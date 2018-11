Mörsens Laura Nobis (rechts) hatte mit ihrem Tor einen großen Anteil am 2:0-Erfolg gegen den SV Heiligenfelde. (Thorin Mentrup)

Twistringen-Mörsen. Für die Spielerinnen der SG Mörsen-Scharrendorf läuft es bisher ganz gut als Liga-Neuling in der Fußball-Bezirksliga Hannover: Mit sieben Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen befindet sich das Team um Trainer Martin Nobis auf Rang drei. „Wir waren selbst überrascht. Unser vorrangiges Ziel war es, die Klasse zu halten. Darüber sind wir schon weit hinaus“, freut sich der SVMS-Coach über den positiven Saisonverlauf.

Die Mannschaft, die ein Durchschnittsalter von unter 20 Jahren hat, habe seit der Saison 2013/14, in der er den Trainerposten übernommen habe, einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht, erklärt Nobis. „Damals haben wir in der Kreisklasse angefangen und uns immer weiter hochgearbeitet. Zu diesem Zeitpunkt haben wir schon die Bezirksliga angepeilt. Dass es dann so schnell geklappt hat, hat mich natürlich gefreut“, sagt der SVMS-Übungsleiter, der unter anderem auch seine Tochter Laura Nobis trainiert und zugibt: „Es ist nicht ganz einfach, aber wir haben da einen guten Dreh reinbekommen.“ Während beide zuvor auch Zuhause noch über die Spiele gesprochen hatten, haben sich beide nun darauf geeinigt, es nicht mehr zu tun. „Meine Frau hat sich irgendwann darüber beschwert“, sagt er schmunzelnd.

Nach dem guten und erfolgreichen Start in die Saison änderten sich auch die Ziele der Mörsenerinnen: „Es wäre vermessen zu sagen, dass wir weiterhin die Klasse halten wollen. Wir wollen jetzt die oberen Mannschaften ärgern und schauen, wie sich das entwickelt“, gibt Nobis die neue Marschroute vor.

Beim ersten Spiel in der Rückrunde setzte seine Mannschaft die neue Vorgabe schon gut um: Mit 2:0 (1:0) gewannen die Spielerinnen um Nobis gegen den Favoriten SV Heiligenfelde und sprangen dadurch auf Rang drei. Beide Mannschaften lieferten sich zu Beginn ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Während Anica Lüdeke mehrmals die SVMS-Keeperin Jasmin Reinhardt auf die Probe stellte, aber stets an ihr scheiterte, folgte auf der anderen Seite das 1:0 für die Gastgeberinnen durch Laura Nobis, die sich nach einem Freistoß den Abpraller schnappte und vollstreckte (41.).

Nach der Pause versuchten die Gäste aus Heiligenfelde, Druck aufzubauen, „aber wir haben gut dagegengehalten“, so Martin Nobis. Zur Mitte der zweiten Halbzeit musste SVH-Keeperin Carolin-Jacqueline Jordan erneut hinter sich greifen. Aus 16 Metern jagte Topscorerin Jasmin Hake den Ball in die untere rechte Ecke. Danach war der Wille der Gäste gebrochen und die Mörsenerinnen brachten den Sieg über die Zeit.

„Das, was wir eigentlich können, haben wir nicht einmal ansatzweise auf dem Platz abgerufen“, sagt Jana Helms, die seit drei Wochen gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Gerrit Bolte als Trainerduo der Heiligenfelderinnen fungiert. Andy Zuther, der erst im Sommer das Amt als Übungsleiter übernommen hatte, verabschiedete sich nach nur fünf Monaten wieder vom SVH: "Es gab Unstimmigkeiten zwischen der Mannschaft und ihm. Menschlich und auch fußballerisch hat es einfach nicht mehr gepasst“, erzählt Helms. „Wir hatten vorab ein Gespräch mit dem Vorstand und haben uns angeboten“, erklärt sie. Helms ist auch noch Spielerin bei den Heiligenfelderinnen, pausiert derzeit aber aufgrund einer Knieverletzung.

Ihr Partner Gerrit Bolte hatte zuvor mehrere Jahre bei der ersten und zweiten Mannschaft des SVH gespielt. Im Sommer hatte er die Fußballschuhe an den Nagel gehängt. In seinem ersten Spiel gegen SC Wedemark verlor das Trainerduo mit dem SVH knapp mit 0:1. Das gehöre aber dazu, so Helms. „Die Mädels haben es uns einfach gemacht. Zu Anfang waren wir zwar sehr nervös, aber mit der Zeit ist das verflogen“, sagt die SVH-Übungsleiterin.

Ein besonderes Ziel haben sich die Heiligenfelderinnen für die Spielzeit nicht gesetzt. „Wir sind nicht in die Saison gestartet und haben gesagt, dass wir Erster werden oder aufsteigen wollen. Wir denken da von Spiel zu Spiel“, stellt SVH-Trainerin Helms klar. Denn trotz der Unstimmigkeiten lief es für den Favoriten bisher recht ordentlich. Mit acht Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen befinden sich die Heiligenfelderinnen derzeit auf Rang zwei. Dennoch hält sich die Mannschaft eher zurück: „Die Spielerinnen sind bescheiden. Da gibt es keine, die abhebt“, weiß Helms.