Mit elf Toren gehört Anika Wilms (rechts) vom SV Heiligenfelde zu den Topscorern der Bezirksliga Hannover. (Thorin Mentrup)

Heiligenfelde. Die Bilanz der Frauen des SV Heiligenfelde nach 13 Spieltagen in der Bezirksliga Hannover liest sich wie die eines Aufstiegsaspiranten: Das von Jana Helms und Gerrit Bolte trainierte Team überwintert auf dem ersten Tabellenplatz, gewann neun Partien und zeigte sich dabei mit einer Tordifferenz von 43:16 torhungrig wie kein zweites Team in dieser Spielzeit. Dennoch mag Jana Helms vom Thema Aufstieg im Augenblick nichts hören: „Es war klar, dass wir mit unseren Rückkehrern in dieser Saison stabiler sein würden“, erklärt die Trainerin, „trotzdem wollen wir nur von Spiel zu Spiel denken. Die Liga ist ausgeglichen, da kann noch viel passieren.“

Zurückgekehrt sind neben Torjägerin Anika Wilms auch die Schwestern Nina und Yara Obst, die zuvor alle drei erfolgreich beim SC Weyhe in der Bremer Verbandsliga gekickt hatten, nun aber doch wieder Sehnsucht nach ihrem Heimatverein und den früheren Mannschaftskolleginnen verspürten. Als fest eingebuchte Leistungsträgerinnen übernahmen sie von Beginn an ihren Teil der Verantwortung. Anika Wilms schoss sich mit elf Treffern auf Rang drei der Torjägerinnenliste, Nina Obst holte sich zur Winterpause mit fünf Toren immerhin den dritten Rang der mannschaftsinternen Wertung hinter Tanita Häfker, die siebenmal erfolgreich war.

Weniger vorhersehbar war die Trennung von Andy Zuther mitten in der Hinrunde, der erst zu Saisonbeginn als Trainer in Heiligenfelde angeheuert hatte. Obwohl die Richtung zumindest im Hinblick auf die Punkteausbeute zu stimmen schien, war nach acht Spieltagen schon wieder Schluss, man trennte sich in gegenseitigem Einverständnis. „Es gab allzu verschiedene Ansichten“, beschreibt Helms die Situation, die sie als Co-Trainerin miterlebte, „das war am Ende für beide Seiten nicht mehr zufriedenstellend.“ Helms und ihr nicht nur fußballerischer Partner Gerrit Bolte wurden angefragt und werden – zumindest – für den Rest der Saison einspringen. Zwei erfahrene Fußballer(innen) auf ihrer ersten Trainerstation mit großem Ehrgeiz. „Wir wollen am System etwas ändern, offensiver agieren, die Anforderungen steigern“, schildert die Neu-Trainerin ohne allzu viele Hinweise für die kommenden Gegner preiszugeben. „Wir wollen mit größerem Anspruch trainieren, einfach von allem etwas mehr.“

Start nach Maß

Beim 3:0-Erfolg im Derby gegen den TuS Sulingen glänzten die Heiligenfelderinnen mit toller kämpferischer Einstellung, ließen Ball und Gegnerinnen laufen und machten über die gesamten 90 Minuten das Spiel. Am darauffolgenden Spieltag setzte es beim Tabellensiebten SC Wedemark eine ernüchternde 0:1-Niederlage, während der die Favoritinnen ein ums andere Mal einfallslos am Defensivbollwerk des Gegners abperlten. Abgesehen von eigenen Leistungsschwankungen und vergleichbar starker Konkurrenz, müssen noch ganz andere Unvorhersehbarkeiten einkalkuliert werden. Yara Obst wird aufgrund ihrer Schwangerschaft in dieser Spielzeit kaum noch als Aktive auf dem Platz zu einem eventuellen Aufstieg beitragen können. Die zuletzt immer stärker aufspielende Verteidigerin Eva Wätje laboriert an einem Kreuzbandriss und fällt auf unbestimmte Zeit aus, und auch Jeanette Klatte wird aus familiären Gründen kürzertreten. Das lässt sich auch durch den Winterneuzugang Laureen Ulbrich vom SC Weyhe kaum auffangen. Die Torhüterin musste sich ebenfalls mit einer Kreuzbandverletzung herumschlagen, greift nun aber wieder an. Ein echter Hoffnungsschimmer ist Finja Eckebrecht, die aus der eigenen B-Jugend kommend, mehrfach ausgeholfen und dabei in der Defensive mit Zweikampfstärke und Spielverständnis gepunktet hat.

Seit Jahresbeginn sind die Heiligenfelderinnen wieder im Trainingsbetrieb, sorgen wechselweise mit Fußballeinheiten und Step-Aerobic für die nötige Grundfitness, bevor die echte, taktische Vorbereitung der Rückrunde beginnt. Wohin die Reise geht, soll nicht prognostiziert werden, eines aber verspricht Jana Helms: „Wir wollen jedes Spiel die volle Leistung abrufen und so viel wie möglich gewinnen. Sehen wir mal, wofür es dann reicht.“