf der Rolle, sagt der 28-Jährige und lacht. Möglichkeiten ins Schwitzen zu kommen, bietet ihm seine Sportart mit den Teildisziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen ohnehin zur Genüge.

2020 ist das dritte Jahr als Triathonprofi für Philipp Fahrenholz. Er ist kein Frischling mehr auf der großen Bühne, auf der sich auch die Stars der Szene wie Jan Frodeno oder Patrick Lange tummeln. Etwas anders wird diese Saison allerdings schon für ihn sein. Denn Fahrenholz muss den anspruchsvollen Spagat zwischen Beruf und Sport meistern. Das Ende des Referendariats rückt näher und damit auch das Ende seiner Ausbildung zum Lehrer. Acht Jahre hat er dann darauf hingearbeitet, auch beruflich durchzustarten, eine Stelle an einem Gymnasium zu bekommen und die Möglichkeit, verbeamtet zu werden. „Da gilt es, die Balance zu finden. Lehrer ist das, was ich in den nächsten Jahrzehnten machen werde. In diesem Jahr stehe ich im Referendariat unter besonderer Beobachtung, das ist schon eine stressigere Zeit. Da muss der Sport manchmal auch zurückstecken“, weiß Fahrenholz, dass er nicht immer so ausgiebig trainieren kann wie gewohnt. Der Beruf geht vor. Das ist eine Vernunftsentscheidung. Denn vom Triathlon kann er nicht leben. Er bleibt Hobby und Leidenschaft.

Gezielte Suche

Das bedeutet allerdings nicht, dass Fahrenholz seine sportlichen Ambitionen komplett zurückschraubt. Er muss sich seine Wettkämpfe allerdings etwas gezielter aussuchen. „Das erste Highlight des Jahres wird Hamburg sein“, verrät er. Am 21. Juni findet dort der Ironman statt. An selber Stelle erlebte Fahrenholz im vergangenen Jahr mit 9:24:28 Stunden eine Enttäuschung. In rund vier Monaten will er sich revanchieren. Zwei Wochen zuvor hat er das Mitteldistanzrennen im Kraichgau ins Auge gefasst. Hier lief es im Vorjahr wesentlich besser für ihn als Achter. Es war seine erste Top-Ten-Platzierung bei einem Ironman. Nun ist der Wettkampf im Kraichgau ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitung auf Hamburg. Ein Formtest im Vorfeld sozusagen.

Vorfreude auf den Heimwettkampf

Rot im Kalender markiert hat Fahrenholz auch seinen Heimwettkampf, den Weyher Duathlon, der am 19. April seinen zehnten Geburtstag feiert. „Weyhe ist für mich obligatorisch“, steht ein Verzicht für ihn nicht zur Debatte. In diesem Jahr ohnehin nicht, „denn der Duathlon findet deutlich früher statt als im letzten Jahr. Dann passt er besser in den Trainingsplan.“ Der Termin liegt rund zwei Wochen eher als im Vorjahr und damit günstig. Fahrenholz freut sich bereits auf sein Heimspiel, bei dem er zuletzt drei Mal in Folge den Kurzduathlon gewann. Den Wettkampf wird er aus dem vollen Training absolvieren.

Und wie sieht Plan A nach Hamburg aus? Schließlich folgen dann noch ein paar Monate, in denen der Triathlon-Sport lockt. Auch da hat der Weyher, der eventuell ein paar Bundesligarennen absolvieren wird, bereits eine Veranstaltung in den Blick gefasst: den Ironman in Kalmar in Schweden am 15. August. Der passt auch in den Berufsalltag, denn dann sind Sommerferien. „Außerdem ist die Pause nach dem Wettkampf in Hamburg groß genug“, bleibt ihm genügend Zeit zur Vorbereitung. Fahrenholz wird, wenn denn alles glatt läuft, also auch in diesem Jahr international starten. „Das ist immer sehr spannend und lässt sich manchmal auch mit Urlaub verbinden“, sagt er. Direkt an der Ostsee bietet sich das in Kalmar geradezu an.

Was danach kommt, „muss man sehen“, gibt Fahrenholz, der wie im Vorjahr für das junge Profiteam Paceheads mit insgesamt sieben Athleten startet, keine genauen Prognosen ab. Zwei Langdistanzrennen im Jahr sind ohnehin kein Pappenstiel. Und dann ist da ja auch noch das Referendariat, das ihn erst einmal auf Trab halten wird. Langweilig dürfte es auch mit ein paar Wettkämpfen weniger für ihn nicht werden. Deshalb steht für den 28-Jährigen mit Blick auf seine Saison fest: „Es wäre schon toll, die Leistungen vom letzten Jahr zu wiederholen.“